Á hậu Hòa Bình bật khóc nức nở: "Mỗi đêm tôi phải tự trấn an mình"

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng, với sự tham gia của người mẫu – Á hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Mai Ngô và ca sĩ Hoàng Hải.

Mai Ngô bật khóc

Chứng kiến các hoàn cảnh khó khăn xuất hiện tại chương trình, Mai Ngô bật khóc nức nở nói: "Hoàn cảnh các bé đều có điểm chung với tôi khi tôi cũng mất cha từ sớm. Nhất là hoàn cảnh bé Hoàng, cha bỏ đi rồi quay lại nhận em.

Hoàn cảnh của tôi cũng giống vậy, khi mẹ vừa mang thai tôi thì cha mẹ cãi nhau rồi cha bỏ đi. Sau khi cha trở về được một thời gian thì cha tôi mất, tôi hiểu được cảm giác của các bé khi lớn lên thiếu thốn tình cha, thiếu tình cảm của một gia đình trọn vẹn.

Tôi biết mọi thứ rất khó khăn và rồi mỗi đêm phải luôn tự trấn an bản thân để vượt qua những khó khăn đó.

Tôi không muốn kể lể quá nhiều về quá khứ. Song, khi tham gia Mái ấm gia đình Việt, tôi muốn khẳng định rằng, ai cũng có hoàn cảnh riêng, có xuất phát điểm nhất định nhưng chỉ cần hiểu được hoàn cảnh của chính mình và không bao giờ từ bỏ, luôn nhìn về phía trước bằng một ánh mắt nghị lực, không ngừng cố gắng thì mọi chuyện đều sẽ ổn.

Tôi là một người có ước mơ rất lớn. Gia đình không có truyền thống nghệ thuật nên ước mơ về nghệ thuật rất xa vời với tôi và cũng sẽ rất nặng gánh đối với mẹ.

Tôi hiểu điều đó nên từ nhỏ, tôi đã ý thức được rằng khi mình dám ước mơ bước lên sân khấu thì bản thân sẽ cố nỗ lực, tự mình lo liệu chứ không để mẹ phải vất vả. Tôi không đòi hỏi ở mẹ bất cứ điều gì, cũng không dám đua đòi từ mẹ.

Hình ảnh những người mẹ luôn hi sinh vì con trong chương trình Mái ấm gia đình Việt cũng khiến tôi nghẹn ngào, bởi tôi nhìn thấy hình ảnh mẹ mình ở đó.

Những người phụ nữ mạnh mẽ sẽ không bao giờ khóc trước mặt con, và mẹ tôi cũng vậy. Với tôi, mẹ là người rất nghị lực khi đối diện với nhiều nỗi khổ trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ, mẹ không xứng đáng để phải đối diện với nhiều nỗi đau như thế.

Và với tôi, hy sinh lớn nhất mà mẹ đã làm cho các con là không bước thêm bước nữa để có thể chăm sóc chị em tôi tốt nhất, mẹ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chị em tôi".