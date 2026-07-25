Á hậu quân nhân phải nghỉ học giữa chừng để cấp cứu

"Tôi đang đi học phải nghỉ giữa chừng để nhập viện cấp cứu" – á hậu Châu Anh nói.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của câu thủ Quế Ngọc Hải, á hậu quân nhân Trần Ngọc Châu Anh và nghệ sĩ ưu tú Ốc Thanh Vân.

Đáng thương nhất chương trình tuần này là hoàn cảnh em Hoàng Thị Huyền Trang (sinh năm 2012), hiện là học sinh lớp 8 Trường THCS Nghi Yên, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An sống cùng mẹ là chị Đậu Thị Xuân (sinh năm 1990) và hai em trai là Hoàng Văn Duy Khánh (sinh năm 2020), Hoàng Văn Minh Vũ (sinh năm 2023).

Em Huyền Trang và mẹ

Cha em mất vì đột quỵ vào năm 2023, khi em út mới 5 tháng tuổi, từ đó mẹ một mình gồng gánh cả gia đình.

Mẹ của Huyền Trang bị tật ở chân, sức khỏe yếu, đồng thời mắc u tuyến mật nhưng chưa có điều kiện điều trị. Chị mới xin được việc tại một xí nghiệp giày da cách nhà khoảng 40 km, với thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình còn nhận trợ cấp xã hội 500.000 đồng mỗi tháng cho mỗi người con, song cuộc sống vẫn vô cùng chật vật.

Ngay từ khi sinh ra, Huyền Trang đã mắc dị tật không có hậu môn. Em đã trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng chưa thành công và vẫn đang chờ điều trị tiếp. Sức khỏe yếu, không thể chạy nhảy hay kiểm soát việc đi vệ sinh nhưng cô bé vẫn cố gắng đến trường, nhiều lần phải nghỉ học để ra Hà Nội điều trị rồi lại nỗ lực theo kịp bạn bè. Sau giờ học, em còn phụ mẹ chăm sóc hai em nhỏ.

Ngôi nhà của bốn mẹ con đã xuống cấp, chỉ mới được hỗ trợ lợp lại mái che, khu vệ sinh vẫn chưa hoàn thiện. Dẫu vậy, Huyền Trang luôn sống lạc quan và giàu nghị lực. Em chỉ mong sớm chữa khỏi bệnh để được khỏe mạnh, tiếp tục học tập và có cuộc sống bình yên bên gia đình.

Lắng nghe câu chuyện của Huyền Trang, MC Ốc Thanh Vân không giấu được sự đau lòng. Cô nói: "Tôi vô cùng xót xa khi cô bé còn quá nhỏ nhưng đã phải sớm đối mặt với bệnh tật và những khiếm khuyết về cơ thể. Đó là một thiệt thòi quá lớn đối với một đứa trẻ đang ở độ tuổi vô tư và hồn nhiên".

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh cũng nhiều lần nghẹn ngào trước hoàn cảnh của Huyền Trang. Cô bày tỏ: "Tôi đồng cảm và khâm phục nghị lực vượt lên nghịch cảnh của cô bé. Bản thân tôi cũng từng mắc bệnh về đường hô hấp nên phần nào thấu hiểu những khó khăn mà gia đình Huyền Trang đang trải qua.

Ngày đó tôi bị hen nặng, có những đêm tôi lên cơn không thể thở nổi, cha mẹ phải cõng tôi lên xuống cầu thang. Có những lần tôi đang đi học phải nghỉ giữa chừng để nhập viện cấp cứu. Chính những ký ức ấy khiến tôi càng đồng cảm và xúc động hơn trước những thiệt thòi mà Huyền Trang đang phải đối diện".

Cầu thủ Quế Ngọc Hải thì bật khóc nói: "Khoảnh khắc Huyền Trang nhớ cha và ngồi trò chuyện với di ảnh của cha khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian phải thi đấu xa nhà, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid khi không thể trở về bên gia đình.

Con gái tôi mỗi tối đều khóc đòi cha dù ngày nào hai cha con cũng gọi điện thoại nhưng nỗi nhớ vẫn không thể vơi đi.

Lúc đó tôi chỉ muốn được về nhà thật nhanh bên con gái, không còn tâm trí nghĩ nhiều đến bóng đá nữa. Hôm nay nhìn hình ảnh Huyền Trang trò chuyện với di ảnh của cha càng khiến tôi đau lòng".

Để động viên Huyền Trang, Quế Ngọc Hải đã trao tặng em 10 triệu đồng đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân và khán giả cùng chung tay hỗ trợ để cô bé có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, tiếp tục theo đuổi việc học và cuộc sống.

Theo dõi câu chuyện từ xa, ca sĩ Đức Phúc cũng không khỏi xúc động trước hoàn cảnh của Huyền Trang. Nam ca sĩ quyết định gửi tặng cô bé 20 triệu đồng như một lời động viên mong em có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh và vững tin vào tương lai.