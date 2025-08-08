7 vị tướng tiên phong trong cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng, ai mạnh nhất: Triệu Vân không đứng đầu

Bảy vị tướng tiên phong xuất chúng

Thực tế, trong thời kỳ Bắc phạt, Thục Hán đã trọng dụng 7 vị tướng tiên phong kiệt xuất. Trong số bảy vị này, người có võ công cao cường nhất không phải Triệu Vân, mà là một nhân vật anh hùng khác. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, mỗi khi đại quân xuất chinh đều cần có tiên phong đi dò đường, đảm nhiệm nhiệm vụ trọng yếu. Trong số đó, Trương Phi, Triệu Vân đều từng đảm nhiệm vị trí này. Vậy, trong thời kỳ Bắc phạt của Gia Cát Lượng, những vị tướng nào đã được ông tin tưởng giao trọng trách tiên phong?

Ban đầu, Thục Hán sở hữu rất nhiều mãnh tướng, những cái tên lừng lẫy như Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Triệu Vân, Hoàng Trung đều là những võ tướng hàng đầu. Tuy nhiên, sau khi mất Kinh Châu và thất bại thảm hại trong trận Di Lăng, sức mạnh của Thục Hán đã suy yếu đáng kể. Nhiều tướng lĩnh tinh nhuệ đã hy sinh. Đến thời Gia Cát Lượng Bắc phạt, quân tiên phong mà ông có thể sử dụng đã không còn hùng hậu như thời Lưu Bị.

Đến thời Gia Cát Lượng Bắc phạt, quân tiên phong mà ông có thể sử dụng đã không còn hùng hậu như thời Lưu Bị. (Ảnh: Sohu)

Những võ tướng hàng đầu của Thục Hán như Quan Vũ và Trương Phi lần lượt qua đời. Quan Vũ tử trận ở Kinh Châu, còn Trương Phi bị thuộc hạ phản bội sát hại. Hoàng Trung hy sinh trong một cuộc phục kích, còn Mã Siêu cũng qua đời trong u uất. Ngũ hổ tướng gần như bị xóa sổ hoàn toàn, chỉ còn lại Triệu Vân. Điều này cho thấy sự tổn thất nặng nề về nhân tài của Thục Hán thời Lưu Bị. Tuy nhiên, chính những tổn thất này đã khơi dậy sự tò mò của độc giả về chiến dịch Bắc phạt của Gia Cát Lượng, làm thế nào ông có thể dẫn dắt Thục Hán chiến thắng quân Ngụy nhiều lần với đội hình tướng lĩnh đã suy yếu như vậy? Vậy, trong thời kỳ Bắc phạt của Gia Cát Lượng, ai đã đảm nhiệm vai trò tiên phong?

Thực tế, Gia Cát Lượng đã sử dụng bảy vị tiên phong: Triệu Vân, Ngụy Diên, Khương Duy, Quan Hưng, Liêu Hóa, Vương Bình và Trương Dực. Tiếp theo, chúng ta sẽ lần lượt phân tích sức mạnh của bảy vị tiên phong này để xem ai là người mạnh nhất.

Triệu Vân

Trong lần Bắc phạt đầu tiên, người được Gia Cát Lượng chọn làm tiên phong chính là Triệu Vân. Lúc bấy giờ, Lưu Bị vừa mới mất, tình hình chính trị Thục Hán bất ổn. Mặc dù Gia Cát Lượng đã huấn luyện thành công một đội quân hùng mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu với quân chính quy của Tào Ngụy còn ít. Để tránh giao tranh trực diện với quân Ngụy, Gia Cát Lượng quyết định để Triệu Vân thu hút sự chú ý của quân địch. Ông muốn quân Ngụy lầm tưởng rằng lực lượng do Triệu Vân chỉ huy chính là lực lượng chủ lực của Thục Hán. Khi đó, Quan Vũ, Trương Phi và những người khác đã lần lượt qua đời, Triệu Vân gần như là vị tướng nổi tiếng nhất của Thục quân. Vì vậy, sự xuất hiện của Triệu Vân thực sự đã phân tán sự chú ý của quân Ngụy.

Tuy nhiên, do tuổi đã cao, mặc dù có tài năng quân sự vững vàng và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng năng lực cá nhân và khả năng chiến đấu của Triệu Vân đã không còn như xưa. Trong trận chiến Trường Bản, Triệu Vân đã nhiều lần xông vào trận địa địch, khiến quân Tào khiếp sợ. Thế nhưng, trong trận Phượng Minh Sơn, Triệu Vân đã bị quân Ngụy vây chặt, suýt nữa không thể thoát ra được. Ông thậm chí còn than thở: "Ta không chịu khuất phục tuổi già, thà chết ở nơi này còn hơn!".

Trong lần Bắc phạt đầu tiên, người được Gia Cát Lượng chọn làm tiên phong chính là Triệu Vân. (Ảnh: Sohu)

Lời nói này thật khó tin, Triệu Vân, người gần như bất khả chiến bại trên chiến trường, cũng có lúc già yếu. Và trong cuộc đối đầu với Khương Duy, sự suy giảm của Triệu Vân càng trở nên rõ ràng hơn. Khương Duy tuy trẻ tuổi, nhưng đã thể hiện võ nghệ xuất sắc, khiến Triệu Vân kinh ngạc và cuối cùng phải rút lui. Có thể thấy, Triệu Vân tuy mạnh, nhưng không còn là mãnh tướng năm xưa nữa.

Sau lần Bắc phạt đầu tiên không lâu, Triệu Vân qua đời. Thế hệ tướng lĩnh mới của Thục Hán vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Vì vậy, Gia Cát Lượng đã bổ nhiệm Ngụy Diên làm tiên phong trong lần Bắc phạt thứ hai và thứ ba. Ngụy Diên không chỉ dũng mãnh thiện chiến mà còn được nhiều người yêu mến. Ông xứng đáng là người đứng đầu sau Ngũ Hổ Tướng.

Ngụy Diên – Vị tướng tiên phong mạnh nhất?

Ngụy Diên vốn là thuộc hạ của Lưu Biểu, nhưng sau khi Lưu Biểu qua đời, ông bất mãn với hành động đầu hàng của Lưu Tông. Ông quyết định đầu quân cho Lưu Bị và giao chiến với mãnh tướng Văn Sính. Mặc dù chưa phân thắng bại, nhưng Ngụy Diên cũng thể hiện được năng lực chiến đấu không tầm thường.

Màn trình diễn của Ngụy Diên trong trận chiến Trường Sa đặc biệt nổi bật. Việc ông giết chết Hàn Huyền, cứu Hoàng Trung đã góp công lớn cho Quan Vũ công phá Trường Sa.

Trong suốt thời kỳ Bắc phạt của Gia Cát Lượng, sức mạnh của Ngụy Diên gần như không ai sánh kịp trong quân Thục. (Ảnh: Sohu)

Mặc dù Ngụy Diên đã nhiều lần thay đổi phe phái nhưng vẫn được Lưu Bị trọng dụng. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng lại nghi ngờ lòng trung thành của ông, và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người sau này. Ngụy Diên thể hiện rất xuất sắc trên chiến trường, đặc biệt là khi đối đầu với mãnh tướng Trương Cáp của quân Ngụy. Thực tế, trong suốt thời kỳ Bắc phạt của Gia Cát Lượng, sức mạnh của Ngụy Diên gần như không ai sánh kịp trong quân Thục.

Sức mạnh của Ngụy Diên không chỉ thể hiện ở việc đối đầu với các tướng địch, mà còn ở khả năng chống lại nhiều mãnh tướng của quân Ngụy cùng lúc. Không lâu sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Ngụy Diên thậm chí còn khởi binh tranh giành quyền lực. Điều này cho thấy sức mạnh của ông trong quân Thục. Ngay cả Khương Duy cũng phải tự thấy thua kém. Ngụy Diên chắc chắn là vị tiên phong mạnh nhất trong thời kỳ Bắc phạt.

Khương Duy - Người kế thừa

Ngay từ khi còn trẻ, Khương Duy đã bộc lộ võ công phi phàm, đặc biệt là trong cuộc đối đầu với Triệu Vân, ông đã đánh ngang tay với vị lão tướng này. Trận chiến này cũng khiến Gia Cát Lượng nhìn thấy tài năng quân sự xuất chúng của Khương Duy. Ông bèn nhận Khương Duy làm đệ tử, tận tình truyền dạy binh pháp.

Tài năng quân sự của Khương Duy được thể hiện rõ trong lần Bắc phạt thứ ba. (Ảnh: Sohu)

Tài năng quân sự của Khương Duy được thể hiện rõ trong lần Bắc phạt thứ ba. Ông cùng Ngụy Diên đảm nhiệm vai trò tiên phong, lập nhiều chiến công. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Khương Duy kế nhiệm chức Đại tướng quân của Thục Hán, nhiều lần thân chinh Bắc phạt. Võ công của Khương Duy gần như chỉ đứng sau Ngụy Diên. Ông không chỉ sở hữu khả năng chiến đấu xuất sắc mà còn có lòng trung thành, khiến vô số người cảm động.

Quan Hưng, Liêu Hóa, Vương Bình và Trương Dực

Quan Hưng và Liêu Hóa đảm nhiệm vai trò tiên phong trong lần Bắc phạt thứ tư của Gia Cát Lượng. Là con trai của Quan Vũ, Quan Hưng kế thừa sự dũng mãnh của cha mình. Khi ông sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt Đao trên chiến trường, trông ông như Quan Vũ tái thế.

Là con trai của Quan Vũ, Quan Hưng kế thừa sự dũng mãnh của cha mình. (Ảnh: Sohu)

Liêu Hóa là lão tướng của Thục Hán, chứng kiến sự hưng thịnh và suy vong của nhà Thục. Mặc dù năng lực chiến đấu của Liêu Hóa không bằng Ngụy Diên và Khương Duy, nhưng trong bối cảnh Thục Hán khan hiếm nhân tài, ông vẫn là một lực lượng hữu ích.

Vương Bình và Trương Dực là tiên phong trong lần Bắc phạt thứ năm của Gia Cát Lượng. Vương Bình là một vị tướng tài giỏi trong lịch sử, từng chỉ ra sai lầm của Mã Tắc trong trận Nhai Đình và ngăn chặn thành công cuộc tấn công của Trương Cáp. Mặc dù trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, võ công của Vương Bình không được miêu tả nổi bật, nhưng ông vẫn là một vị tướng đắc lực của Thục Hán.

Võ công của Vương Bình không được miêu tả nổi bật, nhưng ông vẫn là một vị tướng đắc lực của Thục Hán. (Ảnh: Sohu)

Trương Dực từng giao chiến bất phân thắng bại với Vương Song trong lần Bắc phạt thứ hai. Tuy nhiên, do chênh lệch võ công, ông kém xa Ngụy Diên.

Tóm lại, bảy vị tướng tiên phong trong thời kỳ Bắc phạt của Gia Cát Lượng, gồm Triệu Vân, Ngụy Diên, Khương Duy, Quan Hưng, Liêu Hóa, Vương Bình và Trương Dực, mỗi người đều có những điểm mạnh riêng. Trong số những vị tiên phong này, Ngụy Diên chắc chắn là người mạnh nhất. Sức mạnh của ông gần như không ai sánh kịp, ngay cả Khương Duy cũng không thể bì được. Những tiên phong khác, như Khương Duy, Triệu Vân, Quan Hưng, Liêu Hóa, Vương Bình và Trương Dực, tuy mỗi người một vẻ, nhưng so với Ngụy Diên, võ công tổng thể có phần kém hơn.

Tổng hợp