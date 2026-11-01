Không cần biết bạn đã dùng gì trong bữa ăn, nếu có dù chỉ 1 trong số 7 thói quen tai hại làm sau khi ăn dưới đây, bạn cần thay đổi gấp!

Khi nhắc đến những sai lầm khi ăn uống có hại cho sức khỏe, đa số mọi người đều nghĩ tới thực phẩm. Tuy nhiên, cách ăn, những hành động trong khi ăn hay ngay sau khi ăn uống cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của chúng ta.

Có rất nhiều thói quen nhiều người làm ngay sau khi ăn xong tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây khó chịu, bệnh tật. Thậm chí còn có thể âm thầm hình thành ung thư, gây đột tử. Phổ biến nhất là 7 hành vi sau đây:

1. Ăn trái cây ngay sau khi ăn

Trái cây rất tốt, nhưng tốt nhất là khi bạn ăn chúng sau khoảng 1 - 2 giờ sau bữa cơm no. Bởi việc ăn trái cây ngay sau khi ăn cơm trong khi chưa tiêu hóa hết thức ăn gây nhiều gánh nặng cho dạ dày.

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Ngoài ra, trong trái cây còn chứa các loại đường, acid, glucose, fructose, tinh bột làm thức ăn càng khó tiêu hơn nữa. Chất plavon trong nhiều loại trái cây còn dễ bị vi khuẩn đường ruột phân hủy thành acid oxalic, về dài lâu gây nên nhiều bệnh nguy hiểm.

2. Uống trà ngay sau bữa ăn

Không chỉ những người trung niên hay cao tuổi, hiện nay rất nhiều bạn trẻ cũng thường uống trà sau khi ăn xong. Chúng ta đều biết trà tốt cho sức khỏe, nhưng nếu uống ngay sau khi ăn lại hoàn toàn phản tác dụng.

Trà cản trở quá trình hấp thụ sắt từ thực phẩm, lâu dài sẽ dẫn đến thiếu sắt trong cơ thể. Hàm lượng axit tannic trong trà cũng ảnh hưởng đến việc hấp thụ protein của dạ dày. Tốt nhất, hãy uống trà sau khi ăn no ít nhất là 30 phút và đừng dùng trà pha quá đặc.

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3. Ăn xong liền vội vã đi đánh răng

Đánh răng là một trong những thói quen cần thiết nhưng bạn không nên làm nó ngay sau khi ăn xong.

Thực tế có rất nhiều thường ăn sáng xong mới đánh răng để tự tin ra ngoài, hoặc ăn tối muộn và vội vã đánh răng rồi đi ngủ. Đây là 1 thói quen tưởng lợi mà vô cùng hại.

Theo các bác sĩ nha khoa, sau khi ăn uống, bạn nên đợi ít nhất 30 phút mới được đánh răng. Bởi vì men răng sẽ trở nên yếu và mềm hơn sau khi bạn ăn uống những thực phẩm có nhiều đường, tinh bột, axit… Do đó, nếu bạn đánh răng ngay, thì có thể khiến men răng bị xói mòn, bị tổn thương nghiêm trọng.

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4. Tập thể dục ngay sau bữa ăn

Khi ăn no, máu trong cơ thể sẽ tập trung đến dạ dày và một số bộ phận khác để thực hiện chức năng tiêu hóa, hấp thu chất dinh dưỡng vào cơ thể. Nếu tập thể dục trong lúc này sẽ khiến nhịp sinh học ổn định của cơ thể bị rối loạn, gây ra hiện tượng đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy, chuột rút, đau bụng, thức ăn không tiêu hóa được sẽ khiến bạn rất khó chịu và không cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động.

Tình trạng này nếu diễn ra trong một thời gian dài sẽ gây viêm loét dạ dày và các bộ phận của hệ tiêu hóa rất nguy hiểm. Thậm chí nếu quá no hoặc đang có các bệnh dạ dày, còn có thể gây đau dạ dày cấp tính, xuất huyết dạ dày đe dọa tính mạng. Chính vì vậy, hãy tập thể dục ít nhất sau khi ăn 2 tiếng để đảm bảo sức khỏe cho cơ thể.

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5. Uống nhiều nước sau khi ăn

Nhiều người có thói quen uống nước ngay sau khi ăn, thế nhưng, thói quen này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa và tăng lượng đường trong máu.

Thời điểm lý tưởng để uống nước là 30 phút trước và sau bữa ăn, điều này giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Trong bữa ăn nếu muốn uống nước canh thì nên uống trước khi ăn cơm. Ngoài ra, bạn có thể uống một chút nước trong khi ăn, nhưng tốt nhất là nước ấm để giúp nuốt thức ăn dễ dàng hơn.

6. Ăn xong vội đi tắm ngay

Sau bữa ăn, thể tích bên trong dạ dày tương đối lớn, trong dạ dày tập trung một lượng máu lớn, lúc này mạch máu toàn cơ thể đang ở trạng thái giãn nở. Nếu tắm ngay sau bữa ăn sẽ gây rối loạn chức năng tiêu hóa.

Chưa kể, tắm trong trạng thái quá no còn tăng nguy cơ đột quỵ, ngất xỉu. Nhất là với những người cao tuổi, có bệnh lý nền về tim mạch - mạch máu não. Do tuần hoàn máu dễ bị rối loạn. Vì vậy, các chuyên gia thường khuyên sau khi ăn xong nên để cho cơ thể thư giãn, nghỉ ngơi nhẹ nhàng, hợp lý khoảng 30 - 60 phút trước khi đi tắm.

7. Đi ngủ ngay sau khi ăn

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Có câu “căng da bụng, chùng da mắt”, nhưng nếu bạn đi ngủ ngay sau khi ăn thì rất có hại cho dạ dày và gây ra các vấn đề sức khỏe khác.

Bởi vì khi mới ăn xong, để tiêu hóa thức ăn máu cần dồn về dạ dày, nhưng ngủ ngay lại khiến hoạt động đẩy máu về dạ dày bị ngưng trệ, khiến thức ăn không thể tiêu hóa hết, sinh sôi vi khuẩn tấn công dạ dày.

Một nghiên cứu của trường Đại học Hy Lạp cũng chỉ ra rằng đi ngủ ngay sau khi ăn có thể làm tăng nguy cơ bị đột quỵ. Ngoài ra, dạ dày sẽ căng to sau khi ăn, nên nếu ngủ ngay cũng khiến dạ dày đè lên cơ hoành, khiến hoạt động của cơ tim bị chèn ép và cản trở, dễ sinh bệnh tim.