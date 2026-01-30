Theo người phát ngôn của Quân đoàn 11 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine có mật danh “Zaporozhets”, Bộ chỉ huy Nga đã tập hợp một lực lượng khổng lồ, ít nhất là 80.000 binh sĩ để tổ chức cuộc tấn công vào thành phố chiến lược cuối cùng của Donetsk là Sloviansk.

Ông cho biết thêm rằng, các hoạt động chiến đấu tích cực theo hướng này có thể bắt đầu trong tương lai rất gần.

“Thông tin tình báo cho thấy đối phương sẽ cố gắng gia tăng áp lực, đặc biệt là trên mặt trận Sloviansk. Quân Nga đã bắt đầu tích cực tập trung nhân lực, liên tục điều động quân đến đó và cung cấp hậu cần” - “Zaporozhets” chỉ ra.

Điều đáng chú ý là Quân đội Nga hiện đang tiến công vào cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk từ nhiều hướng khác nhau.

Lực lượng vũ trang Nga hiện đang hoàn tất cuộc tấn công vào Kostiantynivka, một phần của khu vực phòng thủ mạnh nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass và sau đó sẽ mở cuộc tấn công từ Kostiantynivka lên Druzhkivka, ở phía nam Kramatorsk và Sloviansk.

Một cuộc tấn công khác của quân Nga đồng thời đang diễn ra ở Krasny Liman (Lyman), hướng tới khu vực có sự hiện diện của một lực lượng lớn của Ukraine đã tập trung.

Các báo cáo địa phương cho thấy rằng, hệ thống phòng thủ của chính quyền Kiev đã bị chọc thủng ở nhiều vị trí trong phạm vi Lyman, đặc biệt là ở khu vực đông nam thành phố.

Các nguồn phân tích của Ukraine đã nhiều lần chỉ ra rằng, sau khi giải phóng Kostiantynivka và Krasny Liman (Lyman), Lực lượng Vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công mạnh vào Sloviansk.

Giới phân tích cho biết, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn cuộc tấn công này bởi quân Nga đồng loạt tấn công trên nhiều hướng, khiến lực lượng vốn đã thiếu hụt của Ukraine bị dàn mỏng trên khắp chiến tuyến.

Các chuyên gia quân sự Ukraine còn chỉ trích Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi và các tướng lĩnh của ông đã phát động một cuộc phản công vô nghĩa trên hướng thành phố Kupiansk, dẫn đến tổn thất nặng nề cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.



