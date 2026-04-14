Ai chuẩn bị du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5 đều cần cảnh giác chiêu lừa đảo sau

Khả Văn |

Lợi dụng nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm hè 2026, các băng nhóm lừa đảo đang ráo riết giăng bẫy người dân bằng thủ đoạn tinh vi: mua lại các tài khoản mạng xã hội có sẵn tích xanh để mạo danh các thương hiệu du lịch uy tín.

Theo thông tin mới nhất từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, cả nước đang bước vào mùa cao điểm du lịch với hàng loạt kỳ nghỉ lễ kéo dài như giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 và dịp hè, nhu cầu tìm kiếm vé máy bay, phòng khách sạn hay các combo du lịch trọn gói của người dân tăng vọt. Nắm bắt tâm lý này, tội phạm mạng đã nhanh chóng nâng cấp các kịch bản lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thay vì lập các trang web giả mạo đơn thuần như trước, các đối tượng giờ đây sẵn sàng chi tiền thuê dịch vụ cấp tích xanh Facebook hoặc mua đứt những tài khoản đã có sẵn dấu tích xanh chứng nhận chính chủ. Sau khi nắm quyền quản trị, chúng lập tức đổi tên trang thành tên các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao hoặc các công ty lữ hành có tiếng tăm để tạo vỏ bọc hoàn hảo, đánh lừa thị giác và lòng tin của người dùng.

Để đưa con mồi vào tròng, các trang Facebook giả mạo này được đầu tư chạy quảng cáo rầm rộ với những lời chào mời đặt vé máy bay, phòng khách sạn cực kỳ hấp dẫn. Đáng chú ý, chúng không hạ giá rẻ mạt một cách bất thường mà đưa ra mức giá tương đồng với thị trường, kèm theo thông báo "quỹ phòng còn nhiều" để xóa bỏ mọi sự nghi ngờ. Toàn bộ hình ảnh, nội dung giới thiệu đều được sao chép y bản chính từ các cơ sở kinh doanh thật. Khi khách hàng sập bẫy và liên hệ, chúng sẽ yêu cầu chuyển khoản tiền cọc, sau đó tinh vi gửi lại một mã code đặt phòng giả mạo. Với tờ xác nhận mạo danh trông như thật này, nạn nhân tiếp tục bị hối thúc thanh toán toàn bộ số tiền còn lại trước khi chúng cắt đứt mọi liên lạc.

Cảnh giác chiêu lừa đảo du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi này, Bộ Công an đã lên tiếng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, không nên vội vàng "chốt đơn" chỉ vì thấy trang mạng có dấu tích xanh. Khách hàng cần có thói quen kiểm tra chéo thông tin qua nhiều kênh khác nhau như website chính thức của doanh nghiệp, TikTok hoặc các số hotline đường dây nóng. Đặc biệt, tính minh bạch của trang Facebook là một điểm yếu dễ nhận biết. Người dân có thể vào phần thông tin trang để xem lịch sử đổi tên; nếu một trang mang tên khách sạn lớn nhưng mới được lập hoặc vừa đổi tên trong thời gian ngắn, đó chắc chắn là một cái bẫy.

Bên cạnh đó, ngay cả khi đã chuyển tiền cọc, du khách tuyệt đối không thanh toán phần còn lại nếu chưa tự mình xác minh. Hãy chủ động gọi điện trực tiếp đến số điện thoại đường dây nóng của hãng hàng không hoặc khu nghỉ dưỡng để đọc mã code và kiểm tra tình trạng đặt chỗ thực tế. Trong trường hợp không may trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân cần thu thập toàn bộ tin nhắn, biên lai chuyển tiền và nhanh chóng trình báo đến cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo dõi thêm trên Xem tất cả

