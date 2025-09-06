8 con số 'đỉnh chóp' về diễu binh diễu hành và triển lãm quốc gia

Thử ngay 8 câu quiz siêu thú vị để khám phá các con số nổi bật quanh Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám & Quốc khánh 2-9! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ

Câu hỏi 1/8 Hỏi 1: Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” kéo dài đến ngày nào? A. 10-9 Sai sai B. 12-9 Sai sai C. 20-9 Sai sai D. 15-9 đúng



Câu hỏi 2/8 Hỏi 2: Đến ngày 5-9, triển lãm đã đón khoảng bao nhiêu lượt khách tham quan? A. Hơn 3 triệu lượt Sai sai B. Gần 5 triệu lượt đúng C. Khoảng 4 triệu lượt Sai sai D. 6 triệu lượt Sai sai



Câu hỏi 3/8 Hỏi 3: Có bao nhiêu người xếp chữ trên khán đài trong lễ diễu binh, diễu hành? A. 4.600 người đúng B. 1.600 người Sai sai C. 2.000 người Sai sai D. 5.000 người Sai sai



Câu hỏi 4/8 Hỏi 4: Có bao nhiêu ca sĩ đến từ 3 miền tham gia biểu diễn? A. 60 ca sĩ Sai sai B. 100 ca sĩ Sai sai C. 80 ca sĩ đúng D. 120 ca sĩ Sai sai



Câu hỏi 5/8 Hỏi 5: Có bao nhiêu diễn viên quần chúng tham gia chương trình biểu diễn nghệ thuật cuối buổi lễ? A. 1.600 diễn viên Sai sai B. 160 diễn viên Sai sai C. 1.000 diễn viên Sai sai D. 2.000 diễn viên đúng



Câu hỏi 6/8 Hỏi 6: Theo thống kê, báo chí đã đăng bao nhiêu tin, bài về các sự kiện vừa qua? A. 5.000 tin, bài Sai sai B. Khoảng 20.000 tin, bài Sai sai C. 15.844 tin, bài đúng D. Hơn 10.000 tin, bài Sai sai



Câu hỏi 7/8 Hỏi 7: Có khoảng bao nhiêu video/clip ngắn được chia sẻ liên quan đến sự kiện? A. 800.000 video Sai sai B. Gần 600.000 video, clip đúng C. 300.000 video Sai sai D. 1 triệu clip Sai sai

