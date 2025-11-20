Giá rau củ ở Việt Nam có thể lên xuống theo mùa vụ, thời tiết hoặc nguồn cung, nhưng vẫn có những loại rau cực kỳ phổ biến, rẻ và xuất hiện quanh năm ở chợ. Những loại rau này không chỉ tiết kiệm mà còn dễ chế biến, dễ bảo quản, phù hợp cho các gia đình muốn ăn ngon mà không lo tốn kém. Dưới đây là 7 cái tên bạn sẽ thường thấy la liệt ở chợ, ăn mùa nào rất bổ dưỡng và ngon miệng.

1. Rau muống

Rau muống là loại rau phổ biến, dễ trồng và thu hoạch nhiều lần trong năm, vì vậy được bày bán rất dày đặc ở các chợ truyền thống. Nhờ vậy, rau muống luôn là loại rau lá rẻ nhất, lại thích hợp cho nhiều món ăn như luộc, xào hoặc nấu canh.

Khi mua, bạn nên ưu tiên những bó có cọng xanh, phần thân còn mọng nước, lá tươi. Nếu thân giòn và bẻ thấy ruột rỗng, nghĩa là rau còn non, ăn sẽ ngon hơn và mềm hơn. Về cách bảo quản, bạn chỉ cần cắt bỏ phần gốc bẩn, sau đó cắm vào cốc nước hoặc cho vào túi nilon có lỗ nhỏ để giữ ẩm. Rau muống nên sử dụng trong khoảng 1-2 ngày để đảm bảo độ tươi ngon.

2. Mồng tơi

Mồng tơi là loại rau dễ trồng, chịu ẩm tốt nên được trồng phổ biến ở nhiều vùng miền, nhờ đó giá cả luôn ở mức rẻ, đặc biệt vào mùa mưa. Rau mồng tơi dùng để nấu canh hoặc xào đều ngon và thanh mát. Bạn nên chọn những lá mồng tơi mềm, cuống còn tươi, không nhớt quá nhiều. Nếu lá quá nhớt, đó có thể là rau để lâu hoặc đã ủ. Sau khi mua về, rửa nhanh và để ráo, bọc giấy ẩm rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Rau sẽ giữ được độ tươi trong 1–2 ngày. Nhờ những đặc tính này, mồng tơi luôn là lựa chọn an toàn và kinh tế.

3. Rau đay

Rau đay nổi tiếng ở miền quê nhưng cũng rất phổ biến trong các chợ thành phố nhờ khả năng sinh trưởng nhanh và dễ trồng. Vì nguồn cung dồi dào nên giá rau đay cũng luôn ổn định. Khi mua, hãy chọn rau đay lá non, cọng mập, xanh bóng và không bị dập nát. Cọng chắc thường là rau non, thơm và có độ nhớt nhẹ vừa phải. Bạn có thể bảo quản bằng cách để trong túi nhựa mỏng có lỗ thoáng hoặc cắm vào cốc nước nhỏ, sau đó chuyển vào ngăn mát tủ lạnh. Nếu bảo quản đúng cách, rau đay có thể giữ tươi 2–3 ngày mà vẫn ngon.

4. Rau dền

Rau dền, gồm dền trắng và dền đỏ, là loại rau phổ biến ở chợ vì trồng dễ, sinh trưởng nhanh và nhiều vụ trong năm. Nhờ đó, rau dền luôn rẻ và dễ mua. Bạn nên chọn rau dền có lá non, không bị vàng hoặc héo. Với dền đỏ, hãy quan sát màu lá tươi đều, không bị phai. Để bảo quản, rửa sạch, bọc giấy ẩm rồi để ngăn mát tủ lạnh. Rau dền có thể dùng tốt trong vài ngày nếu bảo quản đúng cách, giúp bữa cơm thêm xanh mát mà không tốn kém.

5. Hành lá

Mặc dù thường được coi là rau gia vị, nhưng hành lá là loại rau rẻ, có mặt quanh năm tại chợ và rất cần thiết cho nhiều món ăn. Thậm chí bạn có thể trồng lại hành lá từ phần gốc để tái sử dụng, vừa tiết kiệm vừa tiện lợi.

Khi chọn mua, nên chọn những cây hành dài, phần gốc mập, rễ chắc và thân thẳng để đảm bảo tươi ngon. Bạn có thể đặt gốc hành vào cốc nước nhỏ hoặc bọc giấy ẩm, rồi để vào ngăn mát tủ lạnh. Với cách bảo quản này, hành lá vẫn giữ tươi trong vài ngày, luôn sẵn sàng để thêm vào các món canh, xào hay nấu nước dùng.

6. Cải các loại (cải ngọt, cải thìa, cải bẹ)

Nhóm cải là loại rau đa dạng và phổ biến, từ cải ngọt, cải thìa đến cải bẹ đều được trồng nhiều vụ trong năm. Nhờ vậy, giá các loại cải này khá mềm, dễ tìm và bày bán quanh năm.

Khi đi chợ, bạn hãy ưu tiên những cây cải có lá dày, cuống to và chắc, tránh những cây bị sâu hoặc có lỗ trên lá. Bạn nên cắt bỏ phần gốc bẩn, cuộn giấy ẩm quanh rau rồi để trong ngăn mát tủ lạnh. Với cách bảo quản này, các loại cải có thể giữ tươi từ 3-5 ngày. Khi ăn, cải vừa xanh mướt, vừa giòn ngon mà vẫn tiết kiệm chi phí.

7. Bầu bí non / bí đao

Bầu và bí đao non là loại rau dễ chế biến, thích hợp cho nhiều món canh thanh mát. Đây cũng là loại rau có nguồn cung ổn định vì trồng nhiều vụ, nên giá luôn mềm và thường xuyên có hàng trong chợ. Khi chọn mua, hãy ưu tiên những quả non, vỏ căng mịn, không mềm nhũn hoặc thâm. Quả non thường nhẹ tay, phần vỏ mịn, dễ thái và nấu nhanh. Bạn có thể để quả ở nơi thoáng mát, không nên để trong tủ lạnh quá lâu. Khi sử dụng, nên dùng trong vài ngày để giữ độ giòn và vị ngọt tự nhiên.