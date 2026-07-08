8 đồng minh NATO hợp lực thắp sáng chòm sao HALO

8 quốc gia đồng minh NATO đã hợp lực khởi động sáng kiến thiết lập chòm sao vệ tinh HALO, nhằm nâng cao năng lực thông tin và giám sát.

Theo Defense News, các quốc gia thành viên NATO sẽ cùng nhau triển khai sáng kiến thiết lập một chòm sao vệ tinh đa quốc gia nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự, từ liên lạc đến giám sát.

Thông tin này được chính các quan chức NATO cho biết tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh bắt đầu khai mạc vào ngày 7/7.

“Tôi rất vui mừng thông báo 8 đồng minh đang khởi động một dự án nhằm khám phá việc phát triển một chòm sao vệ tinh khổng lồ mang tên HALO, mở ra một chương mới trong các hoạt động không gian của liên minh” - Phó Tổng Thư ký NATO Radmila Šekerinska cho biết.

HALO (nghĩa là “Vầng hào quang”) là một tổ hợp vệ tinh lai ghép nhiều lớp trong không gian, sẽ tập trung vào việc cải thiện khả năng kết nối và tích hợp các vệ tinh quân sự thuộc sở hữu và kiểm soát của nhiều quốc gia vào một mạng lưới các vệ tinh này.

8 quốc gia NATO gồm: Đan Mạch, Canada, Phần Lan, Đức, Na Uy, Hà Lan, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ đều tham gia vào nỗ lực này.

Mục đích cao nhất của HALO là tăng cường khả năng phục hồi của liên minh và lợi thế quân sự trong không gian, cho phép liên lạc tốc độ cao, thu thập thông tin tình báo và theo dõi tên lửa.

Bà Šekerinska cho biết, các chòm sao vệ tinh riêng lẻ do các quốc gia thành viên vận hành độc lập dễ bị tấn công mạng, gây nhiễu hoặc phá hủy vật lý, đồng thời tốc độ truyền tải quá chậm để xử lý lượng lớn dữ liệu.

“Vì vậy, mô hình mới này sẽ đặc biệt hữu ích cho liên lạc tốc độ cao, thu thập thông tin tình báo và theo dõi tên lửa, khắc phục được những hạn chế về chi phí, thời gian và phạm vi phủ sóng của các hệ thống vệ tinh đơn quốc gia”, Phó Tổng Thư ký NATO nói thêm.

Trong khi đó, tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng thuộc Hội nghị Thượng đỉnh NATO, một số quốc gia đồng minh đã tuyên bố đóng góp của mình cho lĩnh vực vũ trụ.

Kết quả, Canada đã trở thành thành viên thứ 15 của sáng kiến đa quốc gia STARLIFT (sáng kiến của NATO nhằm thiết lập mạng lưới phóng vệ tinh không gian đa quốc gia để ứng phó khẩn cấp), nhằm tìm cách phát triển mạng lưới năng lực phóng, giúp các đồng minh phóng các vệ tinh một cách nhanh chóng từ các sân bay vũ trụ trên khắp liên minh.

Còn Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia thứ 19 tham gia sáng kiến Giám sát Liên tục từ Không gian (APSS - Alliance Persistent Surveillance from Space) của NATO.

Tây Ban Nha sẽ đóng góp bằng cách tăng cường giám sát bờ biển thông qua hình ảnh từ các vệ tinh thuộc "Chòm sao Đại Tây Dương" của mình.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố kế hoạch phát triển thêm hai vệ tinh độ phân giải cao để tăng cường năng lực không gian trong khu vực.