Khởi tố Nguyễn Thị Kim Uyên và Bùi Quang Minh

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố thêm 02 bị can trong vụ án về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Công an tỉnh khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Kim Uyên (sinh năm 1978, trú tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) và Bùi Quang Minh (sinh năm 1982, trú tại phường Dĩ An, TP.Dĩ An) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 6/2022, Nguyễn Thị Kim Uyên thông qua đối tượng môi giới Ngô Việt Thanh đã mua 34 hóa đơn GTGT không kèm theo hàng hóa từ Nguyễn Thị Thu Trinh (sinh năm 1986, ngụ TP.Dĩ An). Sau đó, Uyên bán lại các hóa đơn này cho nhiều công ty khác nhằm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cùng thời điểm, Bùi Quang Minh cũng liên hệ với Nguyễn Thị Thu Trinh để mua 45 hóa đơn GTGT không kèm hàng hóa. Minh sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa hàng hóa của công ty mình và bán lại cho các đối tượng khác tại Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Nguyễn Thị Thu Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu, thành lập các công ty "ma" để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT trái phép. Trong đó, Thanh đóng vai trò môi giới, kết nối giữa Trinh và các đối tượng có nhu cầu mua bán hóa đơn.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án, bao gồm: Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên. Các bị can bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Kim Uyên (trái) và Bùi Quang Minh - Ảnh: CA Bình Dương

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định pháp luật. Việc triệt phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT trái phép này góp phần quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm kinh tế, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn trái phép cần sớm ra trình diện và hợp tác với cơ quan chức năng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.