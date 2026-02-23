Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, chiếc xe gặp nạn hôm thứ Sáu khi đang di chuyển trên mặt hồ đóng băng. Lớp băng bất ngờ nứt vỡ khiến phương tiện chìm xuống vùng nước sâu. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng camera dưới nước để kiểm tra hiện trường và lên kế hoạch triển khai thợ lặn phục vụ công tác trục vớt.

Cơ quan chức năng cho biết độ sâu tại khu vực xảy ra tai nạn vào khoảng 18 mét.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Reuters)

Trong số 8 du khách có mặt trên xe, một người may mắn thoát ra ngoài và sống sót. Thống đốc vùng Igor Kobzev, lãnh đạo khu vực Irkutsk, xác nhận thông tin này trên ứng dụng Telegram. Văn phòng công tố địa phương cho biết đã mở vụ án hình sự để điều tra nguyên nhân sự việc.

Hồ Baikal, nằm ở phía bắc Mongolia, là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới và là điểm đến du lịch nổi tiếng, đặc biệt vào mùa đông khi mặt hồ đóng băng dày. Những năm gần đây, lượng khách du lịch Trung Quốc tới Nga tăng mạnh trong bối cảnh quan hệ song phương được thắt chặt và hai nước triển khai cơ chế miễn thị thực song phương cho các đoàn khách du lịch.

Hiện công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Nguồn: Reuters