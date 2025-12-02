HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ai Cập hổi sinh công nghệ Liên Xô tạo nên tên lửa hiện đại

Hải Yến |

Tại EDEX-2025, Ai Cập giới thiệu hệ thống tên lửa Deterrence 300 có tầm bắn 300 km, kế thừa công nghệ từ thời Liên Xô.

Hệ thống tên lửa Ai Cập Deterrence 300: Công nghệ Liên Xô hồi sinh hiện đại - Ảnh 1.

Tại triển lãm quốc phòng EDEX-2025, các công ty Ai Cập giới thiệu hệ thống tên lửa Deterrence 300 có tầm bắn tới 300 km. Thiết kế module cho phép lắp 4 tên lửa chính xác cao hoặc 20 đạn không điều khiển.

Hệ thống tên lửa Ai Cập Deterrence 300: Công nghệ Liên Xô hồi sinh hiện đại - Ảnh 2.

Deterrence 300 phát triển từ xe kéo ATC-59G kết hợp bệ phóng BM-21 Grad và BM-11. Ai Cập từng đặt 100 bệ phóng 122 mm vào năm 1967, giao hàng đến 1972, sau đó cải tiến để lắp bệ phóng xoay toàn phần.

Hệ thống tên lửa Ai Cập Deterrence 300: Công nghệ Liên Xô hồi sinh hiện đại - Ảnh 3.

Ai Cập không chỉ sản xuất bệ phóng nội địa mà còn phát triển đạn tên lửa riêng, cải tiến từ mẫu Liên Xô. Trước đó, họ từng chế tạo hệ thống RAAD 200 với 30 ống phóng đạn 122 mm, động cơ diesel HD12ZLG-M công suất 385 mã lực.

Hệ thống tên lửa Ai Cập Deterrence 300: Công nghệ Liên Xô hồi sinh hiện đại - Ảnh 4.

RAAD 200 đạt tốc độ tối đa 46 km/h, leo dốc 35°, vượt nước sâu 1,1 m, tầm hoạt động 350 km. Đây là bước tiếp nối hiện đại hóa pháo phản lực của Ai Cập, dựa trên công nghệ cũ nhưng cải tiến mạnh mẽ.

