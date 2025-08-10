7 tháng nộp ngân sách Nhà nước 83.013 tỷ đồng, doanh nghiệp này kinh doanh gì mà "dữ" vậy?

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) là doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò trụ cột trong nền kinh tế quốc dân, tiên phong trong lĩnh vực dầu khí – năng lượng.

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Petrovietnam đã xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp năng lượng đồng bộ, hiện đại, với tổng sản lượng khai thác đạt 460 triệu tấn dầu thô và 180 tỷ m³ khí, tổng công suất điện đạt 8.229 MW, vận hành hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia từ thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí đến công nghiệp điện và năng lượng tái tạo.

Thông tin từ Petrovietnam, hiện, doanh nghiệp đang vận hành 12 giàn khoan, trong đó có 4 giếng thăm dò đang được triển khai.

Tập đoàn cung ứng trên 75% nhu cầu xăng dầu nội địa; trên 73% nhu cầu phân đạm; trên 75% thị phần LPG; 10% tổng sản lượng điện quốc gia, đóng vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng năng lượng thiết yếu của đất nước.

Các chỉ tiêu sản xuất tăng trưởng ấn tượng trong 7 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ 2024

Trong tháng 7 vừa qua, trước những biến động lớn từ thị trường và bối cảnh đầy thách thức, Petrovietnam đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững. Petrovietnam đã ghi nhận nhiều dấu mốc quan trọng trong hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, ngày 14/7, dự án mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam chính thức đón dòng dầu đầu tiên, về đích sớm hơn kế hoạch. Sự kiện này đóng góp tích cực cho mục tiêu gia tăng sản lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Về hợp tác quốc tế, Petrovietnam xúc tiến mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp năng lượng Brazil. Trong nước, Tập đoàn ký kết hợp tác toàn diện với UBND tỉnh Hà Tĩnh nhằm phát triển kinh tế địa phương; thiết lập hợp tác với các doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX)...

Kết quả là, trong tháng 7, Petrovietnam đạt một số chỉ tiêu sản xuất tăng trưởng so với cùng kỳ từ 1 - 45% như Khai thác dầu thô, nhập khẩu LNG, sản xuất điện, sản xuất xăng dầu không gồm NSRP, sản xuất đạm, sản xuất NPK, sản xuất Polypropylen.

Lũy kế 7 tháng, so với kế hoạch quản trị của Tập đoàn, Petrovietnam có các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch từ 1 - 10%, gồm: Khai thác dầu thô nước ngoài, xăng dầu không bao gồm NSRP, đạm, NPK, LPG. So với cùng kỳ năm 2024, một số chỉ tiêu tăng trưởng mạnh như sản xuất điện tăng 9,8%, xăng dầu không gồm NSRP tăng 23,4%; NPK tăng 53,8%, Polypropylen tăng 34,6%.

Tổng chung, trong 7 tháng đầu năm 2025, Petrovietnam cũng ghi nhận những tăng trưởng tích cực ở các sản phẩm dịch vụ : Dịch vụ sửa chữa tàu (PVSM) tăng số hợp đồng mới thêm 22% so với cùng kỳ; Thi công chân đế công trình dầu khí và điện gió, giàn công nghệ dầu khí và giàn OSS (PTSC); Doanh thu chế tạo và đóng mới công trình dầu khí và năng lượng tái tạo tăng 88% so với cùng kỳ.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 602.165 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 83.013 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu hợp nhất 7 tháng qua, Petrovietnam đã ghi nhận 5.204 tỷ đồng doanh thu sản phẩm mới từ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và 67.365 tỷ đồng từ doanh thu kinh doanh quốc tế. Tập đoàn cũng đẩy mạnh giá trị giải ngân đầu tư tăng 49% so với cùng kỳ 2024, ước đạt 24.766 tỷ đồng.