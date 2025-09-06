HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
8 con số 'đỉnh chóp' về diễu binh diễu hành và triển lãm quốc gia

N.D |

Ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) vừa đưa ra những con số tổng kết chính về đại lễ A80 tính đến thời điểm này.

8 con số 'đỉnh chóp' về diễu binh diễu hành và triển lãm quốc gia - Ảnh 1.

Thử ngay 8 câu quiz siêu thú vị để khám phá các con số nổi bật quanh Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám & Quốc khánh 2-9! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ

Câu hỏi 1/8
Hỏi 1: Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” kéo dài đến ngày nào?

Câu hỏi 2/8
Hỏi 2: Đến ngày 5-9, triển lãm đã đón khoảng bao nhiêu lượt khách tham quan?

Câu hỏi 3/8
Hỏi 3: Có bao nhiêu người xếp chữ trên khán đài trong lễ diễu binh, diễu hành?

Câu hỏi 4/8
Hỏi 4: Có bao nhiêu ca sĩ đến từ 3 miền tham gia biểu diễn?

Câu hỏi 5/8
Hỏi 5: Có bao nhiêu diễn viên quần chúng tham gia chương trình biểu diễn nghệ thuật cuối buổi lễ?

Câu hỏi 6/8
Hỏi 6: Theo thống kê, báo chí đã đăng bao nhiêu tin, bài về các sự kiện vừa qua?

Câu hỏi 7/8
Hỏi 7: Có khoảng bao nhiêu video/clip ngắn được chia sẻ liên quan đến sự kiện?

Câu hỏi 8/8
Hỏi 8: Tổng lượt xem (view) của loạt video/clip ngắn đạt khoảng bao nhiêu?

Tags

duyệt binh

diễu binh

Lê Hải Bình

diễu binh diễu hành

