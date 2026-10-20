6 giao dịch liên tiếp vào 6 tài khoản khác nhau của cầu thủ Nguyễn Tiến Linh đang gây chú ý

Chàng cầu thủ này đang gây chú ý khi chia sẻ 6 giao dịch, mỗi giao dịch 3 triệu đồng.

Ngày 20/10, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đăng tải bài viết trên trang cá nhân nhân dịp sinh nhật lần thứ 29. Anh gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn yêu thương, ủng hộ mình trong hành trình thi đấu, kể cả những thời điểm gặp khó khăn.

"Nhân ngày sinh nhật, Linh xin được chia sẻ điều may mắn và yêu thương ấy đến các em nhỏ trong hai tập gần nhất chương trình Mái ấm Gia đình Việt nhé!", cầu thủ viết.

Chú ý, kèm theo bài đăng là hình ảnh 6 giao dịch chuyển tiền của anh đến gia đình của các em nhỏ trong chương trình. Mỗi giao dịch là 3 triệu đồng, tổng 18 triệu đồng.

Bài đăng của Tiến Linh đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ảnh chụp màn hình

Hiện nay bài đăng của Tiến Linh đang thu hút lượng lớn tương tác. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ chia sẻ bài viết đã thu hút hơn 1.000 lượt tương tác. Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận chúc mừng sinh nhật anh cùng sự ngưỡng mộ về việc làm ý nghĩa.

Mái ấm gia đình Việt là chương trình truyền hình hướng đến hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em có thêm điều kiện học tập và ổn định cuộc sống. Tiến Linh từng tham gia ghi hình chương trình tại Đà Nẵng năm 2025. Khi đó, anh cho biết mong muốn góp sức hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Theo đó, Nguyễn Tiến Linh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Bình Dương và thi đấu ở vị trí tiền đạo. Anh là thành viên đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, giành huy chương vàng SEA Games 2019 và 2021. Tại ASEAN Cup 2024, chân sút này ghi bốn bàn, góp phần giúp đội tuyển đăng quang.

Cầu thủ Tiến Linh. Ảnh: FBNV

Tháng 2/2025, Tiến Linh lần đầu giành Quả bóng vàng Việt Nam sau khi về thứ ba năm 2021 và thứ nhì năm 2022. Theo đó, anh ghi 23 bàn trong năm 2024, tính cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh sự nghiệp bóng đá, tiền đạo sinh năm 1997 nhiều lần tham gia các hoạt động thiện nguyện, từ hỗ trợ trẻ em đến quyên góp cho người dân gặp khó khăn do thiên tai.

Năm 2024, Tiến Linh tổ chức trận bóng đá gây quỹ từ thiện, thu về 8,8 tỷ đồng. Hoạt động đấu giá bóng và áo đấu có chữ ký tiếp tục đóng góp khoảng 730 triệu đồng, nâng tổng số tiền quyên góp lên hơn 9,5 tỷ đồng. Sau đó, toàn bộ số tiền này được trao cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (cũ) để triển khai các chương trình thiện nguyện.

Cũng trong năm 2024, khi bão Yagi gây thiệt hại tại miền Bắc, Tiến Linh hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng. Anh đồng thời có những đóng góp cho các hoạt động hỗ trợ người bệnh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đầu năm 2025, sau khi nhận Quả bóng vàng Việt Nam 2024, tiền đạo này dành toàn bộ khoản tiền thưởng 40 triệu đồng cho hoạt động xã hội. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 cùng đội tuyển Việt Nam, anh cũng tặng 2,5 tấn gạo cho hai bếp ăn hỗ trợ bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K Tân Triều ở Hà Nội.

Với những đóng góp trong hoạt động cộng đồng, Tiến Linh được trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2024 của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Anh cũng được bầu chọn làm Đại sứ tình nguyện tỉnh Bình Dương.

Các hoạt động trên cho thấy bên cạnh những đóng góp trên sân cỏ, Tiến Linh duy trì sự tham gia vào các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Bài đăng nhân dịp sinh nhật năm nay tiếp tục ghi nhận việc anh hướng sự quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.