Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý vừa siết chặt quy định về định danh tài khoản, khiến hàng loạt ngân hàng lớn đồng loạt áp dụng lệnh tạm ngừng giao dịch nếu khách hàng vi phạm. Dưới đây là 7 trường hợp người dùng cần đặc biệt lưu ý để tránh tình trạng tài khoản bị "đóng băng", không thể rút hay chuyển tiền.

Các trường hợp tài khoản sẽ bị đóng băng hoặc hạn chế giao dịch

Người dùng cần đặc biệt lưu ý 7 trường hợp vi phạm về giấy tờ và dữ liệu sau đây sẽ dẫn đến việc tài khoản bị ngân hàng tạm ngừng phục vụ.

Đối với nhóm khách hàng cá nhân, có 5 trường hợp cụ thể. Trường hợp thứ nhất là giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đã hết hiệu lực mà chưa được cập nhật bản mới, dẫn đến việc bị khóa toàn bộ giao dịch trên mọi nền tảng. Trường hợp thứ hai là khách hàng chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học khuôn mặt hoặc vân tay. Điểm cần lưu ý ở đây là ngân hàng chỉ tạm dừng các giao dịch chuyển tiền trực tuyến, người dùng vẫn hoàn toàn có thể mang giấy tờ ra quầy để thao tác bình thường. Trường hợp thứ ba dành riêng cho người nước ngoài khi giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú tại Việt Nam đã hết hiệu lực.

Trường hợp thứ tư là quy định hoàn toàn mới áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN. Các ngân hàng sẽ chính thức ngừng chấp nhận hộ chiếu, giấy chứng minh quân đội và chứng minh công an làm giấy tờ hợp lệ đối với công dân Việt Nam, buộc khách hàng phải chuyển sang căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID mức độ 2. Trường hợp thứ năm liên quan đến Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, áp dụng từ 15/6/2026, khi sim điện thoại chưa chuẩn hóa thông tin bị nhà mạng khóa một chiều. Việc này sẽ làm đứt mạch giao dịch ngân hàng trực tuyến do người dùng không thể nhận mã SMS OTP để xác thực lệnh chuyển tiền.

Đối với nhóm khách hàng tổ chức, quy định xoay quanh hai trường hợp còn lại. Trường hợp thứ sáu xảy ra khi người đại diện pháp luật hoặc kế toán trưởng của tổ chức hết hạn giấy tờ tùy thân, khiến toàn bộ giao dịch của doanh nghiệp bị đình chỉ ngay lập tức. Cuối cùng là trường hợp người được tổ chức ủy quyền sử dụng tài khoản có giấy tờ hết hiệu lực, khi đó hệ thống sẽ chỉ từ chối các giao dịch do chính cá nhân này thực hiện mà không làm ảnh hưởng đến toàn bộ công ty.

Để đảm bảo dòng tiền không bị gián đoạn, khách hàng cần chủ động đối chiếu giấy tờ theo các mốc thời gian pháp lý cốt lõi. Việc cập nhật dữ liệu sinh trắc học đối với cá nhân đã bắt buộc từ ngày 1/1/2025, trong khi khách hàng tổ chức có thời hạn hoàn tất đến trước ngày 1/7/2025. Bước sang năm 2026, người dùng cần tiến hành loại bỏ hộ chiếu và chứng minh lực lượng vũ trang ra khỏi danh mục giấy tờ giao dịch nội địa trước ngày 1/1/2026. Ngay sau đó, hạn chót để chuẩn hóa thông tin sim điện thoại nhằm khôi phục mã OTP là ngày 15/6/2026. Tốt nhất, bạn nên rà soát lại toàn bộ giấy tờ liên quan để tránh những rủi ro không đáng có.