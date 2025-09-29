Vượt cả huyền thoại đầu tư, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới: Chưa từng có trong lịch sử Việt Nam

Cổ phiếu VIC tăng cao giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu lọt top 150 người giàu nhất thế giới. Ảnh: Forbes

Chốt phiên giao dịch chứng khoán ngày 29/9, giá cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tạm dừng ở mức 172.800 đồng/cổ phiếu, tăng 5,37% so với giá tham chiếu vào đầu ngày. Kể từ khi niêm yết đến nay, đây là mức giá cao nhất của cổ phiếu Vingroup, đưa vốn hóa doanh nghiệp chạm mốc 665.000 tỷ đồng (tương đương với hơn 25,5 tỷ USD quy đổi). Hiện nay, Vingroup là doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Với con số 665.000 tỷ đồng, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng bỏ xa các doanh nghiệp top đầu phía sau.

Trong phiên giao dịch ngày 29/9, bất chấp áp lực chốt lời ở nhiều nhóm cổ phiếu khác, đà tăng liên tiếp của cổ phiếu VIC đã góp phần kéo chỉ số VN-Index giữ được sắc xanh.

Đáng chú ý, nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng gia tăng đáng kể. Theo dữ liệu từ Forbes (đến tối 29/9), tổng giá trị tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đạt 16,5 tỷ USD, tăng thêm 703 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua. Như vậy, với mức tài sản gia tăng, Chủ tịch của Vingroup hiện đứng thứ 148 trong danh sách tỷ phú thế giới. Thành tích này được cải thiện đáng kể so với đầu tháng 9/2025 (vị trí thứ 170). Đây là lần đầu tiên có một người Việt Nam lọt vào top 150 người giàu nhất thế giới.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tiếp phá kỷ lục, bỏ xa cả Chủ tịch Samsung

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đứng thứ 148 trong danh sách tỷ phú thế giới. Ảnh chụp màn hình từ Forbes

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tiếp phá kỷ lục về tổng tài sản của chính mình, đồng thời càng củng cố vị trí là nhà đầu tư cá nhân sở hữu khối tài sản lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Thành tích này bỏ xa mọi kỷ lục trước đó.

Chưa hết, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện còn lớn hơn so với huyền thoại đầu tư Ray Dalio (với 15,4 tỷ USD, xếp thứ 165); Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong (với 12,8 tỷ USD, xếp thứ 228); hay tỷ phú Thai Lan Charoen Sirivadhanabhakdi – Chủ tịch TCC Group, Fraser and Neave (F&N), nhà sáng lập Thai Beverage (11,6 tỷ USD, xếp thứ 245).

Cùng với tỷ phú Phạm Nhật Vượng, khối tài sản của vợ ông là bà Phạm Thu Hương (Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup) cũng tăng lên mỗi ngày, nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC. Theo đó, với hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, bà Phạm Thu Hương hiện sở hữu khối tài sản lên tới 29.500 tỷ đồng (tương đương với hơn 1,1 tỷ USD). Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương cũng là cặp vợ chồng doanh nhân duy nhất ở Việt Nam sở hữu khối tài sản tỷ USD.

Vì sao cổ phiếu VIC liên tiếp tăng cao?

Thủ tướng đến dự lễ khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, chiều 26/9. Ảnh: VGP

Theo các chuyên gia, sở dĩ cổ phiếu VIC bật tăng mạnh mẽ trong thời gian qua là do Vingroup gần đây đón nhận nhiều thông tin tích cực của tập đoàn và các công ty thành viên. Mới đây nhất, chiều 26/9, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng loạt khởi công 2 dự án lớn với tổng vốn đầu tư 182.000 tỷ đồng. Đó là dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Cụ thể, dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Trào do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích gần 227 ha, tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương. Tổng số vốn giai đoạn 1 của dự án là hơn 4.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của khu công nghiệp Tân Trào, do liên danh nhà đầu tư Vingroup và CTCP Năng lượng VinEnergo (một thành viên thuộc Vingroup) làm chủ đầu tư, với diện tích gần 100 ha. Tổng số vốn đầu tư dự án là hơn 178.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vingroup còn đón thêm tin vui khác, khi HĐQT VEFAC (mã: VEF) đã đề xuất phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 330% (tức 1 cổ phiếu nhận 33.000 đồng). Với phương án này, VEFAC dự kiến chi gần 5.500 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong số đó, Vingroup có thể "bỏ túi" gần 4.600 tỷ đồng, nhờ vào việc nắm quyền chi phối 83,32% vốn.