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Ả-rập Xê-út chuẩn bị mở chiến dịch lớn để đánh bật Houthi khỏi cửa ngõ Biển Đỏ

Bình Giang
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Ả-rập Xê-út đang lên kế hoạch mở chiến dịch tấn công lực lượng Houthi tại Yemen. Các phương án đang được cân nhắc bao gồm một chiến dịch tiến quân dọc bờ biển để khơi thông tuyến hàng hải ở Biển Đỏ, hoặc một cuộc tấn công ồ ạt trên nhiều mặt trận.

Ả - rập Xê - út lên kế hoạch mở chiến dịch lớn đánh bật Houthi khỏi biển Đỏ - Ảnh 1.

Đám đông ủng hộ Houthi ở Yemen. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời các quan chức khu vực và phương Tây nắm rõ tình hình cho biết, chiến dịch dự kiến được triển khai trong những tuần tới, sẽ do các lực lượng Yemen tiến hành dưới sự yểm trợ trên không của Ả-rập Xê-út.

Theo các nguồn tin giấu tên, Mỹ cung cấp thông tin tình báo để hỗ trợ các hoạt động của Riyadh tại Yemen, trong khi một số quốc gia khu vực và châu Âu chủ yếu hỗ trợ năng lực phòng thủ cho Ả-rập Xê-út chứ không trực tiếp tham gia chiến đấu.

Ả-rập Xê-út từng tham gia cuộc nội chiến ở nước láng giềng Yemen vào năm 2015, đứng đầu lực lượng liên minh Ả-rập để hỗ trợ chính phủ Yemen khi bị Houthi đánh bật khỏi thủ đô Sanaa. Thỏa thuận đình chiến giữa các bên tham chiến năm 2022 được duy trì cho đến năm nay, khi Houthi tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào tàu biển và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả-rập Xê-út, trong bối cảnh xung đột Iran lan rộng.

Theo những người nắm rõ kế hoạch, một mục tiêu quan trọng của cuộc tấn công mà Ả-rập Xê-út đang lên kế hoạch là đảo ngược những bước tiến nhanh chóng của Houthi trong tháng trước, khi lực lượng này tiến xuống khu vực ven biển và giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb.

Các quan chức vùng Vịnh và Yemen cho biết, Ả-rập Xê-út đang cân nhắc hai phương án tấn công. Một là chiến dịch giới hạn, tập trung vào khu vực xung quanh Bab el-Mandeb. Hai là cuộc tấn công quy mô rộng hơn, đồng thời triển khai các đợt tấn công phối hợp trên nhiều mặt trận ở các tỉnh Al-Bayda, Marib, Taiz và Al-Jawf.

Tùy thuộc vào quy mô chiến dịch, hơn 100.000 binh sĩ Yemen có thể được huy động.

Người phát ngôn của chính phủ Ả-rập Xê-út và Yemen, lực lượng Houthi cũng như quân đội Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin trên.

Bab el-Mandeb là cửa ngõ phía nam của Biển Đỏ, một tuyến hàng hải quan trọng nối Địa Trung Hải với châu Á. Tuyến đường này càng trở nên quan trọng khi trở thành phương án thay thế cho eo biển Hormuz, nơi Tehran phong toả để gây sức ép với Mỹ.

Các nhà ngoại giao phương Tây và một quan chức vùng Vịnh cho biết, Riyadh xác định rằng họ không thể đàm phán hòa bình với Houthi khi lực lượng này vẫn kiểm soát Bab el-Mandeb, bởi điều đó mang lại cho Houthi đòn bẩy đáng kể trên phạm vi toàn cầu.

Chưa rõ khi nào Ả-rập Xê-út sẽ bắt đầu chiến dịch tấn công, có thể trong vòng 1 tuần tới hoặc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11.

Houthi đã trở thành đồng minh đáng gờm nhất của Iran tại Trung Đông kể từ khi Israel giáng những đòn chí mạng vào lực lượng Hezbollah ở Li-băng.

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