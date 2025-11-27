Ảnh gốc: Coteccons

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cấp bách, ngành xây dựng – một trong những lĩnh vực tiêu thụ tài nguyên và phát thải khí nhà kính lớn – đang đối mặt với thách thức lớn về quản lý chất thải và phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, Coteccons, tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam, đã nhanh chóng áp dụng mô hình 3R (Reduce – Reuse – Recycle) như một giải pháp toàn diện, không chỉ giảm thiểu tác động môi trường mà còn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Tại Coteccons chúng tôi tin rằng, một công trình vĩ đại không chỉ nằm ở sự tráng lệ bên ngoài mà phải vững chãi theo dấu ấn của thời gian. Không phải xây từ gạch vữa, cốt lõi mỗi công trình được chúng tôi xây bằng tâm, tầm, tín và trí. Chúng tôi theo đuổi ước mơ, dồn hết tâm huyết để kiến tạo nên những cuộc sống mới.

Nguyên tắc 3R (Reduce – Reuse – Recycle) được Coteccons thiết lập và triển khai từ năm 2022 như một trong những định hướng cụ thể để giảm thiểu rác thải, chất thải và các tác động đến môi trường xuyên suốt chuỗi giá trị, từ thiết kế đến thi công và vận hành dự án. Mục tiêu nhằm giảm thiểu rác thải, cho các nguyên vật liệu một vòng đời khép kín.

Reduce – Reuse – Recycle có gì?

Reduce (Giảm thiểu): Tập trung vào việc tối ưu hóa tài nguyên ngay từ giai đoạn lập kế hoạch. Bằng cách áp dụng công nghệ BIM (Building Information Modeling) và phương pháp xây dựng fast-track (thiết kế đồng thời với thi công).

Coteccons ưu tiên sử dụng các sản phẩm có thể phân hủy sinh học bất cứ khi nào có thể để tiếp tục giảm tác động của chúng tôi đối với môi trường.

Ảnh gốc: Coteccons

Reuse (Tái sử dụng): Nguyên tắc khuyến khích sử dụng lại vật liệu tại chỗ hoặc trong các dự án khác. Coteccons đã xây dựng hệ thống phân loại chất thải tại công trường, nơi bê tông thừa, kim loại và gỗ được thu gom để tái sử dụng làm nền móng phụ hoặc vật liệu trang trí.

Recycle (Tái chế): Hoàn thiện vòng lặp bằng cách chuyển hóa chất thải thành nguyên liệu mới. Coteccons hợp tác chặt chẽ với các đơn vị chuyên ngành để xử lý nhựa, kim loại và giấy thải, góp phần vào mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

Mô hình 3R được Coteccons áp dụng từ văn phòng đến công trường

Với mục tiêu triển khai sâu rộng hơn nữa mô hình 3R, Coteccons đã áp dụng 3R từ văn phòng đến công trường:

• Đối với khối văn phòng, lượng nước, giấy, điện hay hộp xốp nhựa được sử dụng luôn được ghi nhận về số lượng cắt giảm, tiết kiệm hay tái sử dụng rõ ràng và thống kê lại theo quý. Tòa nhà trụ sở chính của Coteccons ở TP. Hồ Chí Minh cũng thiết lập hệ thống tái sử dụng nước thải từ hệ thống làm lạnh cho việc tưới cây và tối đa hóa việc sử dụng năng lượng mặt trời.

Ảnh gốc: Coteccons

• Coteccons, từ văn phòng đến công trường không còn sử dụng nước đóng chai hay cốc nhựa, mà thay thế bằng những bình nước cỡ lớn và cốc thuỷ tinh dùng nhiều lần.

• Dự án "Nhà mình" tận dụng những vật liệu xây dựng như sơn, xi măng dư thừa từ các công trình đã hoàn thiện để sử dụng cho nhu cầu chỉnh trang, làm đẹp các công trình công cộng hoặc nhà dân ở những vùng khó khăn do dự án hỗ trợ.

• Coteccons và Unicons phối hợp triển khai chương trình "Thu hồi pin bảo vệ Trái Đất xanh" với kết quả trong vòng 18 ngày, đã thu hồi được hơn 7.000 viên pin cũ để tái chế và tái sử dụng.

• Khối công trường cũng áp dụng tối đa nguyên tắc 3R trong quá trình xây dựng, qua tất cả công đoạn, từ chọn giải pháp, kết cấu, hoàn thiện, cơ điện…

Một số sáng kiến nổi bật thực hiện chỉ tiêu 3R của các công trường như tái chế vật liệu từ chất thải cơ điện, kim loại từ dây điện, sử dụng triệt để sơn nước thừa từ các công trình hoàn thiện cho dự án thiện nguyện "Nhà mình", dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải định kỳ với chương trình Green Day…

"Xây Tết" của Coteccons đã vinh dự nhận Giải hạng mục Ý tưởng tại Human Act Prize 2024. Ảnh: Coteccons



Sự thành công của mô hình 3R không chỉ nằm ở con số mà còn ở tác động xã hội. Coteccons liên kết 3R với các chương trình cộng đồng, như Dự án "Xây Tết" triển khai trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2023, mang đến mùa xuân tươm tất và ấm áp cho hàng chục ngàn công nhân xây dựng – lực lượng lao động của nhà thầu phụ, nhà cung cấp đang làm việc tại công trường Coteccons.

Đó là lý do, "Xây Tết" đã vinh dự nhận Giải hạng mục Ý tưởng tại Human Act Prize 2024, giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các dự án bền vững vì con người, xã hội và hành tinh.