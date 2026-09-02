Tác giả cuốn sách nổi tiếng “Cha giàu, Cha nghèo” thú nhận đang nợ 1,2 tỷ USD và cảnh báo mọi người “không nên làm theo những gì tôi làm”.

Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Cha giàu, Cha nghèo” (Rich Dad Poor Dad), đang có tổng khoản nợ lên tới 1,2 tỷ USD liên quan đến danh mục đầu tư bất động sản, theo một báo cáo.

Ở tuổi 79, ông Kiyosaki nhiều lần nhắc đến con số gây choáng này khi nói về chiến lược tài chính của mình. Ông cho rằng vay tiền để mua những tài sản có khả năng tạo ra thu nhập là cách mà người giàu thường sử dụng để gia tăng tài sản.

“Vì vậy, tôi đang nợ 1,2 tỷ USD”, Kiyosaki nói trên podcast “Get Rich Education” vào mùa hè năm nay.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo mọi người “không nên làm theo những gì tôi làm”.

Tác giả cuốn sách "Cha giàu cha nghèo", Robert Kiyosaki, đã nhiều lần đề cập đến việc mình đang gánh khoản nợ 1,2 tỷ USD - Ảnh: Getty

“Nhưng tôi đã nghiên cứu vấn đề này từ năm 1974... Nếu bạn muốn học cách sử dụng nợ, tốt hơn hết bạn phải trang bị kiến thức”, ông nói.

Kim Kiyosaki, vợ cũ đồng thời là đối tác kinh doanh của Robert Kiyosaki, gần đây nói với Tạp chí Vanity Fair rằng con số 1,2 tỷ USD đã bị hiểu sai. Đây không phải số tiền mà Kiyosaki phải tự mình trả, mà chủ yếu là các khoản vay gắn với những bất động sản mà ông đầu tư cùng các đối tác.

“Chúng tôi sở hữu rất nhiều tòa nhà căn hộ cùng với các đối tác”, Kim nói, cho biết danh mục đầu tư của họ gồm khoảng 1.500 căn hộ.

“Vì vậy, về mặt kỹ thuật, đúng là chúng tôi có toàn bộ khoản nợ đó”, bà nói. Tuy nhiên, các khoản vay này gắn với những bất động sản cụ thể và phần nợ mà Kiyosaki thực sự phải chịu chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ.

Cuốn sách "Rich Dad Poor Dad" (Cha giàu, cha nghèo), được tự xuất bản lần đầu vào năm 1997 đã bán được hơn 44 triệu bản - Ảnh: NY Post

Khoản nợ khổng lồ nói trên bắt nguồn từ chính chiến lược đầu tư mà Kiyosaki theo đuổi.

Theo Vanity Fair, khi giá trị bất động sản tăng lên, Kiyosaki có thể tiếp tục vay tiền dựa trên phần vốn chủ sở hữu mà ông đang sở hữu trong các tài sản đó. Ông xem số tiền vay được như một nguồn thu nhập không chịu thuế.

Kiyosaki cũng đưa từng khoản đầu tư vào một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) riêng. Theo Vanity Fair, cách này giúp tách biệt các khoản đầu tư, qua đó hạn chế nguy cơ một khoản đầu tư gặp vấn đề kéo theo những khoản khác.

“Nếu mọi chuyện đổ bể, bạn có thể nói chuyện với luật sư của tôi”, Kiyosaki nói với Vanity Fair.

“Đó là những ‘bức tường ngăn cách’ - cách người giàu vận hành cuộc chơi”, ông nói.

Vanity Fair ước tính phần nợ thực tế thuộc về Kiyosaki có thể vào khoảng 30-60 triệu USD, nếu tuyên bố của ông rằng mình kiếm được khoảng 3 triệu USD mỗi năm là chính xác.

“Ông ấy thích nói những điều gây sốc”, Kim Kiyosaki nói. Theo bà, Kiyosaki đưa ra con số hàng tỷ USD để thu hút sự chú ý, sau đó giải thích “tại sao nợ để đầu tư lại có lợi”.

Kiyosaki lập luận rằng nợ có thể là một công cụ tạo dựng tài sản khi được sử dụng để mua các tài sản sinh lời - Ảnh: Shutterstock

David A. Perez, chuyên gia thuế và nhà sáng lập Tax Maverick AI, đồng thời là một nhà đầu tư bất động sản đa căn hộ, cho biết ông cũng áp dụng chiến lược tương tự. Perez đánh giá cách làm của Kiyosaki là “một chiến lược tuyệt vời” và cho rằng việc sử dụng các khoản nợ lớn được bảo đảm bằng bất động sản là “điều thực tế rất bình thường”.

Theo Perez, khi chủ sở hữu vay tiền dựa trên phần vốn chủ sở hữu đã tăng lên của một bất động sản, khoản tiền nhận được về cơ bản là một khoản vay và thường không bị đánh thuế, bởi chủ sở hữu chưa bán tài sản để hiện thực hóa khoản lợi nhuận. Tuy nhiên, việc vay thêm tiền cũng đồng nghĩa với các khoản thanh toán thế chấp và chi phí lãi vay cao hơn, đồng thời có thể làm giảm dòng tiền.

John Poole, nhà sáng lập công ty tư vấn JPTD Partners tại Scottsdale, bang Arizona, Mỹ, tỏ ra thận trọng hơn.

“Tôi cho rằng có nợ tốt và nợ xấu. Nhưng khi khoản nợ lên tới 1,2 tỷ USD, bạn tốt hơn hết phải biết chính xác mình đang làm gì”, ông nói với The Post.

“Đòn bẩy tài chính hoạt động rất hiệu quả khi giá trị tài sản tăng lên. Nhưng nếu đà tăng đó không còn tiếp diễn, nó có thể trở thành một ‘chiếc cưa máy tài chính’ khi thị trường đi xuống”, Poole cảnh báo.

Theo ông, vay tiền dựa trên những tài sản đã tăng giá có thể là một lựa chọn hợp lý trong một số trường hợp, chẳng hạn phục vụ việc lập kế hoạch thừa kế. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên phụ thuộc vào chiến lược này mãi mãi.

Robert Kiyosaki là đồng tác giả của hai cuốn sách với Tổng thống Donald Trump, trong đó có cuốn "Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu" xuất bản năm 2006 - Ảnh: Getty

“Điều đó không thể kéo dài mãi. Sẽ đến lúc phải thanh toán, và bạn cần chuẩn bị cho thời điểm đó, bất kể khoản nợ lớn đến đâu”, Poole nói thêm.

“Có thể Kiyosaki gọi đây là ‘khoản nợ của Cha giàu’, nhưng với một nhà đầu tư bình thường, nó có thể nhanh chóng biến thành ‘phá sản của Cha nghèo’”.

Kiyosaki xây dựng cả một đế chế giáo dục tài chính xoay quanh “Cha giàu, Cha nghèo”. Cuốn sách được ông tự xuất bản lần đầu năm 1997 và đã bán hơn 44 triệu bản, theo Vanity Fair.

Trong sách, Kiyosaki đối lập những bài học mà ông cho biết đã học được từ cha ruột - người được gọi là “Cha nghèo” - với những bài học từ cha của người bạn thân thời thơ ấu, nhân vật được ông gọi là “Cha giàu”.

Ralph Kiyosaki, cha ruột của Robert, từng giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục bang Hawaii và ra tranh cử phó thống đốc bang năm 1970 nhưng thất bại.

Sau này, Kiyosaki xác nhận “Cha giàu” là Richard Kimi, một doanh nhân Hawaii từng sở hữu một chuỗi khách sạn, trong đó có Waikiki Biltmore Hotel.

Kiyosaki từ lâu khuyến khích mọi người đầu tư vào những tài sản có khả năng tạo ra dòng tiền, chẳng hạn bất động sản, đồng thời tìm cách giảm nghĩa vụ thuế. Ông cũng phân biệt giữa khoản nợ được sử dụng để mua tài sản đầu tư và khoản vay nhằm chi trả các chi phí tiêu dùng.

Hiện The Post đã liên hệ với Kiyosaki để đề nghị ông bình luận về thông tin trên.