Công an tỉnh Hoà Bình tối 13/2 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trương Thị Vinh (sinh năm 1980, trú tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội Trốn thuế quy định tại Điều 200 Bộ Luật Hình sự.

Vào cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trương Thị Vinh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Hai thành viên VK Market.

Công an đọc các quyết định đối với Trương Thị Vinh - Ảnh: CA tỉnh Hoà Bình

Kết quả điều tra của Phòng cảnh sát kinh tế và môi trường xác định vào năm 2023, Trương Thị Vinh với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hai thành viên VK Market đã chỉ đạo và thực hiện buôn bán, kinh doanh hàng hóa online có hành vi trốn thuế gây thất thoát cho ngân sách nhà nước trên 1,8 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.