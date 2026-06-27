55% sinh viên ĐH VinUni tốt nghiệp năm nay được Amazon, IBM… mời làm việc, nhiều kỹ sư gia nhập VinFast, 23% tân khoa trúng tuyển Thạc sĩ, Tiến sĩ các trường hàng đầu thế giới

Sáng 27/6, Trường Đại học VinUni tổ chức Lễ Tốt nghiệp 2026, trao bằng cho 200 tân khoa thuộc ba khối ngành: Kinh doanh; Kỹ thuật và Khoa học Máy tính; Khoa học Sức khỏe.

Lễ Tốt nghiệp VinUni 2026 đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ “Future Makers” (Người kiến tạo tương lai), đồng thời ghi dấu một cột mốc đặc biệt khi VinUni chào đón những Bác sĩ Tân khoa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo Y khoa được đồng thiết kế và xác thực bởi Đại học Pennsylvania (UPenn) - trường đại học thuộc Ivy League, nằm trong Top 20 đại học hàng đầu thế giới theo các bảng xếp hạng uy tín như QS, THE và U.S. News.

Toàn cảnh Lễ Tốt nghiệp 2026

TS. Lê Mai Lan - Chủ tịch Hội đồng trường VinUni chia sẻ về đại học của tương lai

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Mai Lan chia sẻ tầm nhìn của VinUni về một đại học của tương lai: đại học của công nghệ, đại học của sự hợp tác quốc tế, nhưng trên hết là một đại học của khát vọng và lòng nhân ái. Bà cũng chúc mừng các tân khoa - những “Future Makers” đến từ VinUni - hãy bước ra thế giới và chứng minh sức mạnh của trí tuệ.

TS. La Mạnh Hùng - Chủ tịch VinDynamics và câu chuyện truyền cảm hứng

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của buổi lễ là phần xuất hiện của robot hình người Dyno cùng bài phát biểu của TS. La Mạnh Hùng - Chủ tịch VinDynamics.

TS. La Mạnh Hùng chia sẻ hành trình của chính mình, từ một cậu bé lớn lên tại Việt Nam, trở thành giáo sư ngành Robot tại Mỹ, rồi trở về quê hương để xây dựng VinDynamics.

Ông gửi đến các tân khoa một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: “ Thành công không đến từ vận may hay những khoảnh khắc kỳ diệu, mà được tạo nên từ hàng nghìn việc nhỏ được làm thật tốt, lặp đi lặp lại trong một thời gian rất dài” . Chính tinh thần ấy đã giúp VinDynamics chỉ trong 8 tháng xây dựng đội ngũ hơn 200 kỹ sư và phát triển những nguyên mẫu robot đầu tiên tại Việt Nam.

Ngay sau bài phát biểu, robot hình người Dyno bước lên sân khấu như một biểu tượng cho tương lai nơi con người và công nghệ cùng phát triển.

Robot hình người Dyno

Lễ Tốt nghiệp năm nay cũng ghi dấu một bước phát triển quan trọng khi các lãnh đạo cấp cao từ các đơn vị trong hệ sinh thái Vingroup như VinFast, VinRobotics, VinDynamic, Vinmec, VinVentures, VinFuture… cùng đồng hành với VinUni trong việc xây dựng Tổ hợp Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo V-RIC. Đây sẽ là nơi sinh viên và nghiên cứu sinh VinUni được tiếp cận các bài toán thật, thử nghiệm các giải pháp thật, và sớm làm quen với môi trường đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực AI, robot, xe điện, bán dẫn và khởi nghiệp công nghệ cao.

VinUni và U Penn ký kết Thỏa thuận nâng tầm hợp tác mới

Ngay tại Lễ Tốt nghiệp, trường Đại học VinUni và Đại học Pennsylvania, chính thức trao thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2018.

Thỏa thuận này thúc đẩy việc trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên và hợp tác nghiên cứu giữa VinUni và toàn bộ hệ thống các trường trực thuộc Đại học Pennsylvania, không chỉ giới hạn ở Trường Y Perelman. Đặc biệt, VinUni và Đại học Pennsylvania đặt mục tiêu cùng thiết kế, cùng giảng dạy các chương trình thạc sĩ và đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực Giáo dục y khoa, Lãnh đạo hệ thống y tế và Quản trị bệnh viện, phục vụ nhu cầu phát triển nhân lực quản lý y tế chất lượng cao tại Việt Nam và khu vực.

Đại diện tân khoa phát biểu

Đại diện các tân cử nhân, bác sĩ Tân khoa Hoàng Trần Tùng Nhân, chia sẻ rằng điều quý giá nhất sau những năm học tại VinUni chính là khả năng vượt qua giới hạn bản thân, tinh thần học hỏi suốt đời và trách nhiệm đóng góp cho xã hội.

Khoảnh khắc nhận bằng đánh dấu hành trình của những sinh viên được đào tạo trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Đặc biệt, khóa 2026 cũng là khóa tốt nghiệp đầu tiên của chương trình Bác sĩ Y khoa - chương trình được đồng phát triển cùng Đại học Pennsylvania.

Sinh viên bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp

Những chiếc mũ tốt nghiệp tung lên bầu trời khép lại hành trình đại học và mở ra chặng đường mới của 200 “Future Makers”, với những kết quả ấn tượng.

Hơn 55 % sinh viên khóa 2026 đã nhận được thư mời làm việc trước tốt nghiệp với mức lương hấp dẫn từ các doanh nghiệp uy tín như SAP, IBM, Amazon, Tiktok, Shopee, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group, VNG, FPT Software, Unilever…

Nhiều tân kỹ sư khối Kỹ thuật và Khoa học Máy tính đã chính thức gia nhập các công ty công nghệ thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinFast, VinMotion, VinSmart Future, VinDynamics, VinSOC. Đặc biệt, Hệ thống Bệnh viện quốc tế Vinmec chào đón tất cả các cử nhân điều dưỡng và bác sĩ tân khoa tốt nghiệp từ trường đại học VinUni với cơ hội nghề nghiệp rộng mở, mức lương hấp dẫn và học lên Bác sĩ Nội trú.

Bên cạnh đó, hơn 23% sinh viên đã nhận thư mời tiếp tục học Thạc sĩ và Tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu như Đại học Pennsylvania, Đại học Cornell, Đại học Công nghệ Nanyang - Singapore, Đại học Illinois Urbana-Champaign, Đại học Bắc Kinh, Đại học Quốc gia Úc, Đại học Queensland…