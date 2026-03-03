Iran thường hiện lên trên truyền thông với những bản tin chính trị căng thẳng, nhưng ẩn sau bức màn đó là một quốc gia có nền văn hóa rực rỡ và những quy tắc xã hội đầy bất ngờ mà du khách phương Tây thường cảm thấy kinh ngạc khi lần đầu đặt chân đến.

Nghệ thuật lịch sự tinh tế mang tên Taarof

Nếu một người bán hàng từ chối nhận tiền của bạn hoặc một tài xế taxi bảo rằng chuyến đi này là miễn phí, đừng vội tin đó là sự thật. Đây là nét văn hóa Taarof, một hệ thống nghi lễ xã hội phức tạp chi phối mọi tương tác tại Iran.

Taarof yêu cầu con người phải thể hiện sự khiêm tốn và hào phóng cực độ. Trong thực tế, bạn được kỳ vọng sẽ từ chối lời đề nghị đó ít nhất ba lần trước khi đối phương chấp nhận thanh toán. Quy tắc này thấm nhuần vào đời sống đến mức nó tạo ra một mạng lưới giao tiếp lịch sự nhưng cũng đầy ẩn ý mà người nước ngoài phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu hết.

Thiên đường của những người mê dã ngoại

Dù sở hữu những trung tâm mua sắm hiện đại và các nhà hàng sang trọng, người dân Iran vẫn giữ một niềm đam mê mãnh liệt với việc dã ngoại. Vào bất cứ ngày cuối tuần nào, bạn cũng có thể bắt gặp các gia đình trải thảm ngay trên thảm cỏ ven đường, trong công viên hoặc thậm chí là trên vỉa hè rộng rãi để cùng nhau thưởng thức trà và đồ ăn. Đối với họ, việc kết nối với không gian công cộng và tận hưởng không khí ngoài trời là một phần không thể thiếu của đời sống tinh thần, bất kể địa điểm đó có kỳ lạ đến đâu trong mắt khách du lịch.

Thủ phủ của phẫu thuật thẩm mỹ mũi

Một sự thật khá thú vị là Tehran thường được gọi là thủ đô sửa mũi của thế giới. Tại Iran, việc phẫu thuật thẩm mỹ mũi không chỉ là vấn đề làm đẹp mà còn là một biểu tượng của địa vị xã hội và sự giàu có.

Do quy định về trang phục yêu cầu phụ nữ phải che mái tóc và cơ thể, khuôn mặt trở thành điểm nhấn chính để thể hiện cá tính. Không khó để bắt gặp những người trẻ tuổi tự tin đi lại trên phố với miếng băng dán trên mũi, vốn được coi là một niềm tự hào thay vì cần phải che giấu.

Lòng hiếu khách vượt xa mọi kỳ vọng

Nhiều du khách từng đến Iran chia sẻ rằng họ cảm thấy sốc trước sự nồng hậu của người dân địa phương. Việc một người lạ mặt mời bạn về nhà dùng bữa tối, tặng quà hoặc tình nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí suốt cả ngày là điều rất phổ biến. Trong văn hóa Iran, khách đến nhà được coi là món quà của Thượng đế. Sự hiếu khách này đôi khi khiến những người đến từ các xã hội công nghiệp cảm thấy lúng túng, nhưng nó chính là cốt lõi tạo nên sức hút mãnh liệt của vùng đất này.

Lịch Ba Tư và những ngày lễ độc đáo

Trong khi phần lớn thế giới vận hành theo lịch Gregory, Iran sử dụng lịch Hijri mặt trời. Năm mới của họ, gọi là Nowruz, bắt đầu vào ngày xuân phân (thường là ngày 20 hoặc 21 tháng 3). Đây là một lễ hội cổ xưa có nguồn gốc từ hỏa giáo, kéo dài suốt hai tuần với những tập tục như dọn dẹp nhà cửa, trang trí bàn tiệc Haft-sin và đi thăm hỏi họ hàng.

Sự khác biệt về thời gian và cách tính lịch khiến nhịp sống tại Iran luôn mang một màu sắc riêng biệt, tách biệt khỏi sự hối hả chung của toàn cầu. Hiện tại, người Iran đang sống ở năm 1404 theo lịch của mình và sắp đón năm mới.

Quê hương của loại gia vị đắt đỏ nhất thế giới

Iran là nơi sản xuất khoảng 90% lượng nhụy hoa nghệ tây (saffron) trên toàn cầu. Loại gia vị được mệnh danh là vàng đỏ này có giá trị cực cao, đôi khi lên tới hàng chục ngàn USD (khoảng hàng trăm triệu đồng) cho mỗi kg. Saffron hiện diện trong hầu hết mọi khía cạnh của đời sống người Iran, từ những đĩa cơm vàng óng, các loại kem truyền thống cho đến trà thảo mộc. Việc thu hoạch loại hoa này đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối bằng tay, phản ánh sự kiên nhẫn và trân trọng tinh túy thiên nhiên của người dân nơi đây.

Văn hóa trà đạo không giống bất kỳ nơi nào

Người Iran uống trà mọi lúc, mọi nơi, nhưng cách họ thưởng thức lại rất khác biệt. Thay vì hòa tan đường vào tách trà, họ thường đặt một viên đường đá (gọi là Qand) vào miệng, kẹp giữa các răng cửa và uống trà nóng qua viên đường đó. Cách uống này tạo ra một trải nghiệm hương vị tan chậm và độc đáo. Trà tại đây không chỉ là một thức uống mà còn là cái cớ để mọi người ngồi lại, gạt bỏ những lo toan và dành thời gian thực sự cho nhau.