6 quả tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Iskander của Lực lượng Vũ trang Nga đánh xuống mục tiêu ở Kiev thì còi báo động Ukraine mới kịp vang lên.

Trong vụ không kích của Nga vào thủ đô của Ukraine ngày 11/7, một loạt vụ nổ đã làm rung chuyển Kiev sau khi một nhóm tên lửa đạn đạo rơi xuống và sau đó lệnh báo động không kích mới được ban hành.

Nguyên nhân do lực lượng Nga đã di chuyển các bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Iskander-M đến gần biên giới Ukraine ở vùng Bryansk.

Thông tin này được Serhiy Bratchuk, người phát ngôn của nhóm quân phía Nam thuộc Quân đội Tình nguyện Ukraine (do Dmytro Yarosh, cựu thủ lĩnh tổ chức cực đoan Right Sector thành lập), công bố trên kênh truyền hình Kiev-24.

Ông lưu ý tên lửa đạn đạo khó bị radar phát hiện hơn so với tên lửa hành trình; hơn nữa, tốc độ của tên lửa đạn đạo cao hơn đáng kể so với tên lửa hành trình, do đó thời gian phản ứng của hệ thống phòng không ngắn hơn.

Việc Nga tái triển khai hệ thống tên lửa Iskander tới khu vực giáp với biên giới Ukraine hơn sẽ cho phép loại tên lửa đạn đạo tiên tiến này vươn tới Kiev nhanh hơn trước đây.

“Đối phương hiện đã triển khai các bệ phóng thích hợp đến khu vực biên giới vùng Bryansk của Nga, điều này đã rút ngắn thời gian tiếp cận. Và quan trọng hơn, tên lửa đạn đạo khó bị phát hiện, thậm chí còn kém hơn cả tên lửa hành trình khi bắt đầu phóng", ông Serhiy Bratchuk nói.

Do đó, còi báo động không kích chỉ vang lên sau khi tên lửa lao xuống mục tiêu và những vụ nổ đầu tiên làm rung chuyển thủ đô.

Theo ông, để chống lại hiệu quả các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev, Lực lượng Vũ trang Ukraine phải vô hiệu hóa các bệ phóng Iskander-M trước khi Lực lượng Tên lửa Nga sử dụng chúng.

Ông nhấn mạnh cho đến khi điều này xảy ra, các cuộc tấn công sẽ tiếp tục, không chỉ vào Kiev mà còn vào các thành phố khác của Ukraine nằm trong tầm bắn của chúng.

Trước đó, Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng thừa nhận trong cuộc tấn công vào đêm ngày 11/7 của Lực lượng Vũ trang Nga, hệ thống phòng không Ukraine đã không bắn hạ được bất kỳ tên lửa đạn đạo Iskander-M nào trong số 6 quả tên lửa.