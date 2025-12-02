Theo số liệu mới từ Tổng cục Hải Quan, tính lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2025 đạt hơn 801 tỷ USD, chính thức vượt qua kỷ lục cả năm 2024 (786,29 tỷ USD).

Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, vượt qua cả dự báo 800 tỷ USD mà Bộ Công Thương đưa ra hồi tháng 9/2025.

Với con số này, Việt Nam đã chính thức gia nhập nhóm Top 15 quốc gia có kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới.

Với thành tích ấn tượng trên, mục tiêu cán mốc 900 tỷ USD tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong cả năm 2025 của nước ta đang trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết.

6 mặt hàng xuất khẩu tỷ USD của Việt Nam - Lập loạt đỉnh mới

Trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của nước ta đạt 410,28 tỷ USD (tương đương hơn 10,8 triệu tỷ VND tính theo tỷ giá hiện tại).

Để có được con số đáng mừng này, Việt Nam đã cung cấp những mặt hàng chinh phục được nhiều thị trường khắt khe trên toàn thế giới, trong đó có 6 "ngôi sao xuất khẩu tỷ USD", bao gồm:

Điện tử: Lập đỉnh mới so với 2024. Tổng trị giá xuất khẩu toàn ngành điện tử đạt gần 143 tỷ USD. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 92,13 tỷ USD.

Cà phê: Lập đỉnh mới so với 2024. Lũy kế từ đầu năm đến 15/11/2025, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 7,64 tỷ USD.

Sầu riêng: Lập đỉnh mới so với 2024. Tính lũy kế 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng vượt mức kỷ lục 3,2 tỷ USD.

Hạt điều: Lập đỉnh mới so với 2024. Tính lũy kế đến 15/11, kim ngạch xuất khẩu hạt điều đạt 4,51 tỷ USD.

Ảnh minh họa.

Hạt tiêu: Lập đỉnh mới so với các năm trước. Tính Lũy kế đến ngày 15/11/2025, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu các loại đạt 1,44 tỷ USD.

Tôm hùm: Lập đỉnh hiếm so với cùng kỳ 2024. Tính lũy kế 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tôm hùm đạt kỷ lục 712 triệu USD.

Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế khắt khe

Trong số những "ngôi sao xuất khẩu" của Việt Nam này, tôm hùm được đánh giá là điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2025.

Hiệp Hội Xuất Khẩu Và Chế Biến Thủy Sản Việt Nam (VASEP) nhận định, con số 712 triệu USD, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2024, là mức tăng hiếm có đối với một nhóm thủy sản đơn lẻ. Trong cơ cấu mặt hàng, tôm hùm xanh giữ vai trò chủ lực khi chiếm 98% tổng kim ngạch với giá trị 700 triệu USD.

Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) là thị trường ưa chuộng "kho báu dưới nước" này của Việt Nam hơn cả. Trong 10 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc chi hơn 700 triệu USD để nhập khẩu tôm hùm của nước ta.

Điểm chung của phần lớn các mặt hàng xuất khẩu quan trọng này của Việt Nam chính là việc đáp ứng được loạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, bền vững môi trường và truy xuất nguồn gốc...

Những tiêu chuẩn này không chỉ giúp mặt hàng của Việt Nam "đi thẳng" vào các thị trường lớn (EU, Mỹ, Trung Quốc...) mà còn nâng cao giá trị sản phẩm, tăng giá xuất khẩu.

Riêng tôm hùm tại Việt Nam để xuất khẩu thành công, quy trình nuôi phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế (như HACCP...), truy xuất nguồn gốc rõ ràng, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Trong đó, chứng nhận HACCP (Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm mang tính phòng ngừa, giúp nhận diện, đánh giá và kiểm soát các mối nguy tiềm ẩn trong suốt quá trình sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm.

HACCP nhằm mục đích đảm bảo sản phẩm không có dư lượng kháng sinh, kim loại nặng, vi sinh vật gây hại…

Các tiêu chuẩn khác như GlobalGAP hay BAP (Best Aquaculture Practices - Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất) do Liên minh Nuôi trồng Thủy sản Toàn cầu (GAA) xây dựng để đảm bảo an toàn thực phẩm, môi trường, trách nhiệm xã hội và phúc lợi động vật... sẽ giúp tôm hùm nói riêng và các mặt hàng thủy sản Việt Nam nói chung vươn xa ra thế giới.