Ai là người hại Thanh Hằng?

Được xem là cái nôi của giới thời trang thực tế Việt, nơi phát hiện tài năng của loạt người mẫu đình đám như Ngọc Châu, Hoàng Thùy, Hương Ly, Mâu Thủy… Vietnam’s Next Top Model từng là biểu tượng cho sự chuyên nghiệp, sáng tạo và tính đột phá. Thế nhưng, sau 8 năm vắng bóng, sự trở lại của Vietnam’s Next Top Model 2025 lại không như kỳ vọng, mà trái lại, gieo vào lòng khán giả nhiều thất vọng.

Các thử thách bị chê thiếu tính ứng dụng thực tế, thiếu chiều sâu, thiếu sự cập nhật và tính thẩm mỹ tối thiểu. Đáng nói, hai gương mặt vốn được xem là "át chủ bài" của chương trình là Thanh Hằng và Nam Trung thay vì được ghi nhận, lại trở thành tâm điểm công kích, hứng chịu những chỉ trích không đáng có từ cộng đồng mạng.

Sự việc càng làm dư luận bất ngờ hơn khi nhìn rộng ra, không chỉ Vietnam’s Next Top Model mà nhiều chương trình khác của cùng đơn vị sản xuất, điển hình là The Face Vietnam cũng từng bị đánh giá dài dòng, lối dẫn chuyện cũ kỹ, thiếu sự sáng tạo. Một thời từng được kỳ vọng thổi luồng sinh khí mới vào làng mốt Việt, giờ đây những show thực tế này dường như đang mắc kẹt trong vòng xoáy drama, cắt dựng, và cách gây chú ý thiên về chiêu trò. Thực tế này khiến công chúng bắt đầu đặt ra câu hỏi: Liệu lỗi thuộc về giám khảo - những người chỉ làm đúng vai trò đã được giao phó, hay sâu xa hơn, nằm ở cách vận hành, định hướng chiến lược và tư duy của chính nhà sản xuất?

Thanh Hằng - Nam Trung liên tục bị kéo theo những ồn ào ở Vietnam’s Next Top Model

Chuyện um sùm gì đang diễn ra ở Vietnam’s Next Top Model 2025?

Trở lại sau 8 năm, thế nhưng thay vì mang đến những điều mới mẻ, "đủ wow" thì Vietnam’s Next Top Model lại gắn với những tranh cãi trái chiều, sự phản đối của khán giả khi những tập đầu tiên sóng sống. Đầu tiên là khán giả thẳng thắn chê bộ ảnh của các thí sinh lên sóng sơ sài, thiếu đầu tư. Trong khi lẽ ra sản phẩm chính thức phải là "tinh hoa" của cả buổi chụp, thì ở Vietnam’s Next Top Model 2025 lại bị soi thiếu chỉn chu, màu sắc kém hấp dẫn hơn cả những khoảnh khắc hậu trường do ekip hoặc stylist tung ra sau đó. Ngoài ra, cư dân mạng cũng khó hiểu về việc ban giám khảo yêu cầu thí sinh xử lý tà váy, dáng chụp nhưng sau đó lại dùng AI để điều chỉnh. Điều này khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về quy trình chọn và xử lý ảnh, cũng như sự kiểm soát chất lượng đầu ra của nhà sản xuất.

Cư dân mạng phát hiện loạt ảnh được công bố khác hẳn so với khi lên sóng truyền hình

Đến phần thử thách các thí sinh, khán giả tiếp tục bức xúc. Từ catwalk trên bậc thang, chụp ảnh treo lơ lửng đến tạo dáng giữa gió lớn… tất cả bị cho là "làm khó" hơn là đào tạo. Đúng là những thử thách này mang lại hiệu ứng hình ảnh kịch tính, nhưng nhiều người đặt câu hỏi đây có thực sự là kỹ năng một người mẫu cần trong nghề?

Nhiều người tranh cãi tính thực tế của những thử thách chụp ảnh trên không

Dàn người mẫu còn phải bước trên sỏi, di chuyển ở địa hình khó

Thí sinh liên tục té ngã khi thực hiện các thử thách liên hoàn

Tiếp đến, ồn ào liên quan đến việc dùng từ sai của những người trong ekip truyền thông. Trong một đoạn clip hậu trường, Nam Trung đứng ở vị trí cao để kiểm tra góc máy, ánh sáng, gió và độ an toàn trước khi thí sinh thực hiện thử thách. Đây vốn là công việc quen thuộc của Giám đốc Sáng tạo, nhưng dòng chú thích lại ghi là "thị phạm". Từ khóa này lập tức khiến khán giả hiểu nhầm rằng Nam Trung đang làm mẫu, dạy cho thí sinh. Chỉ một chi tiết nhỏ, mạng xã hội bùng nổ tranh cãi, người thì cho rằng chương trình cố tình tạo drama, người lại đánh giá thiếu chuyên nghiệp. Trước áp lực, BTC phải lên tiếng xin lỗi, đính chính Nam Trung chỉ đang kiểm tra kỹ thuật.

Nam Trung thử kỹ thuật, an toàn cho các thí sinh nhưng lại bị "truyền thông" là đang "thị phạm"

Nam Trung, Thanh Hằng "căng thẳng" khi chứng kiến các thí sinh đối diện với thử thách khó

Tuy nhiên cũng từ đây, mũi dùi dư luận chuyển nhanh sang giám khảo. Thanh Hằng bị chê "khắt khe", Nam Trung bị gắn mác gay gắt, nhiều clip ngắn cắt ra từ bối cảnh dài khiến tông giọng và biểu cảm của họ trở nên tiêu cực hơn thực tế. Vấn đề không nằm ở chuyện giám khảo nghiêm túc, bởi đây là điều cần có trong môi trường nghề nghiệp mà ở cách tình huống bị dựng thành cao trào. Khi những lát cắt thiếu ngữ cảnh lan mạnh trên TikTok, hình ảnh giám khảo bị méo mó, lời nhắc chuyên môn biến thành "lên lớp", yêu cầu kỷ luật bị đọc là "quát nạt". Kết quả là cả Thanh Hằng lẫn Nam Trung hứng chỉ trích dồn dập, trong khi khán giả lại không thấy đầy đủ quá trình sửa sai vốn phải là linh hồn của một show đào tạo.

Chuỗi ồn ào cho thấy điểm nghẽn nằm ở cách kể chuyện và kiểm soát chất lượng của nhà sản xuất, dùng từ sai dẫn đến hiểu nhầm, bài thi kịch tính khiến ban giám khảo cũng trở nên căng thẳng, dựng clip đậm drama làm giám khảo thành "bia đỡ đạn". Hệ quả, thay vì bàn về chuyên môn và sự trưởng thành của thí sinh, dư luận bị hút vào vòng xoáy tranh cãi - một dấu hiệu nguy hiểm cho một chương trình từng là biểu tượng đào tạo của làng mốt.

Thanh Hằng chính là người bị tấn công dữ dội trong những ồn ào liên quan đến Vietnam’s Next Top Model

Trách nhiệm thuộc về ai?

Nếu chỉ nhìn vào những khoảnh khắc đang gây tranh cãi của Vietnam’s Next Top Model 2025, rất dễ để công chúng "ném đá" Thanh Hằng hay Nam Trung - những gương mặt xuất hiện trực diện trên sóng truyền hình. Thế nhưng, khi gỡ bỏ từng lớp bề mặt, câu hỏi lớn cần đặt ra phải là: Ai mới thực sự chịu trách nhiệm cho sự sa sút hình ảnh của chương trình?

Truyền hình thực tế không bao giờ chỉ đơn thuần là "thực tế". Từng thước phim, từng câu nói, từng biểu cảm được phát sóng đều đã đi qua khâu lựa chọn, biên tập và định hướng từ phía nhà sản xuất. Nói cách khác, những gì khán giả thấy, nghe và bàn tán đều là sản phẩm cuối cùng được quyết định bởi ê-kíp đứng sau. Vì thế, việc các host bị biến thành tâm bão, giám khảo trở thành "cái gai" trong mắt công chúng, xét cho cùng không phải chỉ do phát ngôn bột phát, mà còn do sự lựa chọn cố ý trong khâu sản xuất.

Việc nhà sản xuất của Vietnam’s Next Top Model liên tục đẩy các giám khảo vào thế khó thể hiện rõ trong tập mới nhất. Theo đó, bà Trang Lê – đại diện nhà sản xuất ngồi cạnh Thanh Hằng nhưng liên tục có những phát ngôn khiến cư dân mạng có thể dùng nó để "đánh ngược" lại "chị đại". Và đúng như dự đoán, điều này đã xảy ra, bà Trang Lê nói "Top Model không nhìn xuống cầu thang đâu em!" thì netizen đào ra phát ngôn của Thanh Hằng: "Nếu mà mình nhìn xuống cầu thang thì điều đó cũng bình thường". Hay như việc bà Trang Lê nhấn mạnh rằng "Người mẫu chuyên nghiệp đi trên runway phải đi bằng mũi chân, chứ không phải đi chân bằng" thì cư dân mạng bắt ngay khoảnh khắc Thanh Hằng đi catwalk bằng chân bằng ra để phản biện.

Phát ngôn mâu thuẫn của bà Trang Lê và siêu mẫu Thanh Hằng

Từ chia sẻ của đại diện Vietnam’s Next Top Model, cư dân mạng lại gọi tên Thanh Hằng

Đỉnh điểm của những phát ngôn khó hiểu đến từ đại diện nhà sản xuất chính là bà Trang Lê nói: "Những bộ đồ của host Thanh Hằng chẳng có bộ nào dưới 30 cân, có bộ lên tới 200 cân", dư luận lập tức phản ứng dữ dội. Bởi lẽ, những câu nói ấy không chỉ thiếu thuyết phục về mặt chuyên môn, mà còn mang màu sắc khoa trương, khiến chương trình trở nên kém nghiêm túc trong mắt khán giả. Phát ngôn này khiến Thanh Hằng dính vào ồn nào bị mỉa mai bởi Farhanna Farid - nữ lực sĩ người Singapore, từng 2 lần vô địch châu Á và 4 lần vô địch quốc gia cũng chỉ từng đạt kỷ lục 203,5kg và 208kg, nghĩa là chỉ hơn bộ đồ mà bà Trang Lê nói Thanh Hăng từng diện vài ký.

Ồn ào cũ chưa nguôi, Thanh Hằng lại dính vào lùm xùm bộ đồ 200 cân

Vấn đề là vì sao những phát ngôn ấy không chỉ xuất hiện, mà còn được giữ lại, thậm chí đẩy mạnh truyền thông? Đơn giản vì có thể nhà sản xuất xem đó là gia vị drama - thứ họ tin rằng có thể kéo tương tác và gây bão mạng xã hội. Thay vì đầu tư để chương trình thực sự trở thành một sân chơi nghề mẫu mang tính chuyên môn, ê-kíp lại chọn cách dễ nhất đẩy giám khảo, host ra làm "lá chắn" dư luận, dùng phát ngôn gây sốc làm "mồi câu" cho truyền thông.

Thực tế, đây không phải lần đầu chiến lược ấy bị phản ứng. Trước đó, The Face Vietnam cũng do Multimedia sản xuất từng bị chỉ trích vì lê thê, kịch bản cũ kỹ, dựng phim lộ liễu và quá phụ thuộc vào những màn cãi vã, khẩu chiến của huấn luyện viên. Thay vì đổi mới, họ tiếp tục bê nguyên "công thức drama" ấy vào Vietnam’s Next Top Model 2025, bất chấp bối cảnh khán giả ngày nay đã quá tinh tường và không còn dễ dãi với chiêu trò rẻ tiền.

Không chỉ các giám khảo, hình ảnh thí sinh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi những ồn ào ở nhà chung

Các thí sinh Next Top mâu thuẫn khi vào nhà chung cũng bị lên sóng

Ở đây, không thể quy trách nhiệm tuyệt đối cho Thanh Hằng hay Nam Trung – những người thực chất chỉ làm đúng vai trò và kịch bản đã được định sẵn. Trong những khoảnh khắc hậu trường, Thanh Hằng vẫn vui vẻ, thoải mái đồng hành cùng dàn thí sinh, truyền năng lượng tích cực và thể hiện sự quan tâm rất đời thường. Các thí sinh cũng rất ghi nhận tài năng, kinh nghiệm cũng như sự nhiệt tình của Thanh Hằng. Giám khảo Nam Trung cũng vậy, anh chỉ thực hiện đúng chuyên môn khi thử độ an toàn và mức độ khó của thử thách, điều vốn là trách nhiệm của một Giám đốc Sáng tạo. Nói cách khác, Thanh Hằng và Nam Trung không sai khi làm đúng phần việc của mình, nhưng lại bị đẩy vào tình thế tai bay vạ gió.

Thanh Hằng vui vẻ, thân thiện chứ không quá "căng đét" như khi lên sóng

Thanh Hằng thường xuyên chiêu đãi trà sữa cho các thí sinh, phần nào chứng minh mối quan hệ giữa họ vẫn rất thoải mái chứ không căng và nghiêm túc như trên sóng

Ngoài ra, một diến biến trong tập 3 tại vòng nguy hiểm, thí sinh Phạm An trở thành tâm điểm chú ý khi bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định của Host Thanh Hằng. Nữ thí sinh nói: “Em rất bất ngờ khi phải đứng ở vòng nguy hiểm như thế này. Nếu xét cả quá trình, em thấy mình vẫn đang làm tốt, năng lượng không hề đi xuống. Phần thi vừa rồi của em cũng không đến mức quá tệ để phải vào vòng nguy hiểm, nên em thấy khá bất ngờ”.

Cách diễn đạt cùng biểu cảm gương mặt của Phạm An ngay lập tức gây tranh cãi. Trước thái độ này, Host Thanh Hằng đã thẳng thắn chấn chỉnh: "Em đang nói chuyện với ai mà 'cảm thấy bất ngờ đó'. Chị là bạn em à. Em hiểu là phần lớn những câu chuyện, cái gì tiêu cực nó xảy ra đều từ thái độ hết. Em đang đi catwalk chưa phải là xuất sắc nhất thế em tự tin ở điều gì. Với Phạm An, thái độ vừa rồi chị thấy là một người không khiêm tốn".

Khác với những lần trước đây thường gây tranh cãi, lần này Thanh Hằng lại nhận được sự đồng tình của đông đảo khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng cách góp ý của siêu mẫu trong tập 3 vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm dành cho thí sinh. Trong khi đó, thái độ và biểu cảm của Phạm An bị đánh giá là thiếu tinh tế, dễ tạo cảm giác ngạo mạn và chưa đủ sự khiêm nhường trước giám khảo cũng như những bậc đàn anh, đàn chị trong nghề.

Đáng chú ý, trong cùng tập phát sóng, Thanh Hằng cũng cho thấy sự tinh tế và tận tâm với dàn thí sinh. Khi một thí sinh bám vào lan can để giữ thăng bằng trong thử thách catwalk trên bậc thang, nữ Host không trách móc mà còn động viên rằng đó là cách “tận dụng địa hình để sáng tạo”. Bên cạnh đó, siêu mẫu nhiều lần nhắc nhở, chỉ dẫn chi tiết và chia sẻ kinh nghiệm thực tế, giúp thí sinh bình tĩnh vượt qua thử thách.

Thanh Hằng chấn chỉnh thí sinh

Có thể thấy, trước khi ồn ào về "thái độ" giữa giám khảo và thí sinh bùng nổ trên mạng xã hội, bản thân Thanh Hằng cũng đã có không ít khoảnh khắc ghi điểm. Từ việc động viên thí sinh sáng tạo, khuyến khích tận dụng mọi yếu tố để hoàn thiện phần trình diễn, đến những lần cô kiên nhẫn nhắc nhở, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, tất cả đều cho thấy hình ảnh một Host vừa nghiêm khắc vừa tận tâm. Đây là những "source" hoàn toàn tích cực, xứng đáng được lan tỏa để khán giả nhìn thấy một Thanh Hằng dung hòa giữa sự kỷ luật và sự yêu thương.

Tuy nhiên, ở góc độ sản xuất, khán giả chỉ được tiếp cận những lát cắt do ê-kíp dựng nên. Việc chọn lọc phân cảnh nào lên sóng, tạo dựng tình huống theo hướng nào mới là yếu tố định hình hình ảnh cuối cùng. Thanh Hằng hay bất kỳ giám khảo nào khác, suy cho cùng, cũng chỉ là người thực hiện vai trò được giao. Khi những khoảnh khắc mềm mỏng, khích lệ bị hạn chế thời lượng, trong khi các cảnh tranh luận, chấn chỉnh lại được nhấn mạnh, thì việc công chúng hình dung Host khó tính, gay gắt là điều dễ hiểu. Và chính ở đây, trách nhiệm lớn nhất thuộc về nhà sản xuất - những người có toàn quyền quyết định khán giả sẽ nhìn thấy phiên bản nào của chương trình.

Sai lầm lớn nhất nằm ở tư duy sản xuất của chương trình. Khi một thương hiệu từng là biểu tượng cho sự chuyên nghiệp của làng mẫu Việt bị biến thành nơi sản sinh meme, phát ngôn lố bịch và tranh cãi vô nghĩa, thì rõ ràng lỗi không thuộc về "cái miệng" của giám khảo, mà thuộc về định hướng sai lệch của nhà sản xuất. Nói thẳng, trách nhiệm cuối cùng phải thuộc về người đứng đầu, phụ trách kiểm duyệt nội dung và hình ảnh. Bởi trong một show truyền hình, giám khảo có thể gây tranh cãi, host có thể mắc sai sót, thí sinh có thể non nớt nhưng chính nhà sản xuất mới là bên có quyền quyết định những gì xuất hiện trên sóng sẽ trở thành "giá trị" của chương trình. Và khi khán giả chỉ còn nhớ đến Vietnam’s Next Top Model 2025 qua những màn thoại gượng gạo và lời lẽ drama, đấu tố lẫn nhau thì đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thất bại của tư duy sản xuất.

Rộ tin giám khảo Nam Trung rời chương trình vì mâu thuẫn trong cách làm việc

Hướng đi nào cho Vietnam’s Next Top Model 2025?

Vậy chương trình này cần đi theo con đường nào để lấy lại vị thế vốn có, thay vì chìm trong lối mòn cũ kỹ và drama? Trước hết, cần nhìn nhận một cách thẳng thắn khán giả ngày nay đã thay đổi. Nếu như ở những mùa đầu, yếu tố drama, khẩu chiến, nước mắt, những cú "plot twist" kịch tính – từng có thể giữ chân người xem, thì giờ đây, điều khán giả tìm kiếm không chỉ là giải trí mà còn là giá trị nghề nghiệp thực sự. Trong bối cảnh Việt Nam đã có nhiều gương mặt vươn ra quốc tế, sải bước tại các sàn diễn lớn như Paris, Milan hay New York, công chúng kỳ vọng Vietnam’s Next Top Model phải phản ánh đúng chuẩn mực quốc tế, phải là nơi đào tạo, thử thách và phát hiện những gương mặt đủ tiềm năng.

Điều đó đòi hỏi nhà sản xuất phải tái cấu trúc nội dung. Những thử thách từng gây sốt một thời như chụp ảnh trên không, đi trên sỏi, cầu thang... nay đã trở nên cũ kỹ. Thay vào đó, chương trình cần những concept mang hơi thở thời trang đương đại, tiệm cận với môi trường quốc tế hơn. NSX phải cho khán giả có được cảm giác choáng ngợp, "đã" về hình ảnh, về trải nghiệm thị giác, phải mang đến những sản phẩm chất lượng gây trầm trồ.

Bên cạnh đó, vai trò của ban giám khảo và host cũng cần được định hình lại. Thay vì biến họ thành công cụ tạo drama, hãy để họ trở thành những mentor đúng nghĩa, chia sẻ kiến thức, trải nghiệm và chuyên môn. Khán giả hoàn toàn không phản đối một giám khảo thẳng thắn, nhưng họ sẽ quay lưng với sự sáo rỗng và giáo điều. Một lời nhận xét thẳng thắn, mang tính xây dựng và bắt nguồn từ trải nghiệm thật trong nghề sẽ tạo giá trị bền vững hơn rất nhiều.

Quan trọng hơn cả, Vietnam’s Next Top Model cần khẳng định lại tôn chỉ của mình, không phải là gameshow đơn thuần để gây sốc, làm xấu hình ảnh người mẫu bằng những cuộc hơn thua trong hậu trường mà là một chương trình nghề nghiệp, nơi thí sinh thực sự được rèn giũa và có thể trở thành gương mặt đại diện cho làng mẫu Việt. Điều đó đồng nghĩa với việc, ê-kíp sản xuất phải từ bỏ tư duy "ăn xổi" bằng drama. Thay vì cắt ghép để đẩy thí sinh – giám khảo vào tình huống gây tranh cãi, hãy tập trung khai thác câu chuyện truyền cảm hứng, hành trình trưởng thành và sự thay đổi của các thí sinh. Khi khán giả nhìn thấy sự nỗ lực thật sự, họ sẽ gắn bó, ủng hộ và lan tỏa giá trị tích cực. Một chương trình có thể tạo viral nhất thời, nhưng nếu thiếu chất lượng cốt lõi, nó sẽ nhanh chóng bị đào thải.

Sau tất cả những ồn ào, điều còn sót lại với Vietnam’s Next Top Model 2025 không phải là sự thăng hoa của nghề mẫu, mà là những trích dẫn bị chế giễu, những tranh cãi bất tận trên mạng xã hội. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh rõ ràng nhất cho ê-kíp sản xuất rằng khán giả Việt đã không còn dễ dãi với một chương trình mang danh "Next Top Model" nhưng lại được vận hành theo công thức cũ kỹ, nặng tính giải trí hơn là nghề nghiệp.