Chiều ngày 14/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Chiên (sinh năm 1977, trú tại tổ 6, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 341 Bộ Luật hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Hồng Chiên là người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực môi trường. Năm 2022, Nguyễn Thị Hồng Chiên đứng ra thành lập Công ty TNHH Công nghệ và Môi trường Hòa Bình có địa chỉ tại tổ 6, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình lấy tên chồng là ông Đỗ C.D. (sinh năm 1966) làm Giám đốc.

Công an đọc các quyết định với bị can Nguyễn Thị Hồng Chiên - Ảnh: Công an tỉnh Hoà Bình

Cơ quan CSĐT xác định bị can Chiên là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty. Mặc dù, Công ty không đảm bảo về năng lực nhân sự trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhưng Chiên đã sử dụng bằng cấp, chứng chỉ của các cá nhân đã từng tham gia lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với Công ty để hoàn thiện hợp đồng, hoàn thiện hồ sơ năng lực gửi cho các chủ đầu tư nhằm chứng minh năng lực.

Mục đích của Chiên là để được chỉ định thầu và trực tiếp ký giả chữ ký của các chuyên gia vào 03 báo cáo đánh giá tác động môi trường tại các dự án công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để hoàn thiện trình thẩm định, phê duyệt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.