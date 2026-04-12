9 thiết kế bếp thông minh giúp giảm một nửa thời gian nấu nướng: Nhỏ thôi nhưng dùng rồi khó bỏ

Như Anh |

Không cần cải tạo tốn kém, nhiều căn bếp hiện đại đang trở nên tiện lợi hơn chỉ nhờ những chi tiết rất nhỏ: thêm móc treo, mở rộng bệ cửa sổ, dùng xe đẩy di động… Những thay đổi tưởng chừng đơn giản nhưng lại giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng mỗi ngày, đồng thời khiến không gian sống gọn gàng và dễ chịu hơn.

1. Thanh treo inox trên bệ cửa sổ: Nhỏ nhưng cực hữu ích

Chỉ cần một thanh treo đơn giản gắn ở khu vực bồn rửa, bạn có thể treo khăn lau, miếng rửa bát hoặc dụng cụ nhỏ.

Ưu điểm lớn nhất là đồ dùng nhanh khô hơn, tránh ẩm mốc và không chiếm diện tích mặt bàn.

2. Thiết kế cửa sổ mở rộng giúp bếp sáng và thoáng hơn

Nhiều gia đình chọn làm cửa sổ rộng hơn hoặc dạng mở gập để tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Không gian sáng hơn khiến việc nấu ăn dễ chịu hơn, đồng thời tạo cảm giác căn bếp rộng rãi hơn so với diện tích thật.

3. Mở rộng bệ cửa sổ để tăng thêm diện tích đặt đồ

Một tấm gỗ nhỏ gắn thêm vào bệ cửa sổ có thể trở thành nơi đặt cây xanh, gia vị hoặc vật dụng trang trí.

Đây là cách tận dụng khoảng trống thường bị bỏ quên trong bếp nhỏ.

4. Xe đẩy di động: "trợ thủ" linh hoạt khi nấu ăn

Xe đẩy nhiều tầng giúp lưu trữ rau củ hoặc đồ khô mà không cần để trong tủ lạnh.

Khi nấu ăn, bạn chỉ cần kéo xe lại gần khu vực bếp thay vì di chuyển qua lại nhiều lần.

5. Che đường ống bằng bảng treo đa năng

Ống gas hoặc ống hút mùi lộ ra thường khiến căn bếp kém thẩm mỹ.

Giải pháp đơn giản là dùng bảng treo đục lỗ hoặc tấm che trang trí, vừa giấu khuyết điểm vừa tạo thêm chỗ treo dụng cụ.

6. Lắp móc phía sau cánh cửa tủ

Phía sau cánh cửa tủ thường bị bỏ trống. Gắn thêm móc treo ở vị trí này giúp cất muỗng, vá hoặc dụng cụ nấu ăn gọn gàng hơn.

Cách này đặc biệt phù hợp với bếp nhỏ vì không chiếm diện tích bên ngoài.

7. Vòi nước gấp gọn bên cạnh bếp

Một vòi nước phụ đặt cạnh bếp giúp việc thêm nước vào nồi hoặc chảo thuận tiện hơn.

Thiết kế này giảm việc di chuyển qua lại giữa bếp và bồn rửa, tiết kiệm thời gian đáng kể.

8. Thay tủ treo bằng kệ mở kết hợp đèn LED

Một số gia đình chọn bỏ bớt tủ treo trên cao và thay bằng kệ mở.

Kết hợp thêm đèn LED giúp không gian sáng hơn và dễ lấy đồ hơn, đặc biệt với người không muốn leo cao khi nấu ăn.

9. Treo nồi chảo thay vì xếp chồng

Treo nồi chảo lên tường giúp tiết kiệm diện tích mặt bếp và giúp việc lấy đồ nhanh hơn.

Chỉ cần sử dụng móc chắc chắn, bạn có thể tạo thêm không gian lưu trữ mà không cần đóng thêm tủ.

