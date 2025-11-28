Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

"Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các mục tiêu thiên niên kỷ và cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050; sẵn sàng mở cửa thị trường, tạo lập hành lang pháp lý để đón nhận các dòng vốn xanh, công nghệ xanh, công nghệ số từ các đối tác quốc tế" - Đây là trích đoạn phần phát biểu định hướng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên khai mạc và Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 (24 - 30/11) chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

Trước Diễn đàn quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam sẵn sàng cam kết hợp tác chặt chẽ với các nước, đối tác và doanh nghiệp với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Song song, Việt Nam sẽ tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư; đồng thời đổi mới tư duy quản trị thông minh, áp dụng các quản trị tiên tiến của thế giới phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, các chuyên gia cho biết, chuyển đổi xanh không còn là xu hướng nữa, đó là yêu cầu tất yếu để phát triển bền vững. Để chuyển đổi xanh cần có cơ chế huy động vốn hiệu quả.

TTXVN trích báo cáo của Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng đối tác quốc tế dự báo: Trong 10 năm tới, TP. Hồ Chí Minh cần khoảng 990.000 tỷ đồng (tương đương 38 tỷ USD) để thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Bình quân mỗi năm, nhu cầu vốn của riêng TP. Hồ Chí Minh lên tới khoảng 4 tỷ USD.

Trong khi đó, báo cáo cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cho thấy, Việt Nam cần khoảng 28 tỷ USD cho chuyển đổi xanh đến năm 2030.

Để đáp ứng nhu cầu vốn này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết Bộ đang triển khai 3 nhóm giải pháp, gồm: Phát triển thị trường tài chính xanh; Phân bổ ngân sách nhà nước cho mục tiêu xanh; Mở rộng huy động vốn quốc tế và cải cách pháp lý.

Các dự án tiêu biểu thuộc phạm vi tài chính xanh bao gồm: Năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng; Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; Bảo tồn đa dạng sinh học; Các sáng kiến kinh tế tuần hoàn; Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và đất đai. Ảnh minh họa: IE Med

Theo Diễn đàn Kinh tế Quốc tế (WEF), tài chính xanh (Green finance) là bất kỳ hoạt động tài chính có cấu trúc nào - một sản phẩm hoặc dịch vụ - được tạo ra nhằm đảm bảo kết quả có lợi cho môi trường.

Nó bao gồm một loạt các khoản vay, cơ chế nợ và đầu tư được sử dụng để khuyến khích phát triển các dự án xanh hoặc giảm thiểu tác động đến khí hậu của các dự án thông thường hơn. Hoặc kết hợp cả hai.

PwC năm 2025 cho biết, trong những năm gần đây, tài chính xanh đã trở thành xu hướng chính, với các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) được tích hợp vào các khoản đầu tư. Nhìn chung, tài chính xanh đã chuyển từ các sáng kiến ngách sang một phần quan trọng của thị trường tài chính toàn cầu, được thúc đẩy bởi nhu cầu giải quyết các thách thức về môi trường và hướng tới một nền kinh tế carbon thấp.