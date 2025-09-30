9 tháng năm 2025 sắp qua, bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

Mục tiêu đầu năm – bạn đã đi đến đâu?

Đầu năm, nhiều người thường hăm hở đặt ra kế hoạch tài chính: mỗi tháng trích 20% lương cho tiết kiệm, mua thêm một khoản đầu tư mới, hay ít nhất là hoàn thiện quỹ khẩn cấp. Nhưng đến thời điểm này, bạn đã đi được bao xa trong mục tiêu đó?

Nếu đã đạt hoặc vượt kế hoạch, điều đó chứng tỏ bạn có kỷ luật tài chính tốt và biết quản lý chi tiêu hợp lý. Ngược lại, nếu chưa chạm tới, đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao? Có thể do những biến cố bất ngờ như bệnh tật, mất việc, hoặc đơn giản là bạn chưa kiên định, để những nhu cầu ngắn hạn cuốn mất khoản tiết kiệm dự kiến. Việc tìm ra nguyên nhân sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi tài chính của bản thân và điều chỉnh kịp thời.

Soi lại danh mục tài chính – đã cân đối chưa?

Tiết kiệm chỉ là một phần trong bức tranh tài chính cá nhân. Điều quan trọng không kém là bạn có thường xuyên soi lại toàn bộ danh mục của mình không. Thu nhập có ổn định và đa dạng nguồn hay vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào một công việc? Chi tiêu hàng tháng đã được phân bổ hợp lý giữa nhu cầu thiết yếu, hưởng thụ và đầu tư cho bản thân? Quỹ khẩn cấp đã đủ 3–6 tháng chi phí sống hay vẫn bỏ ngỏ?

Danh mục đầu tư có đa dạng hay dồn hết vào một kênh duy nhất? Năm qua bạn có trải qua biến cố nào buộc phải xoay xở tiền nong? Những câu hỏi ấy giống như tấm gương phản chiếu năng lực quản trị tài chính của bạn. Người có sẵn quỹ dự phòng thường đi qua biến cố bình thản hơn so với người phải vay mượn hoặc bán tháo tài sản.

Nếu đạt mục tiêu – đừng dừng lại

Việc hoàn thành đúng hoặc vượt chỉ tiêu tiết kiệm sau 9 tháng là tín hiệu đáng mừng. Nhưng tài chính cá nhân không phải chặng đua ngắn hạn để cán đích rồi dừng lại. Nếu bạn đã đạt mốc 50 triệu, 100 triệu hay hơn thế, hãy xem đó là bàn đạp cho mục tiêu mới. Bạn có thể nâng tỷ lệ tiết kiệm, chuyển một phần sang kênh đầu tư an toàn để sinh lời, hoặc xây dựng thêm quỹ hưu trí. Điều quan trọng là đừng để tiền nằm yên trong sổ tiết kiệm mà không tạo ra giá trị gia tăng.

Nếu chưa đạt mục tiêu – điều chỉnh vẫn chưa muộn

Nếu chưa đạt kế hoạch, ba tháng cuối năm vẫn còn đủ để bạn điều chỉnh. Bắt đầu từ việc ghi chép lại toàn bộ chi tiêu, cắt giảm những khoản không cần thiết và thiết lập chế độ chuyển khoản tự động sang tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương. Việc tách bạch tiền tiết kiệm và chi tiêu sẽ giúp bạn tránh được thói quen "còn dư thì để dành" vốn ít khi hiệu quả. Bên cạnh đó, hãy tìm cách tạo thêm nguồn thu phụ, từ một công việc bán thời gian, đầu tư nhỏ hoặc tận dụng kỹ năng cá nhân. Điều chỉnh không có nghĩa là phải tạo ra số tiền lớn ngay lập tức, mà quan trọng hơn là bạn đã thiết lập lại được thói quen tài chính kỷ luật.

Bài học sau 9 tháng

Nhìn lại 9 tháng đã qua, bài học rõ ràng nhất là tiền bạc hiếm khi chảy đúng kế hoạch. Nhưng bạn có thể kiểm soát thói quen. Người duy trì được nguyên tắc "chi trước cho mình" luôn tích lũy được đều đặn, bất kể thu nhập cao hay thấp. Người có quỹ khẩn cấp sẽ ít lo lắng hơn trước biến cố. Và người biết cân đối giữa tiết kiệm, đầu tư và tiêu dùng sẽ có một cuộc sống vững vàng mà không đánh đổi sự tận hưởng.

Chỉ còn 3 tháng nữa, năm 2025 khép lại. Hãy ngồi lại ít phút và tự hỏi, bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu, kế hoạch đầu năm đã đi tới đâu, và bạn sẽ làm gì để ba tháng cuối cùng không trôi qua vô ích? Tiền không ngủ, lãi không nghỉ. Nếu chưa bắt đầu, thì hôm nay chính là ngày tốt nhất để bạn định hình lại kế hoạch cho tài chính cá nhân của mình.



