Everllence B&W ME-LGIM - chính là động cơ hai thì nhiên liệu kép đầu tiên trên thế giới có khả năng vận hành bằng cả methanol và nhiên liệu hàng hải thông thường, báo chí phương Tây thông tin vào tháng 11/2025.

Với chiều cao gần 10 mét và công suất đầu ra khổng lồ 10.320 kW - tương đương với 112 chiếc xe hơi gia đình - động cơ B&W ME-LGIM đang góp phần thúc đẩy tham vọng khử carbon của ngành vận tải biển toàn cầu.

Động cơ Everllence B&W ME-LGIM. Nguồn: Everllence



Nhà sản xuất động cơ Đức Everllence (trước đây là MAN Energy Solutions) đã hoàn thành việc mà họ gọi là "lần đầu tiên trên thế giới" chuyển đổi động cơ hai thì của mình sang chạy bằng nhiên liệu methanol.

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của ngành hàng hải, động cơ B&W ME-LGIM mang đến một khái niệm động cơ đẩy linh hoạt và có khả năng mở rộng, phù hợp với nhiều loại tàu.

Ông Ole Pyndt Hansen, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển (R&D) động cơ hai thì tại Everllence, cho biết: "Với bước phát triển mới nhất này, giờ đây chúng tôi đã có được bí quyết kỹ thuật từ một động cơ đang hoạt động thực tế để đưa chúng tôi lên một tầm cao mới".

Everllence B&W ME-LGIM - Giải pháp cho động cơ đẩy hàng hải bền vững

Everllence cho biết công ty đã phát triển nền tảng ME-LGIM (Liquid Gas Injection Methanol) hơn một thập kỷ trước, với động cơ thương mại đầu tiên được đưa vào sử dụng vào năm 2016 trong phân khúc tàu chở methanol. Từ 2016, động cơ B&W ME-LGIM đã tích lũy hơn 600.000 giờ vận hành chỉ riêng với nhiên liệu methanol.

Công ty tuyên bố đã nhận các đơn đặt hàng hơn 225 động cơ cho các tàu đóng mới và hơn 50 động cơ đã được đưa vào vận hành trên nhiều phân khúc tàu khác nhau.

Có thể nói, sự xuất hiện của ME-LGIM đang làm rung chuyển ngành vận tải biển toàn cầu - vốn chịu trách nhiệm cho khoảng 1.076 triệu tấn khí thải CO₂ mỗi năm,chiếm khoảng 3% lượng khí thải nhà kính toàn cầu - khi ngành này đang hướng tới các hoạt động bền vững hơn.

Động cơ ME-LGIM vì thế đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sang hướng xanh và bền vững hơn cho ngành này.

Đặc điểm và lợi ích của Everllence B&W ME-LGIM Công nghệ động cơ hai thì đã được chứng minh

Cho phép vận hành bằng methanol sản xuất từ năng lượng tái tạo (methanol xanh)

Hệ thống cung cấp nhiên liệu methanol đơn giản

Lưu trữ và tiếp nhiên liệu trên tàu dễ dàng

Hiệu suất nhiên liệu cao

Khả năng tương thích với methanol dễ xử lý – được hỗ trợ bởi các hệ thống phụ trợ tương đối đơn giản và quy trình lưu trữ và tiếp nhiên liệu đơn giản – khiến động cơ B&W ME-LGIM trở thành một lựa chọn hấp dẫn để đáp ứng các mục tiêu khử carbon. Với tiềm năng trung hòa carbon của methanol, ME-LGIM là một lựa chọn bền vững cho hệ thống động lực hàng hải sạch trong tương lai.

Điều này đặc biệt quan trọng khi methanol được sản xuất từ các nguồn tái tạo (gọi là methanol xanh) ngày càng phổ biến, góp phần giảm thiểu phát thải nhờ cường độ carbon thấp. Loại động cơ này có sẵn cho các tàu đóng mới hoặc để cải tạo các tàu hiện có.

Khi được cung cấp năng lượng bằng methanol xanh, B&W ME-LGIM mang lại những lợi ích đáng kể cho môi trường và thậm chí có thể cung cấp hệ thống đẩy trung hòa carbon.

Nó giúp giảm phát thải khí nhà kính (GHG), vật chất dạng hạt và oxit lưu huỳnh (SOₓ), biến nó thành một giải pháp sạch và tuân thủ, phù hợp với các mục tiêu khí hậu toàn cầu và các quy định về khí thải.

Hiện tàu Antonia Maersk của Maersk đang chạy động cơ hai thì nhiên liệu kép của Everllence.

Việc Maersk – Tập đoàn logistics và vận tải container lớn nhất thế giới của Đan Mạch - đặt hàng 25 tàu container lớn chạy bằng methanol là một bước tiến quan trọng trong quá trình khử carbon của ngành vận tải biển.

"Động thái táo bạo của Maersk khi tập trung vào các tàu container cỡ lớn chạy bằng methanol đã thực sự khởi đầu một xu hướng trên thị trường. Chúng tôi đã nhận được hơn 200 đơn đặt hàng cho các loại động cơ này, không chỉ cho tàu container mà còn cho cả tàu chở hàng rời, tàu chở dầu và tàu chở ô tô và xe tải thuần túy" - ông Thomas Hansen thuộc Everllence cho biết.

Everllence, trước đây là MAN Energy Solutions, có hơn 140 cơ sở trên toàn cầu và là nhà cung cấp các giải pháp đẩy và khử carbon cho các ngành vận tải biển, năng lượng và công nghiệp.