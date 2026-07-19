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8 lần giao dịch trên trang 8Xbet, Nguyễn Ngọc Lễ SN 1999 bị bắt giữ

Nam An
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Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Phú Nghĩa đã phát hiện, bắt giữ một nam thanh niên đang cá độ trận World Cup trên mạng với tổng số tiền hơn 9,2 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, sáng 12/7/2026, trong quá trình kiểm tra hành chính tại khu dân cư Vũng Voi, thôn Nhật Tiến, Công an xã Phú Nghĩa đã phát hiện Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1999, trú xã Phú Nghĩa) đang sử dụng điện thoại di động để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web 8Xbet.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1999, trú xã Phú Nghĩa). Ảnh: CQCA

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Lễ khai nhận đã tham gia 8 kèo cược trận đấu World Cup giữa Argentina và Thụy Sỹ với tổng số tiền 9.210.000 đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 điện thoại iPhone 11 Pro Max là phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Hiện Công an xã Phú Nghĩa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc dưới mọi hình thức, kể cả trên không gian mạng. Mọi hành vi tổ chức hoặc tham gia đánh bạc đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

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thành phố Hà Nội

công an thành phố Hà Nội

Công an xã Phú Nghĩa

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