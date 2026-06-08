Trong 7 ngày cuối tháng 4 Âm lịch, tuổi Hợi, Ngọ, Thân và Tuất là những con giáp được dự báo có nhiều cơ hội gia tăng tài sản nhất.

1. Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp được đánh giá cao nhất về vận tài lộc trong 7 ngày cuối tháng 4 Âm lịch. Nhờ cục diện thuận lợi, những người đang kinh doanh, đầu tư hoặc nắm giữ vị trí quản lý có cơ hội đón nhận nhiều tin vui liên quan đến tiền bạc.

Điểm nổi bật của tuổi Hợi nằm ở khả năng biến các mối quan hệ thành cơ hội làm ăn thực tế. Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường có thể mở ra các hợp đồng giá trị hoặc những dự án hợp tác đầy tiềm năng. Các khoản đầu tư trước đó cũng bắt đầu cho thấy tín hiệu sinh lời tích cực.

Đối với người làm công ăn lương, đây là thời điểm dễ được cấp trên đánh giá cao nhờ hiệu quả công việc nổi bật. Một số người có thể nhận thêm trách nhiệm mới, nhưng đi kèm là mức đãi ngộ hấp dẫn hơn.

Tài sản của tuổi Hợi vốn đã khá ổn định trong thời gian qua. Khi cả thu nhập chính lẫn nguồn tiền phụ cùng tăng trưởng, giá trị tài sản ròng có xu hướng phình to nhanh chóng. Đây là lý do tuổi Hợi được xem là con giáp sẽ tăng mạnh tài sản ròng trong giai đoạn cuối tháng.

2. Tuổi Ngọ

Sau khoảng thời gian phải giải quyết nhiều áp lực công việc, tuổi Ngọ bước vào giai đoạn gặt hái thành quả. Những kế hoạch từng gặp trở ngại bắt đầu được tháo gỡ, tạo điều kiện để công việc vận hành trơn tru hơn.

Người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing hoặc dịch vụ sẽ cảm nhận rõ sự khởi sắc của thị trường. Khách hàng gia tăng, doanh thu cải thiện và các cơ hội hợp tác liên tục xuất hiện.

Sự nghiệp của tuổi Ngọ cũng có dấu hiệu thăng tiến rõ nét. Những nỗ lực âm thầm trước đây được ghi nhận, giúp con giáp này có thêm cơ hội đảm nhận các vị trí quan trọng hơn.

Thu nhập nhờ đó tăng lên không chỉ từ lương thưởng mà còn từ các khoản hoa hồng, doanh số hoặc lợi nhuận đầu tư. Đây là thời điểm tuổi Ngọ có thể tích lũy được khoản tiền đáng kể nếu biết quản lý tài chính hợp lý.

3. Tuổi Thân

7 ngày cuối tháng 4 Âm lịch mang đến cho tuổi Thân nhiều cơ hội phát triển mới. Vận quý nhân vượng giúp con giáp này nhận được sự hỗ trợ đúng lúc từ đối tác, đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm.

Trong công việc, tuổi Thân thể hiện được khả năng thích nghi nhanh và xử lý tình huống linh hoạt. Điều này giúp họ nổi bật trong tập thể, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nâng cao thu nhập.

Người kinh doanh có thể đón nhận những đơn hàng lớn hoặc tìm được khách hàng quan trọng. Người làm việc văn phòng lại có cơ hội tham gia các dự án mới mang tính đột phá, mở ra triển vọng thăng tiến trong tương lai.

Dù chưa phải giai đoạn bùng nổ mạnh nhất năm, nhưng dòng tiền của tuổi Thân được dự báo sẽ chảy đều và ổn định hơn hẳn so với thời gian trước. Nguồn tích lũy của bản mệnh này nhờ đó cũng tăng lên đáng kể.

4. Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp có xu hướng tăng tốc mạnh mẽ vào giai đoạn cuối tháng. Nếu đầu tháng vận trình còn khá bình lặng thì càng gần thời điểm chuyển sang tháng mới, cơ hội tài chính càng xuất hiện dồn dập.

Những người đang theo đuổi các dự án dài hạn sẽ bắt đầu nhìn thấy kết quả tích cực. Một số khoản tiền từng chậm trễ có khả năng được giải ngân hoặc thu hồi đúng thời điểm.

Về sự nghiệp, tuổi Tuất được đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì. Chính những phẩm chất này giúp họ giành được niềm tin từ cấp trên và đối tác, từ đó mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai.

Tài lộc của tuổi Tuất không đến theo kiểu đột biến mà theo hướng tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, khi nhiều nguồn thu cùng xuất hiện trong thời gian ngắn, tổng giá trị tài sản vẫn có sự cải thiện rõ rệt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

(Theo Sohu)