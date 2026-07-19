Ai dùng S26 Ultra mà thấy màn ám đỏ, đừng lo vì Samsung sẽ sớm có cách chữa

Một số người dùng Galaxy S26 Ultra phản ánh màn hình xuất hiện vùng ám đỏ khi sử dụng ngoài trời ở độ sáng tối đa. Samsung đã xác nhận nguyên nhân và cho biết đây không phải lỗi phần cứng, đồng thời đang chuẩn bị bản cập nhật để khắc phục.

Galaxy S26 Ultra xuất hiện hiện tượng màn hình ám đỏ

Trong những ngày gần đây, một số người dùng Galaxy S26 Ultra đã chia sẻ về hiện tượng màn hình xuất hiện vùng ám đỏ, chủ yếu ở khu vực trung tâm. Hiện tượng này dễ nhận thấy nhất khi máy được đẩy độ sáng lên mức tối đa và sử dụng dưới điều kiện ánh sáng ngoài trời.

Hình ảnh về vấn đề ám đỏ ở giữa màn hình do nhiều người dùng chia sẻ.

Các bài đăng trên Reddit và nhiều diễn đàn công nghệ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ban đầu, không ít người cho rằng vấn đề có thể liên quan đến tính năng Privacy Display độc quyền của Galaxy S26 Ultra, vốn sử dụng phần cứng để hạn chế người khác nhìn trộm màn hình từ các góc nghiêng.

Điều này khiến nhiều người dùng lo ngại bởi nếu nguyên nhân đến từ phần cứng hoặc tấm nền, việc sửa chữa có thể sẽ rất tốn kém.

Samsung xác nhận không phải lỗi phần cứng

Samsung hiện đã đưa ra phản hồi chính thức về vấn đề này. Theo hãng, hiện tượng ám đỏ không phải lỗi phần cứng, cũng không liên quan đến hiện tượng lưu ảnh hay lão hóa màn hình.

Nguyên nhân được xác định là do một cơ chế tối ưu hệ thống hoạt động chưa như mong muốn, dẫn tới thuật toán cân chỉnh màu sắc bị sai lệch trong một số điều kiện sử dụng. Cụ thể, khi màn hình hoạt động ở độ sáng cực đại dưới môi trường có cường độ ánh sáng mạnh, màu sắc có thể xuất hiện sai khác nhẹ.

Samsung khẳng định đây không phải lỗi phần cứng, có thể xử lý bằng cách cập nhật phần mềm.

Samsung cho biết hãng đang hoàn thiện một bản cập nhật phần mềm nhằm điều chỉnh lại thuật toán cân chỉnh màu, từ đó loại bỏ hiện tượng ám đỏ mà không cần thay màn hình hay mang máy đến trung tâm bảo hành.

Trong lúc chờ bản vá, người dùng có thể làm gì?

Nếu đang gặp hiện tượng này, người dùng chỉ cần chờ bản cập nhật được phát hành qua kênh OTA như các bản cập nhật thông thường. Trong thời gian chờ đợi, Samsung gợi ý một số cách giúp giảm mức độ dễ nhận thấy của hiện tượng ám đỏ như thay đổi chế độ hiển thị màn hình, điều chỉnh cân bằng trắng hoặc giảm bớt độ sáng khi không thực sự cần thiết.

Động thái từ Samsung cũng phần nào giúp trấn an người dùng Galaxy S26 Ultra. Thay vì là một lỗi phần cứng nghiêm trọng như nhiều người lo ngại ban đầu, đây nhiều khả năng chỉ là vấn đề về hiệu chỉnh phần mềm và có thể được khắc phục thông qua một bản cập nhật trong thời gian tới.

Hiện tại, Galaxy S26 Ultra vẫn là 1 trong những flagship đáng mua nhất của năm 2026. Máy cân bằng giữa thiết kế gọn nhẹ, cao cấp với phần cứng mạnh mẽ, camera chất lượng hàng đầu và nhiều tính năng AI thiết thực. Chưa kể, mức giá Galaxy S26 Ultra hiện đã giảm mạnh, chỉ còn từ khoảng 27 triệu đồng hoặc thấp hơn, biến nó thành 1 trong những flagship chính hãng giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại.