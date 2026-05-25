8 giao dịch chuyển khoản dễ bị kiểm tra nhất năm 2026

Theo quy định tại Thông tư 25/2025/TT-NHNN, cơ quan chức năng sẽ đặc biệt chú ý đến 8 dấu hiệu đáng ngờ có thể khiến một tài khoản ngân hàng bị kiểm tra khắt khe. Cụ thể, nhóm rủi ro cao nhất thuộc về các tài khoản có thông tin đăng ký của tổ chức hoặc người đại diện hợp pháp không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp và dân cư. Bên cạnh đó, những tài khoản bị phát hiện đang được rao bán, trao đổi trên không gian mạng hoặc nằm trong danh sách đen cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước và cơ quan công an cũng sẽ lập tức bị phong tỏa và rà soát.

Đáng chú ý, các luồng tiền vận động bất thường là tiêu chí quan trọng để ngân hàng phát hiện gian lận. Hệ thống sẽ cảnh báo nếu một tài khoản nhận tiền từ nhiều nguồn khác nhau nhưng lập tức rút sạch hoặc chuyển đi nơi khác trong thời gian cực ngắn.

Tương tự, việc phát sinh hơn ba lần nhận tiền từ các nguồn có dấu hiệu lừa đảo, hoặc có tần suất, giá trị, địa điểm giao dịch không phù hợp với ngành nghề kinh doanh cũng sẽ bị liệt vào diện đáng ngờ. Cuối cùng, việc tài khoản liên tục phát sinh giao dịch nhưng ngân hàng không thể liên lạc được với chủ sở hữu là một trong những lý do hàng đầu dẫn đến việc kiểm tra toàn diện.

Bên cạnh các quy định về chuyển khoản cá nhân, điều kiện xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cũng được quy định chặt chẽ hơn theo Nghị định 320/2025/NĐ-CP. Về cơ bản, mọi khoản chi thực tế phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đều có thể được khấu trừ. Một điểm sáng là chi phí cho hoạt động nghiên cứu và phát triển có thể được trừ tối đa lên đến 200% nếu đảm bảo doanh nghiệp không bị lỗ sau khi áp dụng. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là doanh nghiệp phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Đối với việc thu mua hàng hóa đặc thù như nông lâm thủy sản, đồ thủ công, phế liệu hoặc tài sản trực tiếp từ người dân, doanh nghiệp được phép sử dụng bảng kê thu mua thay cho hóa đơn đỏ. Tuy nhiên, một quy tắc "bất di bất dịch" mới là với mọi khoản chi từ 5 triệu đồng trở lên, bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Thậm chí, nếu doanh nghiệp mua hàng dưới 5 triệu đồng nhưng cộng dồn nhiều lần trong ngày từ một đối tác vượt quá hạn mức này, quy định thanh toán không tiền mặt vẫn được áp dụng triệt để. Nếu vi phạm, phần giá trị này sẽ bị loại khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Theo Nghị định 181/2025/NĐ-CP, đây là các tài liệu chứng minh việc thanh toán thông qua các phương tiện điện tử hoặc ngân hàng, và đặc biệt không bao gồm trường hợp bên mua xách tiền mặt ra quầy để nộp trực tiếp vào tài khoản của bên bán.

Để đảm bảo giao dịch hợp lệ và minh bạch, người dân và doanh nghiệp cần sử dụng các phương tiện thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Các hình thức phổ biến và an toàn nhất hiện nay bao gồm giao dịch qua thẻ ngân hàng, ví điện tử, séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi. Việc tuân thủ đúng các phương thức này không chỉ giúp quy trình khai báo thuế trở nên suôn sẻ mà còn bảo vệ tài khoản khỏi những rủi ro bị nghi ngờ gian lận tài chính.