HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

7 thi thể du khách Trung Quốc được tìm thấy dưới lòng hồ Baikal đóng băng

PHẠM TRANG |

Giới chức Nga cho biết đã tìm thấy Giới chức Nga cho biết đã tìm thấy 7 thi thể trong vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại hồ Baikal, thuộc vùng Siberia, sau khi một xe buýt chở 8 du khách Trung Quốc lao xuống nước do lớp băng bị vỡ.

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, chiếc xe gặp nạn hôm thứ Sáu khi đang di chuyển trên mặt hồ đóng băng. Lớp băng bất ngờ nứt vỡ khiến phương tiện chìm xuống vùng nước sâu. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng camera dưới nước để kiểm tra hiện trường và lên kế hoạch triển khai thợ lặn phục vụ công tác trục vớt.

Cơ quan chức năng cho biết độ sâu tại khu vực xảy ra tai nạn vào khoảng 18 mét.

7 thi thể du khách Trung Quốc được tìm thấy tại hồ Baikal đóng băng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Reuters)

Trong số 8 du khách có mặt trên xe, một người may mắn thoát ra ngoài và sống sót. Thống đốc vùng Igor Kobzev, lãnh đạo khu vực Irkutsk, xác nhận thông tin này trên ứng dụng Telegram. Văn phòng công tố địa phương cho biết đã mở vụ án hình sự để điều tra nguyên nhân sự việc.

Hồ Baikal, nằm ở phía bắc Mongolia, là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới và là điểm đến du lịch nổi tiếng, đặc biệt vào mùa đông khi mặt hồ đóng băng dày. Những năm gần đây, lượng khách du lịch Trung Quốc tới Nga tăng mạnh trong bối cảnh quan hệ song phương được thắt chặt và hai nước triển khai cơ chế miễn thị thực song phương cho các đoàn khách du lịch.

Hiện công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Nguồn: Reuters

Đức Phật nói có 2 cách để gặp được may mắn, tránh chuyện xui rủi, nhiều người đã làm mỗi ngày
Tags

du khách

Trung Quốc

Baikal

thi thể

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại