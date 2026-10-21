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Ai là chủ nhân số tiền sau nhanh chóng liên hệ công an

Trang Anh
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Công an phường Cầu Giấy đề nghị chủ sở hữu hợp pháp của các tài sản nêu trên, liên hệ để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Vừa qua, Công an phường Cầu Giấy đã tiếp nhận 02 vụ việc người dân nhặt được tài sản và chủ động giao nộp cho cơ quan Công an để tìm kiếm, trao trả cho người đánh mất. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của các tài sản trên.

Nhằm sớm xác minh, trao trả tài sản cho người bị mất theo đúng quy định, Công an phường Cầu Giấy thông báo đặc điểm các tài sản để người dân biết, phối hợp cung cấp thông tin.

Tài sản thứ nhất là 01 đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Rolex Oyster Perpetual Datejust, vỏ và dây bằng kim loại màu trắng bạc, mặt đồng hồ màu đen. Đồng hồ đã qua sử dụng.

Ai là chủ nhân số tiền sau nhanh chóng liên hệ công an - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Rolex Oyster Perpetual Datejust, công dân nhặt được trình báo Công an phường Cầu Giấy - Ảnh: Công an Hà Nội

Tài sản thứ hai là 01 đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Swarovski, màu vàng hồng, dây da màu hồng, mặt đồng hồ màu đỏ, kèm theo một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng. Tài sản được người dân nhặt được ngày 04/10/2026 tại khu vực trước số 265 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và sau đó giao nộp cho cơ quan Công an.

Công an phường Cầu Giấy đề nghị người dân nếu là chủ sở hữu hợp pháp hoặc biết thông tin liên quan đến chủ sở hữu của các tài sản nêu trên, liên hệ với Công an phường để được hướng dẫn xác minh, giải quyết theo quy định. Khi đến liên hệ nhận tài sản, người dân cần cung cấp thông tin, tài liệu hoặc các căn cứ cần thiết chứng minh quyền sở hữu hợp pháp.

Thông tin liên hệ: Công an phường Cầu Giấy, số 188 Nguyễn Khánh Toàn, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cán bộ tiếp nhận, xác minh: đồng chí Ngô Mạnh Toàn, số điện thoại 0986.616.161.

Ai là chủ nhân số tiền sau nhanh chóng liên hệ công an - Ảnh 2.

Hình ảnh 01 đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Swarovski kèm theo một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng, công dân nhặt được trình báo Công an phường Cầu Giấy - Ảnh: Công an Hà Nội

Công an phường Cầu Giấy biểu dương tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm của những công dân đã chủ động giao nộp tài sản nhặt được cho cơ quan Công an. Đây là hành động đẹp, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng.

Công an phường mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của Nhân dân trong việc cung cấp thông tin để sớm xác định chủ sở hữu, trao trả tài sản theo quy định, qua đó góp phần lan tỏa những việc làm đẹp, nhân văn trong đời sống xã hội.

Tất cả người dân chú ý, công an đang tìm chủ nhân số tài khoản có hơn 2 tỷ đồng
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