Ai biết Dương Thị Quỳnh Tâm SN 1986 ở đâu, khẩn trương trình báo công an SĐT 0936440516

Công an TP Hà Nội đang truy tìm Dương Thị Quỳnh Tâm để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trên Facebook.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội đang giải quyết nguồn tin về tội phạm tố giác nhóm đối tượng, trong đó có Dương Thị Quỳnh Tâm (sinh ngày: 21/11/1986; HKTT: Số 2B Láng Hạ, P.Giảng Võ, TP.Hà Nội; số CCCD: 030186000158) vì đã có hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Dương Thị Quỳnh Tâm. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội chưa xác định được Dương Thị Quỳnh Tâm hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy Dương Thị Quỳnh Tâm ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội qua số điện thoại 0936440516 hoặc qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.