7 điều lạ lùng ở Greenland, càng đọc càng kinh ngạc

Greenland không chỉ là một hòn đảo băng giá đơn thuần mà còn là nơi tồn tại những quy luật cuộc sống đi ngược lại với phần còn lại của thế giới. Dưới đây là những sự thật mới mẻ và thú vị hơn về vùng đất này.

Sở hữu loài động vật sống thọ hơn cả các đế chế

Dưới vùng biển lạnh giá của Greenland là nơi cư ngụ của cá mập Greenland, loài động vật có xương sống sống thọ nhất hành tinh. Các nhà khoa học đã tìm thấy những cá thể có tuổi thọ lên tới 400 năm. Điều này có nghĩa là có những con cá mập đang bơi dưới băng ngày nay đã sinh ra từ trước khi cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu và sống xuyên qua cả hai cuộc Thế chiến.

Đánh bắt cá ngay trên đường băng sân bay

Tại một số thị trấn nhỏ như Uummannaq, khi mùa đông đến và nước biển đóng băng cứng lại, người dân địa phương tận dụng bề mặt băng phẳng để làm đường băng tạm thời cho máy bay nhỏ. Khi không có chuyến bay, chính mặt băng đó lại trở thành nơi người dân đục lỗ để câu cá băng. Đây có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới mà đường băng sân bay cũng đồng thời là một ngư trường.

Nền kinh tế vận hành bằng đá hồng quý hiếm

Greenland đang sở hữu những mỏ đá Ruby và Pink Sapphire có niên đại gần 3 tỷ năm, nằm trong số những mỏ đá quý lâu đời nhất thế giới. Điều đặc biệt là chính phủ cho phép người dân địa phương khai thác thủ công để cải thiện thu nhập. Những viên đá hồng rực rỡ này đang trở thành biểu tượng mới của nền kinh tế Greenland, bên cạnh ngành xuất khẩu tôm và cá truyền thống.

Thủ đô Nuuk và những tòa nhà chung cư khổng lồ giữa hư vô

Nhiều người tưởng tượng Greenland chỉ có những ngôi nhà gỗ nhỏ màu sắc, nhưng thủ đô Nuuk lại đang đô thị hóa mạnh mẽ với những tòa chung cư hiện đại và cao tầng. Khối nhà Blok P từng là tòa nhà lớn nhất đảo, nơi sinh sống của 1% toàn bộ dân số quốc gia này. Việc sống tập trung trong những khối bê tông giữa không gian thiên nhiên hoang sơ tạo ra một cảnh quan kiến trúc cực kỳ tương phản và lạ lẫm.

Đất nước duy nhất mà xe trượt tuyết có biển số riêng

Ở hầu hết mọi nơi, biển số xe dành cho ô tô hoặc xe máy, nhưng ở Greenland, xe trượt tuyết (snowmobile) là phương tiện giao thông chính thức và bắt buộc phải đăng ký biển số như một chiếc xe hơi. Vào mùa đông, khi các vịnh biển đóng băng, những chiếc xe này di chuyển nườm nượp trên mặt băng và có cả những quy tắc giao thông riêng biệt để tránh va chạm trên những cung đường trắng xóa không có vạch kẻ.

Nơi có vườn quốc gia lớn nhất thế giới nhưng không có bóng người

Vườn quốc gia Đông Bắc Greenland có diện tích lớn hơn cả nước Pháp và nước Anh cộng lại, giữ kỷ lục là vườn quốc gia lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nơi này hoàn toàn không có cư dân sinh sống vĩnh viễn, ngoại trừ một số ít các nhà khoa học và lực lượng tuần tra quân sự bằng xe kéo chó. Đây là nơi trú ngụ bảo tồn nguyên vẹn cho gấu Bắc Cực, bò xạ hương và hải tượng trong một môi trường gần như không có dấu chân người.

Môn bóng đá không có cỏ tự nhiên

Dù bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất tại đây, nhưng Greenland không thể gia nhập FIFA vì họ không có đủ sân cỏ tự nhiên đạt tiêu chuẩn do khí hậu quá khắc nghiệt. Thay vào đó, người dân chơi bóng trên các sân cỏ nhân tạo hoặc sân đất cát nằm ngay sát mép nước biển, nơi những tảng băng trôi khổng lồ thường xuyên đi ngang qua khung thành.

