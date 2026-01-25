Ông chủ phát hiện nữ nhân viên giống hệt vợ đã mất, tìm mọi cách gặp bố mẹ cô nhưng vừa thấy liền sụp đổ

Cuộc gặp gỡ khiến ông chủ thành đạt mất kiểm soát

Mùa hè ở Quảng Đông luôn mang theo cảm giác oi bức và nặng nề. Với Trần Minh Viễn, cái nóng ấy dường như đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống, giống như sự cô độc bám riết anh suốt nhiều năm qua.

Ở tuổi 45, Trần Minh Viễn là nhà sáng lập kiêm CEO của Công ty Công nghệ Quang Niên, một doanh nghiệp công nghệ có giá trị hơn 1 tỷ NDT. Trong mắt người ngoài, anh là hình mẫu thành đạt có sự nghiệp vững vàng, tài sản dư dả, quyền lực trong tay. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là khoảng trống không gì bù đắp được kể từ ngày người vợ yêu dấu – Lý Huệ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 6 năm.

Vợ của Trần Minh Viễn – Lý Huệ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 6 năm. (Ảnh: Sohu)

Tai nạn hôm đó xảy ra vào một ngày nắng đẹp. Lý Huệ chỉ định đi họp lớp rồi về sớm. Trần Minh Viễn đang họp nên bỏ lỡ cuộc gọi của vợ. Khi anh gọi lại, đầu dây bên kia đã là giọng nói lạnh lùng từ bệnh viện. Đến nơi, anh chỉ kịp nhìn thấy vợ lần cuối. Tài xế gây tai nạn bỏ trốn, sau đó bị bắt và lĩnh án tù, nhưng bản án ấy không thể đưa Lý Huệ trở về.

Từ đó, Trần Minh Viễn dồn toàn bộ năng lượng vào công việc, dùng bận rộn để khỏa lấp nỗi đau. Cho đến một ngày, số phận bất ngờ đẩy anh vào một cú va chạm khác và lần này không phải tai nạn, mà là cảm xúc.

Trong một buổi phỏng vấn nhân sự cấp quản lý, Trần Minh Viễn lần đầu gặp Hồ Cầm, một ứng viên cho vị trí quản lý marketing. Ngay khoảnh khắc cô bước vào phòng, anh bất giác ngẩng đầu lên… rồi sững người.

Hồ Cầm cũng thích uống nước chanh, cũng ưa màu tím, cũng có thói quen chạy bộ và đặc biệt trên cổ tay cô có một vết bớt hình cánh bướm, giống hệt vết bớt của Lý Huệ. (Ảnh: Sohu)

Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, khóe môi hơi cong khi mỉm cười, tất cả giống Lý Huệ đến bảy, tám phần. Trần Minh Viễn phải cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành buổi phỏng vấn. Hồ Cầm thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng, tư duy sắc sảo, kinh nghiệm dày dạn. Kết quả gần như được quyết định ngay sau đó, cô được nhận vào làm.

Những ngày tiếp theo, Trần Minh Viễn nhận ra các "sự trùng hợp" ngày càng nhiều. Hồ Cầm cũng thích uống nước chanh, cũng ưa màu tím, cũng có thói quen chạy bộ và đặc biệt trên cổ tay cô có một vết bớt hình cánh bướm, giống hệt vết bớt của Lý Huệ.

Lý trí nói với anh rằng đây chỉ là trùng hợp. Nhưng trái tim thì không chịu nghe theo.

Có lúc, Trần Minh Viễn đã tự hỏi: Liệu đây có phải là một dạng "tiếp nối" nào đó của số phận? Một sự an bài mà khoa học không thể lý giải?

Sự thật chỉ được hé lộ trong một cuộc gặp

Cơ hội đến khi công ty tổ chức buổi gặp mặt gia đình nhân viên. Trần Minh Viễn chủ động giao Hồ Cầm phụ trách sự kiện, đồng thời trong lòng thấp thỏm chờ đợi ngày được gặp bố mẹ nuôi của cô.

Khoảnh khắc Hồ Cầm giới thiệu cha mẹ, Trần Minh Viễn đang mỉm cười thì bỗng đông cứng toàn thân.

Khoảnh khắc Hồ Cầm giới thiệu cha mẹ, Trần Minh Viễn đang mỉm cười thì bỗng đông cứng toàn thân. (Ảnh: Sohu)

Người đàn ông đứng trước mặt anh với gương mặt ấy, ánh mắt ấy, anh không thể nhầm. Chính là kẻ đã lái xe trong đêm mưa năm nào, gây tai nạn khiến Lý Huệ tử vong rồi bỏ trốn. Người từng cúi đầu trước vành móng ngựa, bị kết án tù giam.

Căn phòng đông người bỗng trở nên ngột ngạt. Trần Minh Viễn gần như không thở nổi. Máu dồn lên đầu, tai ù đi. Anh buộc phải rời khỏi sự kiện trong trạng thái choáng váng.

Người đàn ông mà anh căm hận suốt nhiều năm… lại chính là cha nuôi của cô gái mang gương mặt vợ anh.

Khi hận thù và lòng trắc ẩn cùng tồn tại

Sau cú sốc ấy, Trần Minh Viễn tránh mặt Hồ Cầm. Anh không biết phải đối diện với cô ra sao. Cô vô tội, nhưng lại là sợi dây nối anh với kẻ đã phá nát cuộc đời mình.

Cuối cùng, anh quyết định tìm về quê nhà của Hồ Cầm ở Thiều Quan. Trong căn nhà cũ kỹ, người đàn ông từng gây tai nạn quỳ xuống trước mặt anh, thừa nhận mọi tội lỗi, nói rằng việc nhận nuôi Hồ Cầm là điều duy nhất giúp ông sống tiếp trong dằn vặt.

Sau cú sốc ấy, Trần Minh Viễn tránh mặt Hồ Cầm. (Ảnh: Sohu)

Ông không cầu xin được tha thứ. Chỉ mong con gái nuôi không phải gánh chịu quá khứ của mình.

Trần Minh Viễn rời đi mà không nói lời oán trách. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh hiểu ra, pháp luật đã trừng phạt người gây tội, còn thù hận chỉ tiếp tục giam cầm chính anh.

Lựa chọn buông bỏ để tiếp tục sống

Sự thật cuối cùng cũng đến tai Hồ Cầm. Cô suy sụp, xin nghỉ việc một thời gian để chăm sóc cha nuôi đang bệnh nặng. Trước khi rời đi, cô nói với Trần Minh Viễn rằng mình không dám xin anh tha thứ, chỉ mong anh sống bình yên.

Một năm sau, Trần Minh Viễn nhận được email từ Hồ Cầm, cô đã sang nước ngoài làm việc, cuộc sống dần ổn định. Người cha nuôi vẫn sống trong day dứt, ghi chép lại mọi lỗi lầm như một cách chuộc tội.

Sự thật cuối cùng cũng đến tai Hồ Cầm. (Ảnh: Sohu)

Trong ngày giỗ vợ, Trần Minh Viễn đứng trước mộ Lý Huệ, lần đầu không còn cảm giác nặng trĩu. Anh hiểu rằng, buông bỏ không phải là quên đi, mà là chọn không để quá khứ tiếp tục tước đoạt hiện tại.

Cuộc đời đôi khi tạo ra những trùng hợp tàn nhẫn đến mức con người tưởng như không thể chịu đựng. Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc ấy, mỗi người phải tự lựa chọn: tiếp tục sống trong hận thù, hay bước tiếp để tìm lấy sự giải thoát cho chính mình.

