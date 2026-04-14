Trong ngày thứ Ba, 14/4/2026, tức ngày 27 tháng 2 âm lịch, còn gọi là ngày Mậu Ngọ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy sự kết hợp giữa Hỏa (Ngọ) và Thổ (Mậu) tạo nên luồng năng lượng "Hỏa sinh Thổ" vững chãi, rất có lợi cho việc củng cố tài sản.

Tuy nhiên, ngày Mậu Ngọ gặp năm Bính Ngọ tạo nên cục diện Ngọ - Ngọ tự hình khiến hỏa khí quá vượng, dễ dẫn đến tâm lý nóng nảy hoặc các quyết định đầu tư mang tính bốc đồng nên phải thật cẩn trọng, tuyệt đối không ra quyết định vội vàng.

Do chi Ngọ của ngày được chi Mão của tháng tương sinh theo quan hệ Mão - Ngọ tương phá nhưng vẫn giữ được sự kết nối, bạn cần khéo léo xử lý các mối quan hệ để biến áp lực cạnh tranh thành động lực tăng trưởng tài chính.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp hưởng lợi nhất từ ngày Mậu Ngọ cùng tài lộc chi tiết cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Dần: Lục hợp hỗ trợ - Vận trình rực rỡ

Theo tử vi hoc, ngày Ngọ tạo thành bộ đôi Dần - Ngọ bán hợp, mang lại vận trình rực rỡ và sự quyết đoán đỉnh cao cho con giáp này. Chỉ cần tuổi Dần vẫn giữ được sự mạnh mẽ, độc lập và nhiệt huyết của mình thì sẽ gặt hái nhiều tài lộc trong ngày mới.

- Chi tiết tài lộc: Bản mệnh dễ dàng giành được ưu thế trong các cuộc đàm phán hoặc đấu thầu. Tiền bạc đổ về từ các nguồn thu chính, con giáp này có khả năng nhận được tin vui về việc tăng lương hoặc thăng chức.

- Cách tối ưu: Tuổi Dần nên quyết đoán chốt các giao dịch lớn vào giờ Thìn (7h-9h) để tận hưởng cát khí, tăng thêm may mắn. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể cân nhắc việc sử dụng trang phục hoặc phụ kiện màu xanh lá để hài hòa giữa Mộc (Dần) và Hỏa (Ngọ).

2. Con giáp tuổi Tuất: Tam Hợp Quý Nhân - Tài lộc khởi sắc

Theo các chuyên gia phong thủy, sự xuất hiện của ngày Ngọ hoàn thiện bộ khung Dần - Ngọ - Tuất giúp tuổi Tuất trở thành con giáp đón nhận nhiều cát khí và quý nhân trợ lực trong ngày mới 14/4.

- Chi tiết tài lộc: Vận may đến từ các mối quan hệ xã giao; tuổi Tuất có thể nhận được lời mời hợp tác đầu tư đầy hứa hẹn mang đến lợi nhuận lớn cho họ. Các rắc rối về tài chính từ đầu tháng sẽ tìm được phương án giải quyết ổn thỏa.

- Cách tối ưu: Tuổi Tuất hãy chủ động liên lạc với đối tác cũ hoặc khách hàng thân thiết để củng cố các mối liên hệ và có được những thông tin quý giá. Bên cạnh đó, con giáp này cót hể cân nhắc việc đeo trang sức bằng thạch anh đỏ hoặc vàng để kích hoạt cung tài lộc.

3. Con giáp tuổi Mùi: Lục Hợp Quý Nhân - Dòng tiền thuận lợi

Theo tử vi, Ngọ và Mùi là cặp Lục Hợp, giúp tuổi Mùi trở thành con giáp có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng hiệu quả kinh tế rất cao.

- Chi tiết tài lộc: Bạn có lộc ăn uống hoặc quà tặng bất ngờ từ bạn bè. Tài vận của con giáp này sẽ rất ổn định, người làm kinh doanh sẽ thấy khách hàng ra vào tấp nập, dòng tiền lưu thông thuận lợi.

- Cách tối ưu: Tuổi Mùi nên xuất hành theo hướng Chính Bắc (Tài Thần) để đón vận may. Đặt một biểu tượng Tỳ Hưu bằng đồng trên bàn làm việc để giữ tiền của không bị thất thoát.

* Lưu ý chung:

Ngày Mậu Ngọ gặp năm Bính Ngọ tạo thành cục diện Phục Ngâm (Ngọ - Ngọ) khiến hỏa khí trong ngày trở nên cực vượng, dễ gây ra sự nóng nảy hoặc vội vàng trong các quyết định tài chính. Tuy nhiên, sự tương tác giữa ngày Ngọ và tháng Mão lại mang tính chất Mão - Ngọ tương phá, cảnh báo về những xích mích nhỏ có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung. Việc duy trì sự tỉnh táo và biết kiềm chế cảm xúc là chìa khóa để 3 con giáp trên tận dụng tốt sự tương trợ từ các bộ hợp nhằm gặt hái thành quả cuối tháng.

Với 3 con giáp tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Mùi, các bạn nên ưu tiên các hoạt động mang tính ổn định, tránh tranh cãi gay gắt và đặc biệt chú ý đến sức khỏe, nhất là các vấn đề liên quan đến tim mạch, huyết áp do hỏa vượng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.