HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ai biết Dương Thị Quỳnh Tâm SN 1986 ở đâu, khẩn trương trình báo công an SĐT 0936440516

Nam An
|

Công an TP Hà Nội đang truy tìm Dương Thị Quỳnh Tâm để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trên Facebook.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội đang giải quyết nguồn tin về tội phạm tố giác nhóm đối tượng, trong đó có Dương Thị Quỳnh Tâm (sinh ngày: 21/11/1986; HKTT: Số 2B Láng Hạ, P.Giảng Võ, TP.Hà Nội; số CCCD: 030186000158) vì đã có hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Dương Thị Quỳnh Tâm. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội chưa xác định được Dương Thị Quỳnh Tâm hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy Dương Thị Quỳnh Tâm ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội qua số điện thoại 0936440516 hoặc qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Ngô Thùy Linh SN 1979 liên quan đến số tiền hơn 7 tỷ đồng
Tags

Truy tìm

truy bắt

truy nã

dương thị quỳnh tâm

công an hà nội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

00:58
Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

01:21
Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

01:40
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

01:20
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại