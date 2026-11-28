R-17 Elbrus hay còn được biết đến với tên gọi Scud, là một trong những vũ khí nổi tiếng nhất do Liên Xô chế tạo.

Cách đây 65 năm, các cuộc thử nghiệm bay đối với tên lửa R-17 thuộc tổ hợp 9K72 Elbrus, được NATO biết đến nhiều hơn với tên gọi Scud, đã được hoàn tất tại bãi thử Kapustin Yar.

Tổng cộng có 32 lần phóng thử được thực hiện. Sau khi hoàn thành, thiết kế này được khuyến nghị chấp nhận. Việc sản xuất hàng loạt tên lửa Scud ở Liên Xô bắt đầu từ năm 1961, tiếp tục cho đến năm 1987.

Đây là tên lửa đạn đạo một tầng sử dụng nhiên liệu lỏng, được binh lính đặt biệt danh "dầu hỏa", có trọng lượng 5.864kg, trong đó 2.919kg là chất oxy hóa và 822kg là nhiên liệu. Chiều dài của quả đạn là 11,164m, và đường kính thân 0,88m.

Đầu đạn có trọng lượng lên tới 987kg. Chúng có thể là loại nổ mạnh, hóa học hoặc hạt nhân thuộc nhiều biến thể khác nhau - theo nguồn tin công khai, sức công phá của chúng dao động từ 10 đến 500 kiloton. Tầm bắn của tên lửa Scud đạt tới con số 300km.

Thiết kế ban đầu của bệ phóng tên lửa Scud khác với phiên bản mà mọi người hiện nay đều biết đến. Nền tảng của nó là khung gầm bánh xích 2P19 dựa trên pháo tự hành ISU-152K.

Trọng lượng của hệ thống ở mức 42,5 tấn, công suất động cơ là 520 mã lực. Tốc độ tối đa trên đường đạt tới 40km/h, dự trữ nhiên liệu cho tầm hoạt động 500km.

Một sự thật thú vị - 4 trong số những chiếc xe bánh xích này đã tham gia cuộc diễu hành trên Quảng trường Đỏ, thậm chí trước khi chúng được chính thức đưa vào phục vụ - vào ngày 7/11/1961.

Phiên bản bánh lốp cũng được phát triển song song. Ban đầu dựa trên xe MAZ-537, sau đó các kỹ sư quyết định sử dụng MAZ-543P, với cabin bằng sợi thủy tinh, được chia đôi đặc trưng làm nơi chứa tên lửa. Phiên bản này được đưa vào phục vụ năm 1967 và lần đầu tiên ra mắt tại lễ duyệt binh kỷ niệm ở Moskva.

Trọng lượng của hệ thống bao gồm cả tên lửa ở mức 37 tấn. Khung xe MAZ-543P có công suất động cơ 525 mã lực. Tầm hoạt động: trên đường cao tốc - 650km, trên đường xấu - 500km.

Bệ phóng tên lửa Scud trên khung gầm MAZ-543P.

Các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật này đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều cuộc xung đột quân sự. Những lô hàng đầu tiên được giao ra nước ngoài là tới Ai Cập vào năm 1971. Hai năm sau, trong Chiến tranh tháng Mười, chúng đã được sử dụng trong chiến đấu.

Trong cuộc chiến giữa Iraq và Iran, quân đội của cả hai nước đều sử dụng loại vũ khí này. Sau đó vào năm 1991, Tổng thống Saddam Hussein đã sử dụng những nguyên mẫu sản xuất trong nước để tấn công Israel và Saudi Arabia.

Theo ghi nhận, hệ thống phòng thủ MIM-104 Patriot của Mỹ được sử dụng vào thời điểm đó không thể bắn hạ được bất kỳ mục tiêu nào, chứng minh tính lợi hại của một vũ khí không còn được xem là tiên tiến.

Tên lửa R-17 cũng được sử dụng ở Afghanistan, trong các cuộc nội chiến ở Yemen và Syria. Những hệ thống và tên lửa còn lại vào đầu thế kỷ mới đã được Quân đội Nga sử dụng trong các sự kiện ở Bắc Kavkaz. Hiện nay Elbrus vẫn đang được sử dụng nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Theo Rossiyskaya Gazeta