528 chủ ô tô, xe máy dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, theo thống kê từ hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 01 - 10/01/2026, ghi nhận 247 trường hợp xe ô tô vi phạm bị phạt nguội.
Trong đó, lỗi ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường chiếm nhiều nhất với 154 trường hợp, 37 trường hợp ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm, 31 trường hợp ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 06 trường hợp ô tô dừng xe dưới gầm cầu vượt.
Ngoài ra, từ ngày 10 - 16/1/2026, hệ thống camera phát hiện 245 trường hợp vi phạm lỗi vượt tốc độ và 36 lỗi vượt đèn đỏ.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
Cách tra cứu phạt nguội
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.