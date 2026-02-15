6 năm tích góp được 500 triệu đồng để mua nhà, lúc đặt cọc cô gái bàng hoàng phát hiện tài khoản chỉ còn 10k: Sự thật đau lòng!

6 năm chắt chiu cho giấc mơ an cư

Tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), một cô gái sau khi làm việc vất vả sáu năm đã tích góp được 140.000 NDT (khoảng 525 triệu đồng) để mua nhà, nhưng sau đó cô vô cùng bất ngờ khi phát hiện tài khoản chỉ còn 3 NDT (khoảng 10.000 đồng).

Được biết, cô gái này xuất thân từ một vùng nông thôn. Do không được học hành nhiều, năm 19 tuổi cô đã theo người đồng hương rời xa quê hương đi làm thuê, cô lần lượt làm việc tại nhà máy điện tử, xưởng may và siêu thị, đảm nhận những công việc chân tay vất vả và tốn nhiều thời gian nhất.

Cô hiểu rõ rằng bản thân không có chỗ dựa hay hậu thuẫn, nhưng trong lòng cô luôn nuôi một quyết tâm mạnh mẽ, cô đặt ra mục tiêu phấn đấu là phải sở hữu một căn nhà của riêng mình. Theo cô, có nhà riêng sẽ không còn phải sống nhờ người khác hay chịu cảnh nhìn sắc mặt người ta; khi kết hôn sau này cũng có thể có một mái ấm đàng hoàng, không phải chịu nhiều thiệt thòi.

Để thực hiện mục tiêu ấy, cô sống vô cùng tằn tiện, gần như không tiêu xài hoang phí. Ngày thường cô không nỡ gọi đồ ăn bên ngoài, bữa nào cũng tự nấu để cầm hơi; quần áo chỉ mua loại rẻ nhất, hiếm khi sắm thêm đồ mới cho bản thân; ngay cả chiếc điện thoại cũng là mẫu cũ đã dùng bốn năm, màn hình nứt vỡ vẫn không đành thay mới.

Sau sáu năm chắt chiu từng đồng, số tiền tiết kiệm của cô vừa tròn 140.000 NDT (khoảng 525 triệu đồng), đủ để đặt cọc mua một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ tại huyện lỵ.

Tiền tiết kiệm “bốc hơi”, sự thật gây sốc phía sau

Cách đây không lâu, cô gái đã đặc biệt xin nghỉ làm để đến huyện lỵ xem nhà. Trước đó, cô đã chọn sẵn một căn hộ nhỏ có bố cục vuông vắn, giá cả phù hợp. Sau khi trao đổi xong với nhân viên tư vấn, cô dự định kiểm tra số dư ngân hàng ngay tại chỗ, xác nhận chính xác rồi sẽ đặt cọc và ký giấy đăng ký mua nhà.

Thế nhưng, khi mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, con số hiển thị trên màn hình khiến cô vô cùng sững sờ - trong tài khoản chỉ còn lại 3 NDT (khoảng 10.000 đồng), thay vì số tiền 140.000 NDT như cô vẫn nghĩ.

Ban đầu cô tưởng điện thoại gặp trục trặc nên liên tục làm mới trang, thoát ra đăng nhập lại nhiều lần, nhưng số dư vẫn không thay đổi. Trong cơn hoảng loạn, cô lập tức gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để hỏi rõ.

Sau khi kiểm tra, phía ngân hàng thông báo rằng số tiền trong tài khoản của cô đã bị chuyển đi làm ba lần, trong đó giao dịch cuối cùng diễn ra vào chiều hôm trước. Do cô chưa từng chủ động chuyển khoản hay ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản, việc số tiền lớn này đột nhiên biến mất khiến cô rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ.

Sau khi bình tĩnh nhớ lại, cô gái chợt nghĩ đến lần duy nhất gần đây mình về quê và vô tình để quên thẻ ngân hàng ở nhà. Khi đó, cha mẹ từng hỏi thẻ dùng để làm gì, cô chỉ thuận miệng trả lời là để gửi tiền lương mà không suy nghĩ nhiều.

Ngay sau đó, cô lập tức liên lạc với cha mẹ để truy hỏi tung tích khoản tiền tiết kiệm. Ban đầu, họ còn quanh co chối bỏ. Mãi đến khi cô đưa ra bản ghi giao dịch chuyển khoản của ngân hàng, hai người mới buộc phải nói ra sự thật.

Hóa ra, thời gian gần đây em trai cô đang có bạn gái. Em trai cô cho rằng không có ô tô sẽ thấy mất mặt với bạn gái, lại lo bạn gái vì thế mà chia tay nên cậu ta liên tục khóc lóc, gây sức ép với cha mẹ, đòi mua một chiếc Audi. Cha mẹ vốn rất chiều con trai nhưng không đủ khả năng xoay xở số tiền lớn như vậy, nên đã nghĩ đến khoản tiền tiết kiệm mà con gái từng nhắc tới.

Sau lần nhìn thấy thẻ ngân hàng con gái để quên ở nhà, họ âm thầm ghi lại số thẻ, rồi khi con gái về thăm nhà, họ đã lén lấy mã xác thực trên điện thoại. Chỉ trong ba lần chuyển khoản, họ đã rút đi gần hết số tiền để trả tiền đặt cọc mua Audi cho con trai, đồng thời làm thủ tục vay phần còn lại.

Làn sóng tranh luận về tình thân và tư tưởng trọng nam khinh nữ

Trong suy nghĩ của cha mẹ, với vai trò là chị gái, việc con gái giúp đỡ em trai là điều đương nhiên; em trai đang yêu đương, tính chuyện lập gia đình nên mua ô tô được xem là nhu cầu cấp thiết. Còn con gái vẫn còn trẻ, chuyện mua nhà có thể chờ thêm, sau này đi làm kiếm tiền rồi tích góp dần cũng được.

Họ chưa từng nghĩ rằng khoản tiền ấy là thành quả của sáu năm chắt chiu từng đồng, đánh đổi bằng tuổi trẻ và mồ hôi của con gái; đó không chỉ là giấc mơ về một căn nhà, mà còn là toàn bộ hy vọng cô gửi gắm cho cuộc sống tương lai.

Sau khi sự việc được cô gái đăng tải lên mạng, câu chuyện nhanh chóng làm dậy sóng dư luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, đồng thời chia sẻ quan điểm của mình.

Có người để lại lời nhắn rằng họ rất xót xa cho cô gái, khi tâm huyết 6 năm bị chính cha mẹ ruột vô tình phung phí; tư tưởng trọng nam khinh nữ gây tổn thương quá lớn cho cô gái. Con gái vốn dĩ không phải là “cây ATM” của cha mẹ, càng không phải là “bàn đạp” để em trai bước lên.

Một số cư dân mạng khác cũng nhắc nhở rằng tiền của bản thân nhất định phải được bảo quản cẩn thận; ngay cả khi đối diện với người thân cũng cần giữ sự cảnh giác, không nên dễ dàng để lộ thông tin thẻ ngân hàng hay mật khẩu, nếu không người chịu tổn thương cuối cùng vẫn là chính mình.