875.000 tỷ đồng đổ vào hạ tầng: Các siêu liên minh chia nhau bữa tiệc cao tốc lịch sử, một DN "ôm" lượng backlog gấp 3 lần doanh thu 2024

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang do LIZEN đứng đầu liên danh thi công

Bối cảnh ngành xây dựng hạ tầng được định hình bởi quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thể hiện qua kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 được điều chỉnh tăng lên 875 nghìn tỷ đồng ﻿(34,4 tỷ USD), cao hơn 28% so với thực tế giải ngân năm 2024.

Một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn được xúc tiến, với mục tiêu hoàn thành 1.188 km cao tốc trong năm 2025 để đạt mốc 3.000 km toàn quốc. Làn sóng đầu tư này đã tạo ra một cuộc chơi quy mô lớn, đòi hỏi sự cộng hưởng sức mạnh mà không một doanh nghiệp đơn lẻ nào có thể đáp ứng.

Chính trong giai đoạn cao điểm 2022-2023, khi các gói thầu thuộc đại dự án Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 được triển khai, các liên danh chiến lược này bắt đầu định hình rõ nét. Đây là thời điểm những cái bắt tay chiến lược được ký kết, không chỉ để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư mà còn để phân chia rủi ro và tối ưu hóa nguồn lực.

Cầu số 1 thuộc cao tốc Vũng Áng - Bùng. Ảnh: TTXVN

Cuối năm 2022, liên danh Lizen (LCG) - Vinaconex (VCG) đã thắng gói thầu gần 5.000 tỷ đồng tại Cao tốc Vũng Áng - Bùng (đã thông xe vào tháng 8/2025). Cùng thời điểm, Lizen hợp tác với Tập đoàn Sơn Hải tại gói thầu hơn 3.800 tỷ đồng thuộc Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Sang năm 2023, mạng lưới tiếp tục mở rộng khi Lizen tham gia liên danh do Tập đoàn Đèo Cả dẫn dắt tại "siêu dự án" Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (tổng vốn 11.024 tỷ đồng), và cùng Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) trúng gói thầu 1.832 tỷ đồng tại Vành đai 3 TP.HCM.

Bước sang năm 2025, guồng quay của các liên minh này không những không giảm tốc mà còn cho thấy sự trưởng thành và sức ảnh hưởng bao trùm. Các thành viên trong mạng lưới liên tục thắng thầu ở những dự án lớn nhất cả nước.

"Đại công trường" Sân bay Long Thành. Ảnh: báo Nhân Dân

Tại "đại công trường" Sân bay Long Thành, liên danh có Vinaconex tham gia đã trúng gói thầu đường cất hạ cánh 2.570 tỷ đồng, trong khi liên danh CC1 - Coteccons - Fecon thắng gói thầu nhà ga hành khách gần 3.144 tỷ đồng.

Cùng lúc, liên danh Becamex - Đèo Cả được chọn thực hiện dự án Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Bình Dương với tổng vốn lên đến 11.743 tỷ đồng , còn Tập đoàn Sơn Hải cũng ghi dấu ấn tại Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh:Lizen

Giữa bối cảnh đó, vai trò của Lizen ngày càng được khẳng định không chỉ là một thành viên mà còn là một đơn vị dẫn dắt. Thành tích nổi bật nhất là việc Lizen dẫn dắt liên danh gồm Giao thông Phương Thành, Hải Đăng và VNCN E&C đưa Cao tốc Vân Phong - Nha Trang (tổng vốn 11.808 tỷ đồng) về đích sớm 8 tháng, được khánh thành vào tháng 4/2025, có thể được thưởng 100 tỷ đồng.

Tiếp nối thành công, giữa năm 2025, Lizen đứng đầu liên danh cùng Giao thông Phương Thành trúng gói thầu xây lắp hơn 6.000 tỷ đồng thuộc dự án Đường di sản Hưng Yên, nơi Lizen trực tiếp đảm nhận 60% khối lượng.

Guồng quay thi công của Lizen và các đối tác vẫn đang diễn ra sôi động trên các công trường trọng điểm khác.

Tại siêu dự án Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Lizen là một mắt xích trong liên danh cùng Tập đoàn Đèo Cả và Xây dựng Công trình 568. Ở phía Nam, công ty lại góp mặt cùng CTCP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam và Tổng công ty 319 tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong khi đó, tại các dự án giao thông huyết mạch của Hưng Yên và Hà Nội, Lizen vừa độc lập đảm nhận gói thầu hơn 1.253 tỷ đồng thuộc Vành đai 4.﻿

Kết quả của chiến lược hợp tác này là một khối lượng công việc tồn đọng (backlog) khổng lồ. Tính đến tháng 9/2025, tổng giá trị backlog của Lizen đạt gần 7.300 tỷ đồng , gấp khoảng 3 lần doanh thu xây lắp năm 2024.