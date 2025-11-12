7 cây NASA khuyên trồng

Không gian sống hiện đại thường chứa nhiều chất độc hại từ sơn, nhựa, thiết bị điện tử hay bụi mịn. Theo nghiên cứu Clean Air Study của NASA, một số loại cây có khả năng lọc không khí tự nhiên, loại bỏ các khí độc và tạo bầu không khí trong lành, giúp tinh thần thư giãn và cải thiện sức khỏe. Dưới đây là 7 loài cây được NASA khuyên trồng kèm hướng dẫn chi tiết để tận dụng tối đa lợi ích.

1. Cây lưỡi hổ (Snake Plant)

Lưỡi hổ là một trong những cây lọc khí mạnh mẽ nhất, nổi bật với khả năng loại bỏ formaldehyde, xylene và toluene – các khí độc thường có trong sơn, vật liệu nội thất hay khói thuốc lá. Lá cây mọc thẳng đứng, cứng cáp, vừa trang trí vừa tượng trưng cho năng lượng dương vững chãi, đem lại cảm giác bình an và cân bằng cho ngôi nhà.

Hướng dẫn chăm sóc: Lưỡi hổ là cây ưa bóng và chịu hạn, bạn chỉ cần tưới khi đất khô hoàn toàn, tránh để cây dưới ánh nắng trực tiếp gắt vì lá dễ cháy. Bạn có thể đặt ở góc phòng khách, hành lang hay phòng ngủ, vừa tiết kiệm không gian vừa tận dụng khả năng thanh lọc khí.

2. Hoa lan ý (Peace Lily)

Lan ý không chỉ đẹp với những bông hoa trắng tinh khôi mà còn có khả năng hấp thụ benzene, trichloroethylene, ammonia và một số khí độc khác. Đồng thời, nó giúp cân bằng độ ẩm, mang đến cảm giác dịu mát, thanh bình cho không gian sống. NASA nhận định lan ý đặc biệt hiệu quả trong phòng có máy lạnh hoặc văn phòng kín.

Hướng dẫn chăm sóc: Nên đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp, giữ đất hơi ẩm nhưng không ngập nước. Hoa nở nhiều hơn nếu không gian thông thoáng và sạch sẽ. Khi tưới, phun sương nhẹ lên lá để tăng độ ẩm xung quanh, đồng thời lau lá định kỳ để tránh bụi bám, giúp cây hấp thụ khí độc tốt hơn.

3. Cây trầu bà vàng (Golden Pothos)

Trầu bà vàng là loài cây leo dễ trồng, thích nghi tốt với ánh sáng yếu, thích hợp cho các không gian trong nhà thiếu ánh sáng tự nhiên. Nó giúp loại bỏ các khí độc và cải thiện chất lượng không khí, đặc biệt là formaldehyde.

Hướng dẫn chăm sóc: Tưới cây khi đất hơi khô, định kỳ cắt tỉa những nhánh quá dài để tránh rối rắm. Bạn có thể treo cây trên cao hoặc đặt trên kệ để lá rủ xuống tạo điểm nhấn xanh mát. Đây là loại cây lý tưởng cho phòng khách hoặc phòng làm việc, vừa đẹp vừa lọc không khí hiệu quả.

4. Cây thường xuân Anh (English Ivy)

Thường xuân Anh được NASA khuyến nghị nhờ khả năng giảm nấm mốc và loại bỏ benzene, formaldehyde. Cây này phù hợp với những ngôi nhà có độ ẩm cao, hoặc những khu vực dễ hình thành mốc.

Hướng dẫn chăm sóc: Đặt cây nơi ánh sáng trung bình, đất thoát nước tốt, tưới vừa phải để tránh thối rễ. Bạn nên cắt tỉa định kỳ để kiểm soát kích thước và hình dáng cây. Treo trong phòng ngủ hay phòng khách sẽ vừa giúp trang trí vừa duy trì không khí trong lành, giảm vi khuẩn và nấm mốc.

5. Cây dứa cảnh (Areca Palm)

Dứa cảnh nổi bật với khả năng làm ẩm tự nhiên, loại bỏ khí độc và tạo không gian trong lành. Đây là cây lý tưởng cho phòng máy lạnh, phòng ngủ hoặc phòng làm việc. Lá xanh mướt mang lại cảm giác dịu mắt, tinh thần thoải mái và tăng tính thẩm mỹ cho không gian.

Hướng dẫn chăm sóc: Đặt cây nơi ánh sáng gián tiếp, tránh ánh nắng trực tiếp. Giữ đất hơi ẩm và phun sương lên lá một vài lần mỗi tuần để duy trì độ ẩm không khí xung quanh. Đây là cây lớn, nên để trên sàn hoặc chậu cao, phù hợp cho phòng khách hoặc góc phòng rộng.

6. Cây lưỡi rắn đỏ (Red-edged Dracaena)

Dracaena marginata nổi bật với lá dài viền đỏ rực, giúp lọc xylene, toluene và formaldehyde, đồng thời tạo điểm nhấn hiện đại cho nội thất. Nó cũng giúp giảm mệt mỏi khi làm việc với máy tính hay trong môi trường kín.

Hướng dẫn chăm sóc: Đặt nơi ánh sáng trung bình, tránh nắng gắt trực tiếp, tưới đất vừa đủ, lau sạch lá để giữ khả năng hấp thụ khí độc. Cây thích hợp đặt trong phòng khách, phòng làm việc hoặc gần cửa sổ, vừa trang trí vừa lọc khí.

7. Lô hội (Aloe Vera)

Lô hội nổi tiếng nhờ công dụng làm đẹp, nhưng NASA cũng khẳng định đây là cây lọc không khí xuất sắc, loại bỏ formaldehyde và benzene. Nó dễ trồng, chịu hạn tốt và tạo cảm giác thư giãn khi nhìn ngắm.

Hướng dẫn chăm sóc: Đặt nơi ánh sáng gián tiếp, đất thoát nước tốt, tưới ít để tránh ngập úng. Lô hội nhỏ gọn, thích hợp đặt trên bàn làm việc, kệ bếp hoặc cửa sổ. Ngoài việc lọc khí, nhựa lô hội còn có thể sử dụng trong chăm sóc da nếu cần.