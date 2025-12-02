Ai Cập hổi sinh công nghệ Liên Xô tạo nên tên lửa hiện đại

Ai Cập không chỉ sản xuất bệ phóng nội địa mà còn phát triển đạn tên lửa riêng, cải tiến từ mẫu Liên Xô. Trước đó, họ từng chế tạo hệ thống RAAD 200 với 30 ống phóng đạn 122 mm, động cơ diesel HD12ZLG-M công suất 385 mã lực.