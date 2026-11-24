Anh vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với 65 chiếc xe tăng Challenger 2 không được nâng cấp lên tiêu chuẩn Challenger 3.

Xe tăng Challenger 2.

Chuyên trang quân sự Defense Express đã nhiều lần đưa tin về chương trình Challenger 3 của Anh. Chương trình này bao gồm việc nâng cấp 148 xe tăng Challenger 2 lên tiêu chuẩn mới và liên tục phải đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật khác nhau.

Điều này đương nhiên đặt ra câu hỏi sau: Vì Anh không có kế hoạch nâng cấp 65 xe tăng Challenger 2, để chúng trở thành thiết bị dư thừa, liệu những chiếc xe này có thể được chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng đã nhận được 14 xe tăng chiến đấu chủ lực loại này vào năm 2023 hay không?

Vấn đề này được tiết lộ sau một báo cáo của Tạp chí Quốc phòng Anh, trong đó lưu ý Bộ Quốc phòng Anh vẫn chưa quyết định cách xử lý các xe tăng Challenger 2 không nằm trong kế hoạch nâng cấp lên tiêu chuẩn Challenger 3.

Đồng thời, con số 137 xe tăng Challenger 2 dư thừa cũng được nhắc đến, kể cả bởi một nghị sĩ đảng Bảo thủ. Tuy nhiên, nguồn gốc của con số này không rõ ràng và có thể chỉ là một sai sót của vị nghị sĩ đó.

Hiện quân đội Anh đang vận hành 213 xe tăng Challenger 2, và trừ đi 148 chiếc dự kiến được nâng cấp lên tiêu chuẩn Challenger 3, còn lại chính xác 65 xe tăng.

Cũng cần lưu ý những người ủng hộ việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine đã đề xuất sử dụng những xe tăng Challenger 2 này làm nguồn phụ tùng thay thế cho Lực lượng vũ trang Ukraine hoặc chuyển giao chúng cho Ukraine để sử dụng trong hoạt động tác chiến.

Ý tưởng chuyển giao một số xe tăng để sử dụng trong chiến đấu và số còn lại làm nguồn cung cấp phụ tùng được cho là hoàn toàn khả thi.

Một cách tiếp cận tương tự đã được áp dụng với pháo tự hành AS90 của Anh cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine, một số trong đó được cho là sẽ bị tháo dỡ để cung cấp phụ tùng cho các xe còn lại.

Tuy nhiên, giả định chung rằng nếu các đối tác của Ukraine có thiết bị dư thừa, thì Ukraine có cần chúng nữa hay không.

Một trong những lý do là những thiết bị đó có thể ở trong tình trạng kỹ thuật kém và không phù hợp với yêu cầu của các hoạt động tác chiến cường độ cao trong một cuộc chiến tranh toàn diện như tại Ukraine hiện nay.

Ukraine đã từng đối mặt với lựa chọn tương tự. Một ví dụ là quyết định từ chối lời đề nghị của Úc về trực thăng tấn công Eurocopter Tiger, loại trực thăng đang được loại bỏ dần để thay thế bằng AH-64E Apache.

Điều này có thể trở thành một tiền lệ đặc biệt quan trọng khi xem xét điều gì sẽ xảy ra với số lượng xe tăng Challenger 2 dư thừa của Anh.