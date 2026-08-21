Ai là người đàn ông cô đơn nhất thế giới?

Rừng rậm Amazon và cả trái tim con người ẩn chứa vô vàn bí mật.

Cách đây 15 năm, một nhóm nông dân bước đi trên con đường đất nhỏ giữa lõi rừng rậm Amazon. Họ đang tìm kiếm một mảnh đất để canh tác vì nghe đồn vùng này có thổ nhưỡng rất phì nhiêu. Bất ngờ, một mũi tên cắm sầm xuống mặt đất ngay gần chỗ họ đứng. Ở phía xa, họ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông. Cả nhóm vẫy tay, ra hiệu rằng mình đến trong hòa bình. Thế nhưng, mũi tên thứ hai rồi thứ ba tiếp tục bay tới. Họ đành rút lui vào bụi rậm, một quyết định vô cùng khôn ngoan.

Người lạ mặt đó là thành viên cuối cùng còn sống sót của một bộ tộc. Ông thường được gọi là "người đàn ông cô đơn nhất hành tinh". Ông nói một ngôn ngữ không ai biết. Dù có nhiều biệt danh, truyền thông thường gọi ông là "Người đào hố". Tên gọi này xuất phát từ chiến thuật săn bắt của ông: đào những cái hố sâu khoảng 2 mét để bẫy mồi. Chúng ta sẽ gọi ông là "Người cuối cùng".

Hình ảnh hiếm hoi của người đàn ông sống 22 năm một mình trong rừng Amazon

Chỉ có duy nhất một đoạn video ngắn ghi lại cảnh "Người cuối cùng" đang một mình cầm rìu đốn cây trong phum sóc cũ. Ông gầy gò, săn chắc và đang ở độ tuổi trung niên. các nhà hoạt động xã hội cho rằng thước phim này rất quan trọng vì nó là bằng chứng cho thấy ông vẫn còn sống. Điều đó giúp họ vận động các chiến dịch bảo vệ ông cũng như thúc đẩy luật pháp bảo hộ vùng đất nơi ông sinh sống.

Vì sao ông ấy sống cô độc?

Những người dân thường được khuyên nên giữ khoảng cách. Toàn bộ bộ tộc của "Người cuối cùng" đã bị sát hại từ 22 năm trước. Các chuyên gia dự đoán họ đã thiệt mạng trong những cuộc xung đột với những kẻ lâm tặc và nông dân chiếm đất trái phép. Đó là lý do tại sao ông luôn tỏ ra hung hăng với người lạ.

Vào năm 2009, "Người cuối cùng" từng bị một kẻ có súng tấn công. Các nhà nghiên cứu từng nghi ngờ liệu ông còn sống hay không, nhưng sau đó nhiều hình ảnh về ông lại xuất hiện, bao gồm cả bức ảnh duy nhất chụp rõ gương mặt ông.

Có thể còn nhiều người giống như ông.

Hầu hết mọi người đều biết rừng rậm Amazon rất rộng lớn, nhưng ít ai hình dung được quy mô thực sự của nó. Với diện tích lên tới hơn 6,9 triệu kilômét vuông, đây là nơi lưu giữ nhiều bộ tộc chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn bất kỳ nơi nào khác trên Trái Đất.

Những tín hiệu tích cực

Truyền thông thường giật gân hóa về các bộ tộc biệt lập, tạo ra những thêu dệt thái quá. Trên thực tế, phần lớn người bản địa đã chủ động rút sâu vào rừng từ hơn 100 năm trước trong thời kỳ thực dân. Họ chứng kiến dịch bệnh tàn phá buôn làng và tự hiểu rằng việc tiếp xúc với những kẻ xa lạ là điềm xấu. Tuy nhiên, nhiều bộ tộc vẫn duy trì mức độ giao thương tối thiểu với các thương lái địa phương khi có nhu cầu.

"Người cuối cùng" lại là một trường hợp đặc biệt. Ông được các nhà nhân học trong vùng quan sát từ xa, giữ khoảng cách tuyệt đối vì sự an toàn và sức khỏe của chính ông. Ông biết sự tồn tại của họ và chấp nhận điều đó, đôi khi còn ra hiệu vẫy tay cảnh báo để họ tránh bước vào những hố sâu nguy hiểm mà ông đã đào. Đáp lại, các nhà nghiên cứu để lại những dụng cụ đã được khử trùng và các túi hạt giống như một lời cam kết về sự tin tưởng.

Sau đó, chính quyền đã ra sắc lệnh cấm bất kỳ ai tiến vào phạm vi trong bán kính 5 kilômét tính từ vị trí của ông. Khu vực bảo tồn dành riêng cho "Người cuối cùng" rộng khoảng 26 kilômét vuông.

Một chiếc hố ông đào.

Bạn có thể thắc mắc tại sao chính phủ lại để cho nạn tàn phá rừng đe dọa những bộ tộc đặc biệt như vậy, những con người sở hữu ngôn ngữ độc đáo đến mức không thể liên hệ với bất kỳ thứ tiếng nào trên thế giới.

Sự thật là hành vi khai thác gỗ trong rừng Amazon là hoàn toàn bất hợp pháp. Nhiều kẻ vi phạm vẫn thường xuyên bị bắt giữ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không thể bắt một ai đó trước khi họ hạ gục cây rừng. Họ phải bắt quả tang. Như đã biết, đây là một khu vực bao la rộng lớn và cực kỳ khó di chuyển. Thêm vào đó, rừng Amazon nằm trên địa phận của nhiều quốc gia, nơi tình trạng tham nhũng và nghèo đói vẫn còn nhức nhối, thúc đẩy con người ta bất chấp tất cả vì lợi nhuận.

Người cuối cùng sinh tồn như thế nào?

"Người cuối cùng" có một khu vườn nhỏ trồng hoa quả và rau củ. Ông kết hợp nguồn lương thực này với việc đặt bẫy săn bắt. Ông cũng sử dụng giáo gỗ và mác tre để săn heo rừng cùng các loài chim. Ông sống trong căn lều nhỏ chống mưa, vốn là tàn tích còn sót lại của buôn làng xưa.

Điều kinh ngạc là người đàn ông này có lẽ chẳng hề biết băng tuyết hay truyền hình là gì. Ông sống trong một kiểu văn minh thuộc thời kỳ đồ đá cũ, và điều đó hoàn toàn ổn.

Sự áp đặt nguy hiểm nhất chính là cố gắng ép buộc những người bản địa chấp nhận lối tư duy và cách sống hiện đại, với suy nghĩ rằng: "Họ sẽ thích nó nếu họ biết nó như thế nào." Lối suy nghĩ này từng gây ra những kịch bản vô cùng tồi tệ trong lịch sử.

Tuy nhiên, người ta chỉ có thể tưởng tượng "Người cuối cùng" đã phải đối mặt với sự cô đơn đến nhường nào. Ông là người duy nhất còn sót lại của một tộc người, mọi người mà ông yêu thương đều đã ngã xuống. Khi ông ra đi, toàn bộ ngôn ngữ và văn hóa của ông cũng sẽ vĩnh viễn biến mất.

Đây là căn nhà tạm bợ của "người đàn ông cô đơn nhất Trái đất" ở rừng Amazon. Người ta tin rằng ông ấy khoảng 50 tuổi.

Các nhà nhân học tin rằng ông mang một thế giới quan đầy thù hận: bất cứ điều gì đến từ bên ngoài đều chỉ mang lại sự hủy diệt và đau thương. Đó là lý do ông chọn cách sống ẩn dật một mình giữa đại ngàn. "Người cuối cùng" luôn phải ngủ với một mắt mở to, sống trong nỗi sợ hãi thường trực về những kẻ lạ mặt.

Mọi lòng tốt không đúng cách đều có thể dẫn đến tai hại

Các bộ tộc biệt lập thường vô tình bị xóa sổ bởi những du khách hiếu kỳ. Họ không nhận ra rằng những người bản địa này hoàn toàn không có khả năng miễn dịch với những mầm bệnh thông thường mà con người hiện đại mang theo. Việc du khách mang nước và quà tặng đến cho họ đôi khi lại dẫn đến những kết cục thảm khốc.

Như một quy tắc sinh tồn, nếu một người thuộc bộ tộc biệt lập bắn mũi tên về phía bạn, hãy lùi lại và tránh xa.

Sau cùng, chúng ta cần nhớ rằng "Người cuối cùng" là một nạn nhân. Ông là một phần của lịch sử bạo lực và xua đuổi kéo dài nhắm vào người bản địa trên khắp hành tinh.

Trong rừng Amazon có thể có những sự tồn tại cô độc khác nữa

Sự đối chọi với nỗi cô độc của một linh hồn tột cùng

Nỗi cô đơn của "Người cuối cùng" không giống như cảm giác trống trải thi thoảng xâm chiếm con người trong xã hội hiện đại. Đó không phải là nỗi cô đơn của sự thiếu vắng tương tác, mà là sự im lặng tột cùng của một vũ trụ đã sụp đổ. Khi toàn bộ đồng loại, gia đình và những người thân yêu đều tan biến, thế giới xung quanh ông không chỉ là rừng rậm, mà là một khoảng không vô tận không còn tiếng nói vọng lại.

Trong sự cô độc tột cùng ấy, đối chọi với nỗi cô đơn không phải là đi tìm sự khỏa lấp, mà là học cách tồn tại cùng với nó như một phần của hơi thở. Mỗi ngày ông đào một cái hố, mỗi ngày ông đốn một thân cây, không phải chỉ để sinh tồn về mặt thể xác, mà là cách ông khẳng định sự tồn tại của bản thân trước sự lãng quên của thời gian. Nỗi cô đơn của ông được chuyển hóa thành sự cảnh giác cao độ, thành bản năng sống kiên cường và cả sự tự tôn của một vị vua không ngai trong vương quốc trống rỗng của chính mình.

Con người hiện đại thường sợ hãi sự cô đơn và luôn tìm cách trốn chạy nó bằng âm thanh, công nghệ hay vô số mối quan hệ hời hợt. Nhưng nhìn vào "Người cuối cùng", người ta nhận ra rằng cô đơn cũng có thể là một pháo đài. Ông chối bỏ thế giới bên ngoài không phải vì ông không biết yêu thương, mà vì ông lựa chọn trung thành với những ký ức cuối cùng của bộ tộc. Sự cô độc của ông trở thành một lá chắn kiên cố bảo vệ những vết thương chưa bao giờ lành. Dù lặng lẽ trôi qua giữa đại ngàn Amazon, sự tồn tại đơn độc ấy lại là một khúc ca kiêu hãnh và đau đớn về sức mạnh chịu đựng vượt xa mọi giới hạn của con người.