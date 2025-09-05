HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
10 điều không phải ai cũng biết về vệ sĩ của Mỹ Tâm

N.D |

Bạn có chắc biết hết 10 điều này về người đàn ông dễ mến được gọi với cái tên Tùng Yuki - Nguyễn Văn Tùng không?

10 điều không phải ai cũng biết về vệ sĩ của Mỹ Tâm - Ảnh 1.

Quiz Vui Nhộn Về Tùng Yuki - Vệ Sĩ Siêu Cool

Ô ơ a, Tùng Yuki - "bố Tùng" của Mỹ Tâm, vệ sĩ quyền lực, diễn viên bá cháy mà vẫn chill như gió! Fan cứng hay tò mò về chú? Thử ngay 10 câu quiz siêu vui để khám phá những sự thật "không phải ai cũng biết" về Tùng Yuki nào! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ

Hỏi 1: Tùng Yuki bao nhiêu tuổi mà vẫn phong độ "bá cháy" bên Mỹ Tâm?


Hỏi 2: Tùng Yuki học võ gì từ nhỏ để thành "lá chắn" siêu đỉnh?


Hỏi 3: Phim nào làm Tùng Yuki nổi tiếng với vai "bố" của Bảo Nam?


Hỏi 4: Mỹ Tâm gọi Tùng Yuki là gì mà fan thấy "cute" hết nấc?


Hỏi 5: Nghề chính của Tùng Yuki là gì mà "chất" đến mức làm sếp lớn?

10 điều không phải ai cũng biết về vệ sĩ của Mỹ Tâm - Ảnh 2.


Hỏi 6: Tùng Yuki từng bảo vệ sao quốc tế nào mà fan Kpop "phát cuồng"?


Hỏi 7: Triết lý sống "mềm như nước" của Tùng Yuki lấy cảm hứng từ ai?

10 điều không phải ai cũng biết về vệ sĩ của Mỹ Tâm - Ảnh 3.


Hỏi 8: Vai "Lão Phật gia" của Tùng Yuki trong phim nào khiến khán giả "sốc óc"?


Hỏi 9: Công ty vệ sĩ của Tùng Yuki "khủng" cỡ nào?


Hỏi 10: Tâm nguyện cuối đời của Tùng Yuki là gì mà khiến fan "rưng rưng"?

10 điều không phải ai cũng biết về vệ sĩ của Mỹ Tâm - Ảnh 4.

Chúc mừng bạn đã chinh phục quiz! Bạn đã khám phá hết những bí mật chill chill của Tùng Yuki chưa? Share điểm số với bạn bè để cùng "u mê" ông chú cool ngầu này nhé!

mỹ tâm

Tùng Yuki

vệ sĩ của Mỹ Tâm

