8 dấu hiệu cho thấy nhà bạn đang ở trên một mảnh "đất lành"

Một mảnh đất tốt để ở đôi khi không cần nhìn vào những dấu hiệu quá xa xôi.

Người Việt vẫn thường dùng hai chữ "đất lành" để nói về một nơi thuận lợi để an cư. Quan niệm dân gian đôi khi gắn điều này với cây cối, chim muông hay những dấu hiệu mang ý nghĩa may mắn. Tuy nhiên, nếu nhìn thực tế hơn, đất lành trước hết có thể hiểu đơn giản là một nơi có điều kiện tự nhiên và môi trường xung quanh thuận lợi, giúp ngôi nhà ít gặp phiền toái và người sống bên trong cảm thấy thoải mái. Đặc biệt, có những ưu điểm của một mảnh đất phải sống đủ lâu mới nhận ra. Nếu ngôi nhà của bạn có nhiều trong số 8 dấu hiệu dưới đây, đó đã là những điều rất đáng quý.

1. Qua vài mùa mưa, quanh nhà vẫn hiếm khi đọng nước lâu

Đừng chỉ nhìn một mảnh đất vào những ngày nắng đẹp. Sau một trận mưa lớn mới là lúc gia đình dễ nhận ra khả năng thoát nước của khu vực mình đang sống. Nếu nước trên sân, lối đi và khu vực sát nhà thường rút tương đối nhanh, ít xuất hiện những điểm ngập hoặc đọng nước kéo dài, đó là một lợi thế không nhỏ. Bởi một nơi thường xuyên úng nước không chỉ gây bất tiện mà về lâu dài còn có thể khiến môi trường quanh nhà ẩm ướt, tạo điều kiện cho muỗi và côn trùng phát triển. Vì thế, một trong những biểu hiện rất thực tế của “đất lành” chính là sau nhiều mùa mưa, gia đình vẫn không phải năm nào cũng đau đầu tìm cách chống ngập quanh nhà.

2. Đất quanh nhà không có những biểu hiện bất thường kéo dài

Nếu nhà có sân hoặc vườn, mọi người có thể để ý chính phần đất mình vẫn tiếp xúc hàng ngày. Đất không liên tục sũng nước dù trời đã tạnh lâu, không xuất hiện mùi lạ kéo dài hay những khu vực lúc nào cũng ẩm nhão là những tín hiệu tích cực. Tất nhiên, mỗi loại đất có đặc tính khác nhau và chỉ nhìn bằng mắt thường không thể đánh giá toàn bộ chất lượng địa chất. Nhưng ít nhất, một khu đất không liên tục tạo ra những vấn đề bất thường trong quá trình sử dụng sẽ giúp gia đình “nhàn” hơn rất nhiều khi sống lâu dài.

3. Những loại cây phù hợp với khu vực có thể sinh trưởng ổn định

Người xưa thường quan sát cây cối khi nói về một vùng đất tốt. Điều này nếu bỏ qua yếu tố may rủi vẫn có một phần rất thực tế. Nếu cây ăn quả, cây cảnh hay rau được trồng đúng điều kiện vẫn có thể phát triển ổn định, ra lá mới và sống khỏe qua nhiều mùa, điều đó phần nào cho thấy môi trường tại đây đáp ứng được nhu cầu của những loại cây ấy về đất, nước và vi khí hậu. Tuy nhiên, mọi người cũng không nên thấy một cái cây bỗng ra hoa hay sai quả rồi lập tức cho rằng đó là “điềm phát tài”. Cây khỏe hay yếu còn phụ thuộc vào giống, thời tiết và cách chăm sóc. Điều đáng quan sát ở đây là sự ổn định trong thời gian dài, chứ không phải một hiện tượng bất chợt.

4. Nhà đã ở nhiều năm nhưng nền, tường và cửa vẫn tương đối ổn định

Một căn nhà sau nhiều năm sử dụng chắc chắn khó tránh khỏi những dấu vết thời gian. Sơn có thể cũ, ron gạch đổi màu hay một vài vết nứt nhỏ ở lớp hoàn thiện có thể xuất hiện. Những điều này không đồng nghĩa nền đất có vấn đề. Điều đáng mừng hơn là gia đình không thường xuyên gặp các dấu hiệu bất thường như nền lún rõ rệt, tường xuất hiện vết nứt lớn phát triển theo thời gian hay cửa đang bình thường bỗng liên tục bị xệ, kẹt do biến dạng công trình. Nếu xuất hiện những dấu hiệu như vậy, gia đình nên nhờ người có chuyên môn kiểm tra thay vì tự suy đoán nguyên nhân. Còn nếu căn nhà đã trải qua nhiều năm mà kết cấu nhìn chung vẫn ổn định, đó rõ ràng là một điểm cộng đáng giá.

5. Mỗi mùa mưa đến không phải là một lần cả nhà lo chống thấm

Có những ngôi nhà cứ bước vào mùa mưa là chủ nhà lại phải canh xem nước sẽ xuất hiện ở đâu: chân tường ẩm, nền có dấu hiệu thấm, khu vực thấp bị đọng nước hay một góc nhà liên tục xuất hiện nấm mốc. Ngược lại, nếu gia đình đã sống nhiều năm mà hiếm khi phải đối mặt với tình trạng ẩm từ nền hoặc nước quanh nhà gây ảnh hưởng đến không gian bên trong, đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng. Dĩ nhiên, chống thấm tốt hay không phụ thuộc rất lớn vào thiết kế, vật liệu và chất lượng thi công. Tuy nhiên, địa hình và khả năng thoát nước của khu vực cũng góp phần quyết định một ngôi nhà có phải thường xuyên “đánh vật” với nước hay không.

6. Quanh nhà hiếm khi xuất hiện mùi khó chịu không rõ cách xử lý

Một ưu điểm của nơi ở đôi khi chỉ được nhận ra khi bạn sang một khu vực khác sinh sống. Chẳng hạn, có những nơi cứ chiều tối lại xuất hiện mùi từ cống, rác thải; có nơi thường xuyên chịu khói từ hoạt động xung quanh và cũng có những căn nhà buộc phải đóng cửa vào một số thời điểm trong ngày. Nếu gia đình bạn có thể sinh hoạt bình thường mà hiếm khi phải đối mặt với những nguồn mùi khó chịu kéo dài từ bên ngoài, đó thực sự là một lợi thế. Thậm chí với người đang chuẩn bị mua đất hoặc mua nhà, đây cũng là lý do không nên chỉ đến xem một lần. Ghé khu vực vào sáng, tối hoặc sau mưa đôi khi giúp phát hiện những vấn đề mà một buổi xem nhà ngắn khó nhận ra.

7. Có sân, ban công hay cửa sổ và gia đình thực sự sử dụng được chúng

Một căn nhà có nhiều khoảng mở chưa chắc đã dễ sống nếu cửa sổ lúc nào cũng phải đóng vì bụi, ban công quá ồn để bước ra hay khoảng sân thường xuyên chịu mùi khó chịu từ xung quanh. Bởi vậy, thay vì chỉ nhìn xem nhà “có gió, có khoảng xanh” hay không, bạn hãy để ý xem gia đình mình có thực sự tận hưởng được những khoảng không ấy không. Nếu buổi sáng có thể mở cửa, chiều có thể ngồi ngoài hiên, trẻ nhỏ có khoảng sân để chơi hoặc mọi người có thể trồng vài chậu cây ngoài ban công mà không liên tục phải tránh bụi, mùi và tiếng ồn quá mức, giá trị của những khoảng không này mới thực sự được phát huy.

8. Càng ở lâu, gia đình càng ít thấy bất tiện vì chính vị trí ngôi nhà

Có lẽ đây mới là dấu hiệu dễ hiểu nhất của một mảnh “đất lành”. Một nơi đáng sống không nhất thiết khiến người ta trầm trồ ngay từ lần đầu bước tới, nhưng sau 5 năm hay 10 năm vẫn không liên tục phát sinh những bất tiện lớn vì chính vị trí của nó. Chẳng hạn, đường đi không thường xuyên ngập nặng, việc tiếp cận những nhu cầu thiết yếu tương đối thuận tiện, môi trường xung quanh không xuống cấp quá rõ rệt và gia đình không phải liên tục bỏ tiền để khắc phục những vấn đề bắt nguồn từ điều kiện khu đất. Những thứ này nghe chẳng có gì huyền bí, nhưng lại quyết định rất nhiều đến cảm giác sống mỗi ngày.

Sau cùng, "đất lành" không nhất thiết phải là nơi chim bỗng kéo về làm tổ, cây bất ngờ ra hoa trái mùa hay xuất hiện một dấu hiệu nào đó được truyền miệng là sắp có tài lộc. Với mỗi gia đình, một mảnh đất giúp căn nhà đứng vững qua năm tháng, ít ngập úng, ít chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh và càng sống càng thấy thuận tiện đã là điều đáng quý. Bởi xét cho cùng, "đất lành" nhất vẫn là mảnh đất khiến người ta muốn an tâm ở lại lâu dài.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm