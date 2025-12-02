Ai Cập hổi sinh công nghệ Liên Xô tạo nên tên lửa hiện đại
Hải Yến |
Tại EDEX-2025, Ai Cập giới thiệu hệ thống tên lửa Deterrence 300 có tầm bắn 300 km, kế thừa công nghệ từ thời Liên Xô.
Theo Giáo dục và Thời đại Copy link
