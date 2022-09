6 thiếu niên ở TP HCM đi "thanh toán" đối thủ tại Bình Dương

Ngày 15-9, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, TP HCM cho biết vừa phối hợp với Công an phường Tam Bình ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thiếu niên hẹn thanh toán nhau.

Nhóm thiếu niên tại Công an phường Tam Bình

Theo đó, khoảng 20 giờ tối 14-9, công an nhận tin báo 6 thiếu niên (4 nam, 2 nữ) đi xe máy cầm theo hung khí di chuyển từ tỉnh Bình Dương đến địa bàn phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức. Ngay lập tức, trinh sát phối hợp với lực lượng Công an phường Tam Bình vào cuộc theo dõi.

Trinh sát áp sát nhóm thiếu niên ở khu vực chợ đầu mối

Khi nhóm thiếu niên đến khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức thì bị tổ công tác kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe máy nhóm này có nhiều hung khí như mã tấu, tuýp sắt và dao bấm...

Hung khí công an thu giữ

Tại cơ quan công an, bước đầu những thiếu niên khai có xích mích với một nhóm khác trên mạng xã hội nên hẹn nhau đến một khu vực thuộc địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến điểm hẹn thì nhóm kia không có mặt nên nhóm thiếu niên này di chuyển về địa bàn TP Thủ Đức, đến khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức để tiếp tục hẹn quyết chiến thì gặp công an...