Khi bình luận về bài phân tích mới nhất của cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny, chuyên gia quân sự, cựu sĩ quan quân đội Ukraine Yuriy Kasyanov mới đây đã nhận định rằng, bản chất của chiến đấu đã thay đổi hoàn toàn và tình trạng bế tắc không còn tồn tại nữa.

Hôm 26/9, cựu Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine - Đại tướng Valeriy Zaluzhny, người hiện nay đang là Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh - đã nói về những yếu tố giúp Lực lượng Vũ trang Nga phá vỡ cái gọi là “thế bế tắc về vị trí”.

Vị cựu lãnh đạo quân sự này nhấn mạnh rằng, máy bay không người lái (UAV) sợi quang và chiến thuật tấn công nhóm bộ binh nhỏ đã giúp Quân đội Nga xoay chuyển tình thế trên chiến trường theo hướng có lợi cho họ.

Đồng tình với nhận định của ông Valeriy Zaluzhny, chuyên gia Yuriy Kasyanov cho biết, cái gọi là “cuộc xung đột bế tắc” ở Ukraine là khái niệm không hề tồn tại trong cuộc chiến này.

Lực lượng Vũ trang Nga hiện nay có thể tiêu diệt hoàn toàn bộ binh Ukraine nếu Kiev không khẩn trương thu hẹp khoảng cách công nghệ về máy bay không người lái (UAV) giữa hai bên.

“Thế bế tắc về vị trí không còn tồn tại nữa vì máy bay không người lái đã tước đi lợi thế then chốt của lực lượng phòng thủ kiểu truyền thống là khả năng răn đe kẻ thù vượt trội về quân số, giờ đây, lực lượng tấn công chỉ cần một một lực lượng nhỏ và UAV là đủ” - chuyên gia Kasyanov chỉ ra.

Vị cựu sĩ quan Quân đội Ukraine cho rằng, giờ đây, ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ là người ra lệnh và ở giai đoạn này, lợi thế hoàn toàn thuộc về Nga, cả về số lượng lẫn chất lượng máy bay không người lái.

Ông Kasyanov nói thêm rằng, nếu không có chương trình nhất quán và hệ thống hóa để chống lại máy bay không người lái Nga, Lực lượng vũ trang Ukraine có nguy cơ không chỉ mất vị trí phòng thủ, mà còn cả tiêu hao hết lực lượng bộ binh.

“Nếu chúng ta không tìm ra giải pháp, các chiến binh của chúng ta sẽ chết dần chết mòn, hoặc do bị tấn công hoặc do mất toàn bộ tuyến hậu cần” - vị sĩ quan Quân đội Ukraine nêu rõ.

Cần nói thêm rằng, nhiều chuyên gia quân sự và tác chiến điện tử Ukraine cũng đã chỉ ra sự tụt hậu đáng kể về công nghệ của Kiev trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV).

Theo họ, mặc dù vào thời điểm đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, Moscow không có ưu thế vượt trội về máy bay không người lái, nhưng Điện Kremlin đã nhanh chóng nhận ra vai trò quan trọng của nó và tập trung mọi nguồn lực để ưu tiên phát triển UAV, nhằm tạo ra ưu thế áp đảo trên chiến trường.

Do những nỗ lực cả của chính phủ lẫn quân đội, Lực lượng Vũ trang Nga hiện nay đang không ngừng cải tiến không chỉ bản thân máy bay không người lái mà còn cả chiến thuật tấn công, đem lại cho họ những ưu thế to lớn trên chiến trường và thể hiện cụ thể bằng khu vực kiểm soát đang ngày càng mở rộng.